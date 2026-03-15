Không lương hưu, cụ bà vẫn sống ung dung: Bí mật nằm ở quyết định nhiều người không dám làm

Ở tuổi 67, dù không có lương hưu, người phụ nữ này vẫn sống ung dung, không phụ thuộc vào con cái, tài chính ổn định và tinh thần thoải mái. Bí quyết của bà không nằm ở may mắn, mà ở một kế hoạch nghỉ hưu được chuẩn bị từ rất sớm.

Câu chuyện của bà Khương (Trung Quốc) cho thấy không có lương hưu chưa chắc đã là ngõ cụt, nếu mỗi người biết chủ động xây dựng con đường tài chính cho chính mình.

Tuổi già bình yên không chỉ phụ thuộc vào lương hưu

Trong suy nghĩ của nhiều người, lương hưu chính là "tấm vé an toàn" cho tuổi già. Khi không còn khả năng lao động, khoản tiền cố định mỗi tháng sẽ giúp đảm bảo cuộc sống và giảm gánh nặng cho con cái.

Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng có điều kiện nhận lương hưu. Đặc biệt với những người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, việc tích lũy cho tuổi già thường trở nên khó khăn hơn.

Trường hợp của bà Khương, 67 tuổi, là một ví dụ tiêu biểu.

"Tôi chỉ là một phụ nữ có học vấn thấp, không có lương hưu. Nhưng ở tuổi này, tôi vẫn sống khá thoải mái mà không cần nhờ đến con cái", bà chia sẻ.

Ít ai biết rằng đằng sau sự bình yên ấy là cả một hành trình dài đầy vất vả và kiên trì.

Biến cố ập đến khi đang hạnh phúc

Bà Khương kết hôn khá muộn, khi đã 31 tuổi. Hai năm sau, bà lần lượt sinh được hai cậu con trai. Những năm tháng đầu tiên của gia đình trôi qua trong bình yên.

Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra khi con trai lớn vừa tròn 10 tuổi. Chồng bà qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Công ty bảo hiểm chi trả cho gia đình khoản bồi thường 500.000 NDT.

Số tiền này đối với nhiều người có thể là tài sản lớn, nhưng với bà Khương, nó không thể bù đắp nỗi mất mát quá lớn của gia đình.

Từ thời điểm đó, mọi gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ. Bà phải một mình nuôi hai con nhỏ, đồng thời chăm sóc mẹ chồng già yếu.

"Tôi biết mình không có lương hưu. Tôi cũng không muốn sau này phải dựa vào con cái. Vì vậy tôi quyết định phải tự xây dựng quỹ hưu trí cho riêng mình", bà chia sẻ.

Quyết định khiến nhiều người không hiểu

Sau khi chồng qua đời, mẹ chồng bà liên tục mắc bệnh. Ban đầu là tiểu đường, sau đó là Alzheimer rồi ung thư.

Nhiều người khuyên bà Khương nên giữ lại khoản tiền 500.000 NDT để lo cho tương lai của hai con. Họ cho rằng việc chi quá nhiều tiền để chữa bệnh cho người già mắc ung thư là không cần thiết.

Nhưng bà Khương không nghĩ như vậy.

Bà quyết định dùng số tiền đó để mua những loại thuốc tốt nhất cho mẹ chồng, hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian cho bà cụ. Dù vậy, sau ba tháng điều trị, mẹ chồng bà vẫn qua đời.

Sau khi lo xong tang sự, trong tài khoản của bà chỉ còn khoảng 30.000 NDT.

Đúng lúc ấy, con trai lớn chuẩn bị lên thành phố học đại học, chi phí học tập và sinh hoạt đều rất tốn kém. Không còn lựa chọn nào khác, bà quyết định đưa cả gia đình lên thành phố tìm cơ hội mới.

Những năm tháng làm việc đến kiệt sức

Để nuôi hai con ăn học, bà Khương làm gần như mọi công việc có thể.

