Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48
GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào đã tái hôn cùng nữ ca sĩ người Nhật Bản kém anh 12 tuổi.
Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, sau 8 năm kể từ khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, thành viên nhóm nhạc F4 Ngô Kiến Hào đã chia sẻ tin vui tái hôn bằng một bức ảnh nắm tay vô cùng ngọt ngào, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Công ty quản lý của Ngô Kiến Hào cũng xác nhận nam nghệ sĩ đã đăng ký kết hôn tại Mỹ vào đầu tháng 5 vừa qua.
Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Năm 2026 tràn ngập vô vàn lời chúc phúc, tôi có thể một lần nữa cùng các anh em thực hiện concert, đứng trên sân khấu mà mình yêu thích để biểu diễn cho mọi người. Và giờ đây, tôi còn được ban phước khi có được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình".
Ngay lập tức, danh tính "nửa kia" của nam tài tử 48 tuổi đã được người hâm mộ nhanh chóng tìm ra. Đó là nữ ca sĩ người Nhật Bản - Emi Aramaki, năm nay 35 tuổi, kém Ngô Kiến Hào 12 tuổi. Emi Aramaki sinh ra tại Fukuoka (Nhật Bản) và cùng gia đình chuyển đến sống tại London (Anh) từ năm 9 tuổi. Đến năm 2024, Emi Aramaki quyết định trở về Nhật Bản, chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với tư cách là một ca sĩ nhạc Pop.
Trước khi tìm được bến đỗ bình yên hiện tại, Ngô Kiến Hào từng trải qua một cuộc hôn nhân. Năm 2013, anh kết hôn với Arissa - một tiểu thư xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt tại Singapore. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm khi ly hôn vào năm 2018.
Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí từ năm 21 tuổi. Anh vụt sáng, trở thành một trong những ngôi sao hot nhất châu Á sau thành công của bộ phim "Vườn sao băng" (2000), đóng cùng Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Về đời tư, Ngô Kiến Hào từng được xem là "tay sát gái", khiến nhiều bóng hồng phải xiêu lòng.
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