Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con

Quyết định ấy không chỉ khiến gia đình bất ngờ mà còn gây nhiều tranh luận trong cộng đồng về cách sống của người cao tuổi sau khi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu và mong muốn được sống cùng con cháu

Bà Trịnh Khuê từng là giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu được 7 năm. Sau khi chồng qua đời, bà càng mong có một mái ấm đông đủ tiếng cười để vơi bớt cô đơn tuổi xế chiều.

Khi con trai kết hôn, bà chủ động sống chung, vừa để đỡ hiu quạnh, vừa hỗ trợ các con trong cuộc sống thường nhật.

Những năm đầu nghỉ hưu, bà xem việc chăm sóc gia đình là niềm vui. Mỗi sáng, bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho con trai, con dâu.

Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm do chính tay bà nấu. Ăn xong, bà lặng lẽ dọn dẹp, chưa từng yêu cầu con phải san sẻ việc nhà.

Bà từng tâm sự rằng, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến. Với bà, chăm sóc gia đình là cách để bản thân tiếp tục cảm thấy có ích.

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ trách nhiệm chăm cháu

Khi cháu trai chào đời, cuộc sống sau nghỉ hưu của bà Khuê gần như xoay quanh đứa trẻ. Bà chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ, đọc truyện mỗi tối. Vì được bà yêu chiều, cậu bé rất quấn bà.

Lương hưu hằng tháng, bà hiếm khi chi tiêu cho bản thân mà dành dụm mua quần áo, đồ chơi cho cháu. Toàn bộ chi tiêu gia đình do vợ chồng con trai đảm nhận. Bề ngoài, mọi thứ vẫn yên ấm.

Thế nhưng, sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy trẻ bắt đầu nảy sinh khi cháu lớn hơn.

Bà Khuê có xu hướng chiều chuộng, trong khi con dâu lại muốn giáo dục nghiêm khắc. Từ đó, những cuộc tranh cãi âm ỉ xuất hiện, đặc biệt khi cháu vào lớp 1.

Biến cố tuổi nghỉ hưu và nỗi buồn bị thờ ơ

Biến cố xảy ra khi bà bất ngờ ngã quỵ vì chóng mặt trong lúc dọn dẹp. Hàng xóm đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Hai tuần nằm viện là quãng thời gian khiến bà suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau nghỉ hưu của mình.

Con trai chỉ ghé thăm một lần ngắn ngủi. Con dâu không đến và cũng không gọi điện hỏi han. Sự thờ ơ ấy khiến bà nhận ra, những năm tháng hy sinh âm thầm chưa chắc đã được ghi nhận như bà từng nghĩ.

Ở tuổi nghỉ hưu, điều khiến người ta tổn thương không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác mình trở nên thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.

Quyết định sau nghỉ hưu: Ở riêng để giữ lòng tự trọng

Sau khi xuất viện, bà Khuê làm giấy tặng lại căn nhà 70m² cho con trai. Bản thân bà thuê một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ với giá 4.700 NDT/tháng, tương đương khoảng 15 triệu đồng.

Quyết định sống riêng sau nghỉ hưu không phải vì bà hết yêu thương con cháu, mà vì bà muốn tìm lại sự bình yên.

Từ ngày dọn ra ngoài, bà có nhiều thời gian hơn cho bản thân: đọc sách, gặp gỡ bạn bè đồng niên, tham gia các hoạt động cộng đồng.

Vợ chồng con trai khi ấy mới thực sự cảm nhận áp lực mà mẹ từng gánh vác. Họ phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, tự xoay xở việc đưa đón con.

Có lúc bận rộn, người con trai gọi điện nhờ mẹ hỗ trợ. Dù còn tổn thương, bà vẫn vượt hơn 20km để đón cháu.

Sau này, các con nhiều lần mời bà về sống chung. Nhưng bà từ chối. Với bà, sống riêng sau nghỉ hưu giúp bà thoải mái hơn, không còn áp lực va chạm mỗi ngày.

Xu hướng người cao tuổi sống độc lập sau nghỉ hưu

Câu chuyện của bà Khuê phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, nơi nhiều người cao tuổi lựa chọn sống độc lập sau khi nghỉ hưu.

Trong xã hội hiện đại, mô hình gia đình nhiều thế hệ dần thay đổi. Sự khác biệt về lối sống, quan điểm giáo dục, cách chi tiêu… dễ khiến mâu thuẫn nảy sinh.

Nhiều người sau nghỉ hưu nhận ra rằng, giữ một khoảng cách vừa đủ có thể giúp duy trì tình cảm bền lâu hơn là sống chung trong căng thẳng.

Nghỉ hưu không chỉ là nghỉ làm, mà là lựa chọn cách sống

Nghỉ hưu từng được xem là thời điểm an nhàn, sum vầy. Nhưng thực tế cho thấy, tuổi nghỉ hưu cũng là giai đoạn con người phải đối diện với nhiều thay đổi tâm lý, vị thế và vai trò trong gia đình.

Với bà Khuê, chi 15 triệu đồng mỗi tháng để thuê nhà không phải là sự lãng phí, mà là khoản đầu tư cho sự bình yên. Bà vẫn yêu thương con cháu, vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi cần, nhưng bà không còn đặt mình vào vị trí phải hy sinh vô điều kiện.

Tuổi già cần được tôn trọng, cần sự tự do và cả lòng tự trọng. Và đôi khi, sau khi nghỉ hưu, quyết định dũng cảm nhất không phải là tiếp tục chịu đựng, mà là lựa chọn một cách sống khác để trái tim được an yên.