Ban ngày, bà làm công việc dọn dẹp cho một xí nghiệp. Ban đêm, bà tiếp tục rửa bát thuê tại một quán ăn. Dù làm việc gần như suốt ngày, thu nhập của bà khi đó cũng chỉ khoảng 80 NDT mỗi ngày.

Cuộc sống vô cùng chật vật, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Sau khoảng 5 năm tiết kiệm và tích lũy, bà có được một khoản vốn nhỏ. Bà quyết định mở một xe bán đồ ăn ven đường.

Nhờ sự chăm chỉ và món ăn ngon, quán nhỏ dần có khách quen. Sau hai năm, việc kinh doanh bắt đầu ổn định. Cũng trong giai đoạn này, bà Khương hoàn thành trách nhiệm lớn nhất của mình là nuôi hai con trưởng thành và lập gia đình.

Bắt đầu xây dựng kế hoạch nghỉ hưu

Khi cuộc sống bớt khó khăn, bà Khương bắt đầu nghĩ đến tương lai của chính mình.

"Tôi biết mình không có lương hưu. Tôi cũng không muốn sau này phải dựa vào con cái. Vì vậy tôi quyết định phải tự xây dựng quỹ hưu trí cho riêng mình", bà nói.

Kể từ khi bước sang tuổi 50, dù con cái nhiều lần khuyên nghỉ ngơi để trông cháu, bà vẫn tiếp tục duy trì quán ăn.

Theo bà, làm việc vừa sức không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh những căn bệnh thường gặp khi người già ít vận động.

Sau này, khi việc bán hàng rong trên vỉa hè bị hạn chế, bà quyết định thuê mặt bằng để mở quán ăn nhỏ.

Ba năm sau, việc kinh doanh phát triển tốt. Bà mở rộng diện tích quán và thuê thêm nhân viên. Thu nhập của bà vì thế cũng tăng dần theo thời gian.

Tạo nguồn thu nhập thụ động cho tuổi già

Ban đầu, thu nhập từ quán ăn của bà chỉ khoảng 8.000–9.000 NDT mỗi tháng. Nhưng sau nhiều năm làm ăn, con số này đã tăng lên khoảng 20.000 NDT.

Thay vì gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, bà Khương đưa ra một quyết định quan trọng là dùng số tiền tích góp để mua hai căn nhà rồi cho thuê lại.

Khoản tiền thuê nhà hàng tháng dần trở thành nguồn thu nhập thụ động ổn định, giúp bà có thể yên tâm hơn về cuộc sống sau này.

Vài năm gần đây, khi sức khỏe bắt đầu yếu đi, bà đã chuyển giao việc quản lý quán ăn cho người em họ. Nhờ có tiền cho thuê nhà, bà vẫn có thu nhập đều đặn mà không cần làm việc vất vả.

Không có lương hưu vẫn sống thoải mái

Nhiều người xung quanh đôi khi tỏ ra lo lắng cho bà Khương. Họ cho rằng một phụ nữ lớn tuổi, không có chồng và cũng không có lương hưu thì cuộc sống về già sẽ rất khó khăn.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Suốt nhiều năm qua, bà đã chủ động xây dựng nguồn thu nhập cho mình. Chính kế hoạch nghỉ hưu rõ ràng và sự chăm chỉ đã giúp bà có thể tận hưởng tuổi già mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Câu chuyện của bà Khương cho thấy một điều rất rõ ràng: lương hưu là điều tốt, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống khi về già.

Quan trọng hơn cả là sự chủ động trong việc chuẩn bị cho tương lai. Khi còn khả năng lao động, mỗi người nên có kế hoạch tích lũy và xây dựng nguồn thu nhập ổn định cho những năm tháng sau này.

Giống như bà Khương, dù cuộc sống từng vô cùng khó khăn, nhưng nhờ sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn, bà vẫn có thể biến tuổi già thành quãng thời gian bình yên.

Ở tuổi 67, không lương hưu, không dựa vào con cái, người phụ nữ này vẫn sống thoải mái và tự tin, minh chứng rằng một kế hoạch nghỉ hưu đúng đắn có thể thay đổi cả cuộc đời.