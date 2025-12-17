Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất

Đến Công viên Thống nhất không còn chỉ để... tập thể dục

Với mong muốn mang đến không gian trải nghiệm mới, nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu đã ra mắt Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Mô hình được xây dựng như một chuỗi hoạt động tổng hợp, kết hợp ẩm thực, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật với hoạt động giáo dục và trải nghiệm cộng đồng. Không chỉ biểu diễn, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu còn là người sáng lập và điều hành chương trình.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu biểu diễn Viết tiếp câu chuyện hoà bình. Video: Thuý Hằng.

Tại buổi ra mắt Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), nghệ sĩ Nguyệt Thu đã biểu diễn 2 bản nhạc thân thuộc là "Khi tình yêu bắt đầu" (nhạc phim Cả một đời ân oán) và "Viết tiếp câu chuyện hoà bình". Trong không gian xanh mát, tiếng đàn điêu luyện của nghệ sĩ Nguyệt Thu hoà với thiên nhiên như đánh thức một vùng bị "ngủ quên". Từ đây, tiếng đàn bác học này sẽ trở thành âm thanh quen thuộc, gần gũi, xuất hiện định kỳ để bất cứ ai cũng có thể thưởng thức.

Từ một địa điểm vốn chủ yếu dành cho người tập thể dục, vui chơi và vài "mục đích không trong sáng", không gian nghệ thuật đã làm rực rỡ, sôi động một góc công viên. Khu vực này khá gần với khu dân cư (sát đường Nguyễn Đình Chiểu) nên không cứ là khách mới có thể thưởng thức. Cái hay ở đây là bất cứ ai cũng được thụ hưởng. Từ người tập thể dục, đi dạo, bác lao công, người lao động đang tìm một phút nghỉ ngơi, thư giãn ở công viên đều có thể dừng chân để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Cuộc sống mỗi ngày chỉ vài phút như vậy thôi cũng sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh.

Là nghệ sĩ và từng có nhiều năm mở trường dạy trẻ tự kỷ nên nghệ sĩ Nguyệt Thu quá hiểu giá trị của âm nhạc có tác động thế nào đến tâm hồn, giúp con người xích lại gần nhau, thậm chí điều chỉnh lối sống trở nên tích cực hơn. Đó cũng là lý do để dự án kết hợp âm nhạc, ẩm thực và thiện nguyện ra đời.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu từng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky, biểu diễn ở 53 quốc gia

Nghệ sĩ Nguyệt Thu là người có nền tảng vững chắc, được đào tạo bài bản về chuyên ngành viola. Sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, nghệ sĩ Nguyệt Thu sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Bố chị là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 6 tuổi, chị đã bắt đầu chơi violin và 7 tuổi đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu từng biểu diễn ở nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới.

Những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, chị trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky, Nga.

Từ năm 1991 đến năm 1999, chị làm bè trưởng viola trong Dàn nhạc thính phòng quốc tế XXI tại Nga. Năm 1994, Nguyệt Thu tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất, qua đó trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sau 5 năm học tập dưới sự dẫn dắt của giáo sư Yuri Abramovich Bashmet, chị tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành nghệ sĩ viola quốc tế và tham gia biểu diễn nghệ thuật tại các quốc gia trên thế giới.

Sau khi ra trường, Nguyệt Thu biểu diễn ở nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Nguyệt Thu đã giành được giải "Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất" trong Cuộc thi Viola quốc tế tại Anh năm 1995-1997, đồng thời làm thành viên tham gia tứ tấu đàn dây "Glazunov" với giáo sư Belinsky từ năm 1996 đến 1999 Năm 2009 đến 2011, Nguyệt Thu là giáo viên âm nhạc tại Trường Âm nhạc Mandeville của Singapore. Nguyệt Thu cũng đã sở hữu đến 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật ở Nga và Hà Lan.

