Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?
Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?
Đây là vấn đề được một số công chức ở Hưng Yên gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cụ thể, một trường hợp có 15 năm 3 tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thắc mắc liệu có được nghỉ hưu sớm hay không, và nếu có thì được hưởng bao nhiêu phần trăm lương hưu hằng tháng.
BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh tăng dần qua từng năm cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam (vào năm 2028) và 60 tuổi đối với nữ (vào năm 2035).
Như vậy, trong năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 3 tháng đối với nam và 56 tuổi 8 tháng đối với nữ. Người lao động chỉ được nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc các trường hợp đặc biệt theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Các trường hợp được nghỉ hưu sớm
Người lao động có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên có thể nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi quy định nếu thuộc một trong hai nhóm sau:
Nhóm 1 – Nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi (nam 56 tuổi 3 tháng, nữ 51 tuổi 8 tháng): Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021); Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hoặc học viên quân đội, công an, cơ yếu đang được hưởng sinh hoạt phí.
Nhóm 2 - Những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi (nam 51 tuổi 3 tháng, nữ 46 tuổi 8 tháng): Làm công việc khai thác than trong hầm lò; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng vũ trang; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Cách tính lương hưu từ ngày 1/7/2025
Theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức lương hưu hằng tháng được xác định theo tỷ lệ khác nhau giữa lao động nam và lao động nữ.
Đối với lao động nữ: Được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng; sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%.
Đối với lao động nam: Được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng; sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%.
Trường hợp nam đóng từ 15 đến dưới 20 năm, mức lương hưu được tính 40% cho 15 năm đầu, sau đó mỗi năm cộng thêm 1%.
Nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định, mỗi năm nghỉ sớm sẽ bị giảm 2% lương hưu. Nếu nghỉ sớm dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.
Ngoài ra, nếu người lao động có thời gian đóng BHXH theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhưng thời gian đóng tại Việt Nam dưới 15 năm, thì mỗi năm đóng được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
Như vậy, công chức có 15 năm 3 tháng đóng BHXH chỉ được nghỉ hưu sớm nếu thuộc nhóm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, vùng đặc biệt khó khăn, hoặc bị suy giảm khả năng lao động theo quy định.
Nếu không thuộc các trường hợp này, người lao động chưa đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí sớm.
