Anh trai hứa chu cấp để em gái nghỉ việc chăm mẹ, rồi quay lưng ngay sau tang lễ
GĐXH - Vì chữ hiếu, cô chấp nhận nghỉ việc để chăm mẹ bệnh nặng, tin vào lời hứa chu cấp của anh trai. Nhưng khi mẹ vừa qua đời, một cuộc điện thoại lạnh lùng đã khiến cô "chết lặng".
Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, anh trai hứa chu cấp để em gái nghỉ việc chăm bà
Chương Hương, 28 tuổi, sống tại Trung Quốc, là một nhân viên văn phòng xuất thân từ gia đình công nhân ở vùng ngoại ô thành phố.
Cuộc sống không dư dả nhưng luôn ấm áp, bởi bố mẹ cô dành trọn tâm sức để nuôi dạy con cái nên người.
Lớn lên trong sự hy sinh lặng thầm ấy, Hương luôn mang trong lòng sự biết ơn và tự nhủ phải sống có trách nhiệm, sau này phụng dưỡng bố mẹ chu đáo.
Mẹ của Chương Hương, bà Trương Hồng, sinh con khi đã lớn tuổi nên đặc biệt thương con gái.
Dù Hương đã đi làm, bà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, chuẩn bị những bữa cơm nóng và chờ con về nhà.
Với Hương, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong cuộc đời.
Cuộc sống yên bình bị phá vỡ khi bà Trương Hồng được chẩn đoán mắc ung thư. Sức khỏe bà nhanh chóng suy giảm, phải liên tục điều trị.
Trước tình cảnh đó, anh trai Hương là Chương Hiếu đề nghị cô nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc mẹ. Đổi lại, anh hứa sẽ chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng để em gái không phải lo lắng về kinh tế.
Đánh đổi sự nghiệp vì chữ hiếu
Vì tình thân, Hương không do dự nộp đơn xin nghỉ việc, gác lại giai đoạn sự nghiệp đang phát triển.
Cô chuyển về sống cùng mẹ, ngày ngày lo thuốc men, bữa ăn, đưa mẹ đi điều trị, đi dạo và trò chuyện. Những tháng ngày đó tuy vất vả nhưng ấm áp, bởi hai mẹ con được ở bên nhau trong yêu thương.
Bà Trương Hồng nhiều lần nắm tay con gái, xúc động nói rằng mình rất hạnh phúc khi có con ở cạnh. Với Hương, chỉ cần mẹ còn sống, mọi hy sinh đều xứng đáng.
Thế nhưng, căn bệnh diễn tiến quá nhanh. Mẹ Hương thường xuyên ho dữ dội, khó thở, tóc rụng nhiều.
Bác sĩ thông báo bà đã bước vào giai đoạn cuối. Dù Hương gần như thức trắng ngày đêm để chăm sóc, phép màu vẫn không xảy ra. Chỉ một tuần sau, bà Trương Hồng qua đời trong giấc ngủ.
Cái chết của mẹ khiến Hương sụp đổ hoàn toàn. Cô khóc đến ngất lịm trong tang lễ, rồi lặng lẽ ngồi giữa căn nhà cũ, nhìn từng món đồ quen thuộc mà lòng đau quặn thắt.
Cú điện thoại lạnh lùng từ anh trai khiến em gái "chết lặng"
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì một cú sốc khác ập đến. Anh trai gọi điện với giọng lạnh lùng, dứt khoát: "Mẹ mất rồi, anh sẽ không chuyển tiền cho mày nữa, tự lo đi". Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến Hương chết lặng.
Cô không thể tin rằng người anh ruột thịt lại có thể quay lưng nhanh đến vậy, khi mẹ vừa mất, còn cô thì thất nghiệp và không có nguồn thu. Hai anh em cãi nhau dữ dội và từ đó cắt đứt liên lạc.
Sau tang lễ, Hương rơi vào khủng hoảng toàn diện. Không việc làm, không thu nhập, không người chia sẻ, cô nhốt mình trong phòng, sống trong tuyệt vọng.
Chỉ sau một tháng, Hương gầy rạc đi, tinh thần sa sút nghiêm trọng và có dấu hiệu trầm cảm.
Lá thư của mẹ: Điểm tựa kéo con gái ra khỏi đáy vực
Trong lúc dọn lại đồ đạc của mẹ, Hương vô tình tìm thấy một lá thư. Đó là những lời dặn dò mẹ viết sẵn cho con gái.
Bà mong Hương dù gặp khó khăn thế nào cũng phải mạnh mẽ, sống tử tế, biết yêu thương bản thân và trở thành người có ích cho xã hội.
Đọc xong lá thư, Hương òa khóc. Chính tình yêu của mẹ đã vực dậy cô, giúp cô nhận ra rằng nếu tiếp tục gục ngã, người đau lòng nhất chính là mẹ.
Lấy lại dũng khí, Hương chủ động liên lạc với anh trai, chia sẻ những tổn thương và khó khăn mình đã trải qua.
Cuộc nói chuyện không xóa hết khoảng cách, nhưng cũng đủ để cả hai hạ thấp cái tôi. Cuối cùng, anh trai đồng ý hỗ trợ cô một khoản tiền tạm thời để ổn định cuộc sống và tìm việc mới.
Rời quá khứ, bước vào cuộc sống mới
Chương Hương rời căn nhà cũ, lên thành phố thuê một chỗ ở nhỏ và bắt đầu hành trình mới.
Cô đi xin việc, làm quen với môi trường mới, kết bạn với đồng nghiệp và dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Hương tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Và ở một nơi nào đó, mẹ cô chắc chắn sẽ yên lòng khi thấy con gái mình đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, dám đứng dậy sau mất mát và tiếp tục sống trọn vẹn.
