Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Năm nay tôi 55 tuổi và đã nghỉ hưu được 5 năm. Thời còn đi làm, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ, sống tử tế thì cuộc sống sẽ ổn. Thu nhập của tôi khi ấy khá ổn định vì làm trong doanh nghiệp nhà nước. Mỗi tháng đều có lương, có thưởng, cuộc sống không dư dả nhưng cũng chưa từng quá túng thiếu.

Chính vì vậy, khi kết hôn, tôi chọn bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện tài chính, cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên phải tính đường dài.

Nhìn lại, cuộc hôn nhân ấy gần như bắt đầu từ con số 0:

Không tài sản tích lũy.

Không quỹ dự phòng.

Không bảo hiểm đầy đủ.

Không kế hoạch chăm sóc cha mẹ hai bên khi về già.

Lúc còn trẻ, người ta thường nghĩ mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu tài chính giống như móng nhà. Khi cuộc sống bắt đầu chất thêm gánh nặng, nền móng yếu sẽ lộ rõ những vết nứt.

Đến khi nghỉ hưu, điều khiến tôi sợ nhất không phải tuổi già của mình mà là tương lai của con cái.

Thấm thía áp lực tài chính khi sống nhiều thế hệ

Sau khi con trai ra đời, bố mẹ chồng từ quê lên ở cùng. Từ hai vợ chồng, gia đình nhanh chóng thành năm người sống trong căn hộ chỉ khoảng 60m².

Thu nhập gần như đứng yên nhưng chi phí thì tăng liên tục. Tiền ăn, tiền điện nước, thuốc men, học hành… tháng nào cũng kín đặc các khoản phải chi.

Chúng tôi không rơi vào cảnh thiếu ăn, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có cảm giác dư dả.

Đó là trạng thái mà rất nhiều gia đình trung niên đang mắc phải, sống đủ qua ngày nhưng không thể tích lũy.

Có giai đoạn vợ chồng tôi cố gắng mua được căn nhà rộng hơn khi giá nhà còn thấp. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi tích lũy được một khoản tiền đáng kể. Sau đó, mọi thứ gần như chỉ là xoay xở.

Sau khi nghỉ hưu, tôi sợ nhất không phải bệnh tật mà là hết tiền

Con trai học cao đẳng với mức học phí không nhỏ. Trong khi đó, bố mẹ chồng tuổi cao, đau ốm liên miên mà không có lương hưu hay bảo hiểm xã hội.

Tất cả viện phí đều phải tự chi trả.

Từ đây, tiền tiết kiệm bắt đầu bị bào mòn từng chút một. Mỗi tháng đều có chuyện phát sinh. Mỗi năm lại thêm vài khoản không thể né tránh.

Đến khi nghỉ hưu, điều khiến tôi sợ nhất không phải tuổi già của mình mà là tương lai của con cái.

Chỉ riêng chuyện cưới xin ở thành phố tôi sống cũng đã là áp lực lớn. Tiền cưới, vàng cưới, tiệc cưới, các khoản chuẩn bị… cộng lại có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Với những người có tài chính vững vàng, đó là kế hoạch vài năm. Còn với tôi, đó là con số khiến nhiều đêm mất ngủ.

Nghỉ hưu mới hiểu: Thiếu tiền có thể bào mòn cả hôn nhân

Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì mọi khó khăn đều vượt qua được. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra áp lực tiền bạc có thể bào mòn cảm xúc rất âm thầm.

Khi sống chung nhiều thế hệ, việc tiết kiệm không còn là chuyện của riêng mình. Chỉ cần bữa cơm bớt đi một món ăn cũng dễ khiến người khác chạnh lòng.

Những chuyện nhỏ nhặt dần biến thành tranh cãi. Những bất đồng chi tiêu tích tụ lâu ngày thành căng thẳng. Và khi tài chính không có lối thoát, hôn nhân cũng mất dần cảm giác an toàn.

Tôi nghiệm ra một điều rất thật: Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền rất dễ phá hỏng sự bình yên.

Cùng tuổi nghỉ hưu nhưng mỗi người sống một cuộc đời khác nhau

Có một người họ hàng của tôi cũng bằng tuổi, nhưng cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác.

Họ có lương hưu tốt, có bảo hiểm đầy đủ, có khoản tiết kiệm riêng. Mỗi năm đều đi du lịch. Khi đau ốm không phải cân nhắc chuyện tiền viện phí. Muốn mua thứ gì cho bản thân cũng không cảm thấy áy náy.

Còn tôi, đi chợ vẫn phải tính toán từng nghìn đồng. Sự khác biệt ấy không phải do ai chăm chỉ hơn ai mà là do nền tài chính được chuẩn bị từ rất sớm.

Người có tích lũy sống tuổi già bằng sự chủ động. Người không có tích lũy thường phải sống dựa vào may rủi.

Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi hiểu ra 4 điều rất đắt giá

Điều thứ nhất, hôn nhân không có kế hoạch tài chính là một cuộc hôn nhân nhiều rủi ro.

Điều thứ hai, không có bảo hiểm và quỹ dự phòng đồng nghĩa với việc sống trong nỗi lo thường trực.

Điều thứ ba, tuổi già cần tiền không phải để hưởng thụ xa hoa mà để mua cảm giác an tâm.

Và điều cuối cùng, tích lũy càng muộn thì cái giá phải trả về sau càng lớn.

Bây giờ tôi mới hiểu, giàu hay nghèo ở tuổi già không đơn giản nằm ở con số trong tài khoản. Điều khác biệt lớn nhất là có đủ khả năng để sống mà không phải sợ hãi hay không.

