Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu: Những ngày dài cô đơn trong ngôi nhà cũ

Năm nay tôi 57 tuổi, đã nghỉ hưu. Chồng đã qua đời, con gái trưởng thành rồi lập gia đình và sống ở nơi xa.

Mỗi khi trời chập tối, tôi thường ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, nhìn bầu trời nhá nhem ngoài kia và cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn đang len lỏi trong lòng.

Giờ đây, tôi là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu lẽ ra phải nhẹ nhàng, thư thái, nhưng với tôi lại trở thành chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Mỗi ngày trôi qua gần như giống hệt nhau, ăn uống, xem tivi rồi lại đi ngủ.

Ở tuổi trung niên, thời gian đã để lại những dấu vết rõ ràng trên gương mặt tôi, đồng thời mang đi người bạn đời thân thương nhất.

Tôi từng cố gắng tìm kiếm những sở thích mới để khiến cuộc sống sau nghỉ hưu bớt trống trải.

Tôi thử đọc sách, tập vẽ tranh, đi bộ quanh khu phố, nhưng dường như vẫn có một khoảng trống trong trái tim không thể lấp đầy.

Ảnh minh họa

Bước ngoặt bất ngờ

Cho đến một ngày, tôi nhận được lời mời tham dự buổi gặp mặt từ một người bạn học cũ.

Thành thật mà nói, tôi không mấy hào hứng với những buổi tụ họp đông người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ở nhà thì tôi cũng chỉ quanh quẩn một mình. Biết đâu ra ngoài gặp lại bạn cũ sẽ giúp cuộc sống sau nghỉ hưu bớt tẻ nhạt.

Nơi gặp mặt là một quán trà nhỏ được bài trí giản dị. Ngay khi bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được mùi hương trà dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Rất nhiều bạn học cũ đã có mặt. Họ ngồi quây quần, trò chuyện rôm rả như thể thời gian quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ.

Không khí trong quán trà vô cùng ấm áp. Mọi người vừa nhâm nhi trà vừa hồi tưởng về những kỷ niệm cũ, chia sẻ về gia đình, về những chặng đường cuộc đời đã đi qua.

Dần dần, tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện của họ và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Một câu nói của "bạn già" khiến tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống nghỉ hưu

Trong buổi trò chuyện hôm đó, tôi gặp lại một người bạn cũ họ Lý.

Giống như tôi, bà cũng đã nghỉ hưu. Nhưng cuộc sống của bà hoàn toàn khác. Bà kể rằng mỗi ngày đều đi bộ trong công viên, tham gia lớp khiêu vũ của khu phố, thỉnh thoảng còn cùng bạn bè đi du lịch.

"Cuộc sống của tôi bây giờ rất vui vẻ," bà Lý cười nói.

Nghe vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút ngưỡng mộ. Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, bà Lý nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

"Cuộc sống sau nghỉ hưu không hề đáng sợ. Điều quan trọng là chúng ta chọn cách đối mặt với nó như thế nào."

Bà nói tiếp: "Chúng ta không thể từ bỏ chính mình chỉ vì mất đi những người thân yêu. Ngược lại, càng phải trân trọng thời gian trước mắt, sống cho bản thân nhiều hơn và tìm những điều khiến mình hạnh phúc."

Những lời nói giản dị ấy giống như một tia sáng chiếu vào tâm trí tôi.

Học cách tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu

Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định thay đổi cách sống của mình.

Tôi đăng ký học khiêu vũ tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Những ngày đầu, động tác của tôi vô cùng vụng về. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi kiên trì tập luyện mỗi ngày và dần dần cảm thấy mình ngày càng yêu thích bộ môn này.

Mỗi khi tiếng nhạc vang lên, cơ thể tôi tự nhiên chuyển động theo nhịp điệu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình tìm lại được năng lượng của tuổi trẻ, khiến cuộc sống sau nghỉ hưu trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Không chỉ vậy, tôi còn tham gia đội tình nguyện của khu phố và tích cực góp mặt trong các hoạt động từ thiện của cộng đồng.

Trong quá trình giúp đỡ người khác, tôi nhận được một niềm vui rất đặc biệt. Đó là cảm giác mình vẫn còn có ích, vẫn có thể đóng góp cho xã hội dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới

Dần dần, cuộc sống của tôi trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.

Tôi không còn là người phụ nữ nghỉ hưu suốt ngày buồn chán trong bốn bức tường nữa. Tôi có nhóm bạn riêng, có sở thích riêng và có những kế hoạch mới cho bản thân.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng buổi gặp mặt hôm ấy thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nó giúp tôi tìm lại tình yêu cuộc sống và sự tự tin đã từng đánh mất.

Quan trọng hơn, tôi hiểu ra một điều: dù cuộc sống có trải qua bao nhiêu mất mát hay khó khăn, chúng ta cũng không thể từ bỏ chính mình.

Chỉ cần dũng cảm đối mặt với cuộc sống và tích cực tìm kiếm niềm vui, những năm tháng sau nghỉ hưu vẫn có thể trở thành quãng thời gian đẹp đẽ và ý nghĩa nhất.

Giờ đây, tôi không còn là người trung niên cô đơn nữa. Tôi có bạn bè, có mục tiêu và có những điều khiến mình mong chờ mỗi ngày. Và tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ khát vọng sống hạnh phúc, cuộc đời luôn có thể mở ra những chương mới tươi sáng hơn.

* Câu chuyện của bà Mai (57 tuổi, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ trên trang tin Sohu nhận được nhiều sự chú ý.

Theo Sohu