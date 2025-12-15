Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Thứ hai, 06:53 15/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

Nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.

Hằng BingBoong sinh năm 1989, nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc Thu cuối vào năm 2012. Sau 13 năm, MV Thu cuối của Hằng BingBoong hát cùng Yanbi và Mr.T hiện đạt gần 100 triệu lượt xem trên YouTube. Nhờ ca khúc này, sự nghiệp của nữ ca sĩ bước sang một trang mới.

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám? - Ảnh 1.

Ba giọng ca tạo nên bản hit "Thu cuối" đình đám.

Nhờ sức hút của bản hit, Hằng BingBoong tiếp tục nhận được chú ý khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Dù không tiến quá sâu tại chương trình giọng hát lạ của nữ ca sĩ cũng được nhiều khán giả yêu mến.

Bước ra từ chương trình, cô cho ra mắt nhiều bài hát như Rời, Nhiều hơn lúc ban đầu, Lối vắng, Chờ ai đêm Giáng sinh, Nói em nghe về cô ấy (kết hợp rapper Khói)...

Tuy nhiên khi sự nghiệp ổn định, Hằng BingBoong bất ngờ sinh con và sang Pháp định cư cùng bạn trai. Ba năm ở Pháp, Hằng BingBoong tập trung làm nội trợ, vun vén gia đình. Rào cản ngôn ngữ, quan điểm khiến cả hai chọn "đường ai nấy đi".

Ở xứ người, nữ ca sĩ một mình nuôi con, dành khoảng lặng để định hướng những bước đi tiếp theo trong cuộc sống và sự nghiệp.

Đến đầu 2024, ca sĩ 8X quyết định đưa con về Việt Nam sinh sống, đầu quân cho công ty quản lý mới và hoàn toàn chuyên tâm theo đuổi lần nữa đam mê nghệ thuật.

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám? - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nuôi con trai.

Sau 4 năm gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc, Hằng BingBoong trở lại với EP Kèo thơm gồm 5 ca khúc. Mỗi bài hát đều mang một thông điệp độc đáo, xoay quanh chủ đề xuyên suốt về sự mạnh mẽ, độc lập và niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương.

Chia sẻ về quãng thời gian tạm gác lại đam mê, Hằng BingBoong cho biết cô đã dành vài năm để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Khi mọi thứ đã ổn định, chính là thời điểm để cô quay lại với đam mê nghệ thuật của mình.

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám? - Ảnh 3.

Hằng BingBoong tái xuất với hình ảnh mới sau nhiều năm "ở ẩn".

Sau biến cố tình cảm, Hằng BingBoong cho biết cô dành thời gian tự chữa lành rồi mới quay lại với âm nhạc.

"Âm nhạc giúp tôi gỡ rối và được là chính mình. Những lần thu âm cùng bạn bè, ai cũng khuyên tôi hãy trở lại. So với trước đây, tôi phải hiểu rằng mình phải cố gắng, sáng tạo, đổi mới khi có rất nhiều 'chị đẹp', 'em xinh'" , Hằng BingBoong bày tỏ.

Ở tuổi 36, Hằng BingBoong cho hay cô không có quá nhiều mưu cầu lớn, không đặt nặng kinh tế khi đi hát, nơi nào khán giả cần là cô sẽ xuất hiện. Ngoài ra, con trai cũng là nguồn động lực để ca sĩ sống và làm việc hết mình.

Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết "Tân binh toàn năng"Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Chung kết "Tân binh toàn năng" vừa được ghi hình với sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng KPop TEMPEST, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc với khán giả.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Cùng chuyên mục

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước

Tuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước

GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.

3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Tùng Dương, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm - ba nghệ sĩ, ba con đường khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất đều chọn cách lấy giọng hát làm giá trị cốt lõi và biến nó thành thương hiệu riêng như một ''bảo bối'' mà thị trường không thể trộn lẫn.

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá. Từ bài toán này, NTK Minh Hạnh đã lựa chọn tơ sen được dệt bởi bàn tay tài hoa là nghệ nhân Phan Thị Thuận.

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn được xem là một trong số những nàng hậu nhận được quan tâm của khán giả.

3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên

3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Không ồn ào hay chạy theo hào quang showbiz, 3 gương mặt MC của VTV: Thụy Vân, Thu Hà, Mạnh Khang từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp lại chọn cho mình con đường làm truyền hình bền vững.

Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổ

Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổ

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói sự nghiệp chị may mắn nhưng cuộc sống nhiều thác ghềnh. Qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ an phận làm nghề và không còn nặng lòng chuyện được - mất ở đời.

Xem nhiều

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa

Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa
3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

Câu chuyện văn hóa
Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Câu chuyện văn hóa
Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top