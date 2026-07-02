Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Phía bên kia thành phố", Tuyết Lan (Tú Quyên) đã xem được clip anh trai nhắn gửi trước khi chết, nói cậu là người tồi tệ và cô đừng tiếc thương cho mình nữa. Chính vì thế Tuyết Lan đã hiểu anh mình thực sự là người như thế nào và đã trải qua những gì.

Tuyết Lan đã biết được sự thật về cái chết của anh trai. Ảnh VTV

Quá ân hận vì điều mình đã gây ra, Tuyết Lan muốn gặp Cương (Võ Hoài Vũ). Giờ đây cô nhận ra Cương không hề xấu và không vô cớ làm điều tệ hại với anh trai mình. Nhưng mẹ của Tuyết Lan thì chưa hiểu điều đó và lập tức tỏ thái độ khi thấy cô tìm cách liên lạc với Cương.

Trong khi đó, bà Xuân (Huyền Sâm) bất ngờ tìm tới nhà bà Phúc (Khánh Linh) khiến ai cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra, với sự tác động của Khuê (Thái Vũ), bà Xuân đã viết đơn xin cho Cương giúp cậu giảm nhẹ tội và chỉ phải nhận 1 năm án tù treo.

Bà Xuân tới nhà bà Phúc để nói về chuyện đã viết đơn xin giảm án cho Cương. Ảnh VTV

Cương vui mừng báo tin với Tiến rằng mình vẫn được đi học trở lại và được gặp tất cả mọi người. Bà Phúc xúc động nói lời cảm ơn bà Xuân vì đã có quyết định kịp thời để Cương tránh cảnh tù tội. Nhưng sau mọi chuyện, hai cặp mẹ con vẫn chưa thể cư xử thân mật với nhau như trước mà vẫn rất khách sáo sau khi rời toà.

Cương vui mừng vì sắp được trở lại trường học. Ảnh VTV

Tập 25 "Phía bên kia thành phố" lên sóng 21h ngày 2/7 trên VTV1.

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