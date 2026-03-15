Khi vợ không còn xinh đẹp: Chồng chọn ly hôn thay vì ở lại
GĐXH - Sau khi mắc bệnh khiến tóc rụng và ngoại hình thay đổi, người phụ nữ 36 tuổi không những không nhận được sự chăm sóc từ chồng mà còn bị bỏ bê và cuối cùng phải chấp nhận ly hôn.
Người phụ nữ họ Lý (36 tuổi), sống tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trước truyền thông sau khi ly hôn.
Theo lời cô, chồng không chỉ thờ ơ với tình trạng bệnh tật của vợ mà còn chủ động đề nghị ly hôn khi ngoại hình của cô thay đổi.
Hôn nhân rạn nứt khi người vợ mắc bệnh
Theo Đài truyền hình Hà Nam, mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu từ khoảng hai năm trước, khi Lý bất ngờ phát bệnh.
Ban đầu, một mảng tóc lớn trên đầu cô chuyển sang màu xám rồi rụng dần. Sau khi đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh bạch biến, một bệnh da mạn tính gây mất sắc tố ở da, tóc và niêm mạc.
Căn bệnh này khiến ngoại hình của Lý thay đổi rõ rệt. Mái tóc thưa dần, da đầu lộ rõ và khuôn mặt cũng trở nên khác trước, khiến cô trông già hơn so với tuổi thật.
Trước khi mắc bệnh, Lý cho biết cô dành phần lớn thời gian cho gia đình. Từ việc chăm sóc con cái, nấu nướng, giặt giũ cho đến quán xuyến mọi sinh hoạt trong nhà đều do cô đảm nhận.
Thế nhưng, khi bệnh tật ập đến, sự quan tâm của người chồng dần biến mất. Thay vì chia sẻ và đồng hành cùng vợ trong quá trình điều trị, anh lại ngày càng lạnh nhạt và xa cách.
Chồng lạnh lùng đề nghị ly hôn vì sợ "mất mặt"
Theo lời Lý, chồng cô chưa từng đưa vợ đi bệnh viện hay hỏi han về tình trạng sức khỏe. Người đàn ông này thậm chí còn từ chối chi trả chi phí điều trị.
Không chỉ vậy, anh còn hạn chế để vợ xuất hiện cùng mình trong các cuộc gặp gỡ gia đình và bạn bè. Lý kể rằng chồng từng nói thẳng cô sẽ khiến anh "mất mặt" nếu đi cùng.
"Từ khi tôi mắc bệnh, anh ấy không còn đưa tôi đi dự tiệc hay gặp gỡ người thân nữa. Anh ấy nói sự xuất hiện của tôi khiến anh xấu hổ", Lý nghẹn ngào chia sẻ trên truyền hình.
Theo thời gian, sự lạnh nhạt ngày càng rõ rệt. Cuối cùng, người chồng quyết định đề nghị ly hôn, coi sự thay đổi ngoại hình của vợ là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân.
Áp lực xã hội khiến người phụ nữ suy sụp
Không chỉ đối mặt với sự xa cách trong gia đình và nguy cơ ly hôn, Lý còn phải chịu đựng những ánh nhìn tò mò và lời trêu chọc ngoài xã hội.
Do tóc rụng nhiều và ngoại hình thay đổi, một số trẻ em trên phố đã gọi cô bằng biệt danh "Khâu Khâu Chi", một nhân vật xấu xí trong bộ phim truyền hình "Anh hùng xạ điêu" chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung.
Những lời chế giễu khiến tinh thần của Lý ngày càng suy sụp. Cô rơi vào trạng thái buồn bã, lo lắng và nhiều lần cảm thấy tuyệt vọng.
Trong hoàn cảnh đó, người phụ nữ 36 tuổi quyết định tìm đến truyền thông để chia sẻ câu chuyện của mình. Theo cô, việc lên tiếng không phải để than trách mà là cách giúp bản thân giải tỏa sau quãng thời gian dài chịu đựng.
"Tôi cảm thấy mình không còn chỗ dựa. Tôi chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn", cô chia sẻ.
Khép lại cuộc hôn nhân nhiều tổn thương
Trước sự lạnh lùng và quyết tâm ly hôn từ phía chồng, Lý cuối cùng buộc phải chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân. Sau khi ly hôn, quyền nuôi con được giao cho người mẹ.
Liên quan đến căn bệnh mà Lý mắc phải, bác sĩ Lư Mạn Xuân, chuyên gia tại Bệnh viện Bạch biến Trịnh Châu (Hà Nam) cho biết, bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh này trên toàn cầu dao động từ khoảng 0,5% đến 2%.
Theo bác sĩ, ở giai đoạn đầu, tổn thương trên da đầu của Lý không quá nghiêm trọng nhưng đã lan rộng nhanh chóng theo thời gian. Những cảm xúc tiêu cực kéo dài như lo lắng, tức giận hay căng thẳng cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.
"Đối với bệnh bạch biến, tâm lý ổn định và tinh thần tích cực là yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều trị", bác sĩ Lư nhấn mạnh.
Câu chuyện ly hôn gây tranh luận trên mạng xã hội
Sau khi câu chuyện được phát sóng, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm thông và động viên Lý mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn sau ly hôn.
Một cư dân mạng viết: "Hãy đối xử tốt với bản thân. Khi không có ai để dựa vào, bạn càng phải mạnh mẽ dựa vào chính mình".
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện này phản ánh một thực tế đáng buồn trong xã hội hiện đại. Một người bình luận: "Phụ nữ ly hôn vì đàn ông không có tiền, còn đàn ông lại ly hôn vì phụ nữ trở nên xấu xí".
Dù quan điểm khác nhau, nhiều người cho rằng câu chuyện của Lý là lời nhắc nhở về ý nghĩa thật sự của hôn nhân. Khi bệnh tật hay biến cố xảy ra, sự cảm thông, tôn trọng và sẻ chia mới là nền tảng giúp một gia đình vượt qua khó khăn.
Sau cuộc ly hôn đầy đau đớn, Lý cho biết cô sẽ cố gắng gác lại quá khứ để bắt đầu lại. Người phụ nữ này đang tích cực điều trị bệnh, đồng thời tập trung chăm sóc bản thân và con cái với hy vọng có thể bước tiếp mạnh mẽ hơn.
Theo SCMP