Âm nhạc, nghệ thuật và không gian cùng kể chuyện

Về Việt Nam, ngoài cống hiến nghệ thuật, nghệ sĩ Nguyệt Thu luôn đau đáu làm thế nào để đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, bằng một cách thức dung dị và đa loại hình để ai cũng có thể tiếp cận. "Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên" tại Công viên Thống Nhất đã hiện thực hoá mong ước bấy lâu của chị. Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu cho biết, chương trình sẽ tạo dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật sống và sáng tạo.

Trong không gian xanh mát của Công viên Thống Nhất, người dân sẽ được chìm đắm trong tiếng đàn viola du dương với những bản tình ca nổi tiếng của nghệ sĩ Nguyệt Thu, cùng các nghệ sĩ khách mời, kết hợp âm nhạc hàn lâm với hơi thở đương đại.

Các hoạt động được tổ chức khá đa dạng, ngoài nghệ thuật còn có ẩm thực, gắn kết biểu diễn chuyên nghiệp với hoạt động giáo dục và trải nghiệm cộng đồng. Bao gồm: Trình diễn nghệ thuật, giao lưu âm nhạc; Giới thiệu và quảng bá các món ăn truyền thống như: phở, nem Hà Nội cùng các món ăn đặc trưng trong ẩm thực Nhật Bản.

Cùng với đó, nơi đây sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng và du khách trong nước và quốc tế. Việc lựa chọn mô hình không gian mở tại Công viên Thống Nhất được kỳ vọng sẽ giúp nghệ thuật tiếp cận gần hơn với đời sống, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ với báo chí về các hoạt động trong Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên.

Dự án mở ra kỳ vọng về một không gian nghệ thuật thường xuyên, gần gũi với công chúng, đồng thời còn là khát vọng thắp sáng công viên mỗi tối bằng âm nhạc, mang đến những khoảnh khắc thư giãn cho mọi người. Từ đó, những giá trị âm nhạc vốn được xem là cao cấp có cơ hội chạm tới cộng đồng một cách gần gũi, tự nhiên, giản dị nhất.

Là sân chơi của trẻ tự kỷ và người yếu thế

Cũng tại không gian này, nghệ sĩ Nguyệt Thu sẽ thực hiện dự án âm nhạc cộng đồng "Nơi yêu thương bắt đầu". Chương trình có sự đồng hành của Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam, mang tính nhân văn, sử dụng sức mạnh của âm nhạc chữa lành để hỗ trợ trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế.



Dự án âm snhạc cộng đồng "Nơi yêu thương bắt đầu" ban đầu được triển khai tại Viện Tim của Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Hỗ trợ giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu. Tại đây nhiều năm qua, nghệ sĩ Nguyệt Thu đã đồng hành cùng bệnh nhân, mang tiếng đàn của mình kết nối với người bệnh.

Cùng với âm nhạc, nghệ sĩ Nguyệt Thu còn đồng hành với nhiều dự án cộng đồng.

"Vừa qua chúng tôi đã thực hiện lắp đặt âm thanh và triển khai âm nhạc hỗ trợ trị liệu cho bệnh nhân tại viện Tim và thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện mở rộng tại các bệnh viện khác.

Khác với Mang âm nhạc đến bệnh viện, dự án âm nhạc của tôi hướng đến khả năng 'chữa lành', cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tạo ra một môi trường thư giãn, tích cực trong bệnh viện. Âm nhạc trị liệu được thực hiện riêng theo lứa tuổi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, đã kiểm chứng lâm sàng trên bệnh nhân dưới sự đồng hành của bác sĩ. Áp dụng các liệu pháp âm nhạc có hệ thống và theo dõi tác động của chúng dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế. Việc chứng minh lâm sàng về hiệu quả của âm nhạc trị liệu sẽ giúp mở rộng việc sử dụng âm nhạc như một phương pháp điều trị bổ trợ, mang lại lợi ích toàn diện cho bệnh nhân", nghệ sĩ Nguyệt Thu nói.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn tại bệnh viện.

Với Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên được hoạt động mỗi ngày, các nghệ sĩ, trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế sẽ có sân chơi định kỳ, trở thành địa chỉ thưởng thức nghệ thuật mới cho người dân và du khách.



