Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên

Thứ năm, 13:38 19/02/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sống cùng con gái sau khi vợ qua đời, ông nhận ra rằng tuổi già không cần quá đông người bên cạnh, chỉ cần sống đúng cách là đủ an yên, nhẹ nhõm và không cô đơn.

Ông Tần, 65 tuổi, ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu nhiều năm. Ba năm trước, vợ ông qua đời đột ngột, để lại khoảng trống lớn trong những ngày tháng tuổi già.

Ông từng tin rằng hai vợ chồng sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, nhưng số phận đã rẽ sang một hướng khác.

Sau biến cố ấy, con gái đón ông về sống chung. Một năm sống trong mái nhà của con đủ để ông trải nghiệm những va chạm rất đời, rất thật của tuổi già khi không còn bạn đời.

Và cũng trong quãng thời gian đó, ông dần hiểu ra rằng, muốn tuổi già không cô độc, không trở thành gánh nặng, người già cần học cách sống khác đi.

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên - Ảnh 1.

Ông Tần tin rằng, người già càng can thiệp nhiều, mối quan hệ gia đình càng dễ nặng nề. Ảnh minh họa

Tuổi già nhẹ nhõm hơn khi biết lùi lại khỏi cuộc sống của con

Sống cùng con gái, ông Tần gần như không tham gia vào các quyết định lớn nhỏ của vợ chồng con.

Khi con rể muốn đổi xe, con gái muốn mua nhà mới, ông chỉ lắng nghe và tôn trọng. Với ông, tuổi già không nên đồng nghĩa với việc kiểm soát hay can thiệp.

Có lần con gái ngỏ ý mua nhà rộng hơn để ông ở cùng lâu dài, ông thẳng thắn nói rằng, khi còn đủ sức khỏe, ông muốn sống một mình.

Ông sẵn sàng hỗ trợ con cái trong khả năng, nhưng không muốn tuổi già của mình trở thành lý do khiến các con phải thay đổi cuộc sống.

Ông Tần tin rằng, người già càng can thiệp nhiều, mối quan hệ gia đình càng dễ nặng nề. Ngược lại, khi biết lùi lại đúng lúc, tuổi già sẽ bớt áp lực, con cái cũng sống thoải mái hơn.

Tuổi già bình yên bắt đầu từ việc không can dự sâu vào chuyện nuôi dạy cháu

Trong suốt thời gian sống cùng con gái, ông Tần hầu như không nhắc đến chuyện học hành của cháu trai. Dù đôi lúc thấy con gái và con rể nghiêm khắc, ông vẫn chọn im lặng.

Theo ông, giáo dục con cái là trách nhiệm của cha mẹ. Ông bà nên là chỗ dựa tinh thần, không phải người phán xét hay bênh vực vô điều kiện.

Khi cảm thấy không khí trong nhà căng thẳng, ông thường ra ngoài đi dạo, để mọi chuyện tự lắng xuống.

Ông cho rằng, tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn khi biết giữ đúng vai trò của mình. Can thiệp quá sâu không giúp cháu tốt hơn, mà còn khiến mối quan hệ gia đình trở nên phức tạp.

Muốn tuổi già không cô đơn, hãy học cách sống tốt một mình

Sau những mất mát, ông Tần hiểu rằng, tuổi già không thể chỉ trông chờ vào con cái.

Khi còn khỏe, người già cần có cuộc sống riêng, sở thích riêng và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Mỗi ngày, ông dậy sớm tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, xem phim, uống trà.

Buổi chiều, ông đi dạo quanh khu phố, trò chuyện cùng những người đồng trang lứa. Những thói quen ấy giúp tuổi già của ông không trống trải mà dần trở nên thư thái.

Buổi tối, ông gọi điện trò chuyện với con gái rồi đi ngủ. Không ồn ào, không lệ thuộc, ông gọi đó là cách sống "đủ đầy" của tuổi già.

Theo ông, khi bớt lo chuyện của người khác, lòng người tự nhiên nhẹ đi, tuổi già cũng vì thế mà an yên hơn từng ngày.

Ông Tần tin rằng, để có một tuổi già hạnh phúc, mỗi người cần chuẩn bị sự độc lập về tài chính, nuôi dưỡng niềm vui riêng và học cách chấp nhận cô đơn ở mức vừa đủ.

Khi sống đúng với khả năng của mình, tuổi già sẽ không còn là nỗi sợ.

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầuTuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Cùng chuyên mục

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Khi bước qua tuổi 50, phụ nữ không còn mong những điều quá lãng mạn, nhưng họ lại đặc biệt nhạy cảm với những hành vi khiến tình cảm vợ chồng hao mòn theo năm tháng.

Năm Bính Ngọ 2026: May mắn, tài lộc gọi tên 4 con giáp này

Năm Bính Ngọ 2026: May mắn, tài lộc gọi tên 4 con giáp này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Một năm mới sang luôn mang theo những kỳ vọng về sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào và gia đình hạnh phúc. Năm Bính Ngọ 2026 này, liệu "vòng xoay" vận mệnh sẽ gọi tên con giáp nào?

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Từ Harvard đến Cambridge, nhiều công trình khoa học cho thấy tháng sinh có mối liên hệ nhất định với sự phát triển thể chất và tư duy của trẻ.

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Gia đình - 23 giờ trước

Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

Gia đình - 1 ngày trước

Du lịch đầu năm không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn là cơ hội để làm mới tinh thần và cảm xúc. Những gì một người mang theo về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Gia đình - 1 ngày trước

Khi trưởng thành thực sự, họ nhận ra rằng cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ không phụ thuộc vào may mắn, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ.

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, cho đi tất cả không còn là yêu thương, mà có thể trở thành rủi ro. Có 3 thứ cha mẹ càng "tiết kiệm" với con cái thì cuộc sống càng an toàn, nhẹ nhõm.

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu đặt câu hỏi cung hoàng đạo nào sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, câu trả lời có thể khiến không ít người bất ngờ.

Xem nhiều

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Tết là dịp sum họp, nhưng cũng là lúc những câu nói vô tình dễ khiến tổ ấm rạn nứt. Than trách, so sánh, “trù ẻo” tưởng chỉ là lời buột miệng ngày đầu năm, nhưng lặp lại nhiều lần có thể làm hao mòn phúc khí và hòa khí gia đình. Muốn năm mới an yên, có những điều tuyệt đối nên tránh nói.

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Gia đình
Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Gia đình
Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Chuyện vợ chồng
Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top