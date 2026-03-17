Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo chia sẻ của George Jerjian (71 tuổi, tác giả cuốn Dare to Discover Your Purpose: Retire, Refire, Rewire), ba vấn đề khiến người nghỉ hưu trăn trở nhất chính là: sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên.

Nghỉ hưu không đáng sợ vì thiếu tiền, mà vì mất phương hướng

Năm 52 tuổi, George buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng.

Trải qua hai ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Ông mô tả quãng thời gian đó bằng những từ như "buồn chán", "bồn chồn", "bế tắc". Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm.

Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra.

Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra: vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống.

3 nỗi hối tiếc lớn nhất khi nghỉ hưu

Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, George Jerjian phát hiện ba nhóm vấn đề nổi bật:

Thứ nhất là sự hối tiếc.

Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình.

Thứ hai là sức khỏe.

Không chỉ là thể chất suy giảm, mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm.

Thứ ba là cảm giác bị lãng quên.

Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình "biến mất". Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm, và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc.

Nhầm lẫn lớn nhất: Đồng nhất nghỉ hưu với tiền tiết kiệm

Một trong những sai lầm phổ biến là coi "kế hoạch nghỉ hưu" chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính.

Thực tế, tiền bạc chỉ giải quyết được phần "sinh tồn", còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc.

Bạn có thể nghỉ việc, nhưng không thể "nghỉ sống".

Câu hỏi quan trọng hơn là: Bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại?

Mục đích sống: "Liều thuốc" quan trọng nhất sau nghỉ hưu

Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống, thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên.

"Ikigai" – chìa khóa giúp sống trọn vẹn sau nghỉ hưu

Để tìm ra hướng đi mới, George Jerjian đã tìm đến khái niệm Ikigai – được hiểu là "lý do để bạn thức dậy mỗi sáng".

Theo cách tiếp cận phổ biến, bạn có thể xác định mục đích sống bằng cách trả lời bốn câu hỏi:

Bạn có yêu thích điều đó không?

Bạn có giỏi về nó không?

Xã hội có cần điều đó không?

Bạn có thể kiếm tiền từ nó không?

Bên cạnh đó, Ken Mogi, chuyên gia nghiên cứu về hạnh phúc, còn nhấn mạnh 5 yếu tố giúp nuôi dưỡng ikigai:

Bắt đầu từ những điều nhỏ và cải thiện dần

Được là chính mình

Hướng tới sự hài hòa và bền vững

Biết tận hưởng những điều giản dị

Sống trọn vẹn trong hiện tại

Ở cấp độ sâu hơn, ikigai không chỉ là công việc hay sở thích, mà là trạng thái cảm xúc khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu khác

Sau khi tìm lại được mục đích sống, George Jerjian đã bắt đầu một hành trình mới: thành lập doanh nghiệp, huấn luyện và giúp những người nghỉ hưu khác xây dựng lại cuộc đời.

Ông nhận ra rằng, nhiều người không cần quay lại guồng quay 9–5, nhưng họ vẫn có thể làm việc theo cách riêng: tư vấn, tình nguyện, sáng tạo, hoặc theo đuổi đam mê.

Thực tế, nếu nghỉ hưu ở tuổi 60, bạn vẫn có thể còn 30–40 năm phía trước – một khoảng thời gian quá dài để sống mà không có định hướng.

Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không phải là điều quyết định hạnh phúc khi nghỉ hưu. Điều khiến nhiều người day dứt nhất lại là cảm giác sống mà không có mục đích, không còn giá trị và dần bị lãng quên.

Chuẩn bị cho nghỉ hưu, vì thế, không chỉ là chuẩn bị tài chính mà còn là chuẩn bị cho một cuộc đời mới.