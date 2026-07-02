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Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Thứ năm, 14:41 02/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Phía bên kia thành phố", Tuyết Lan (Tú Quyên) đã xem được clip anh trai nhắn gửi trước khi chết, nói cậu là người tồi tệ và cô đừng tiếc thương cho mình nữa. Chính vì thế Tuyết Lan đã hiểu anh mình thực sự là người như thế nào và đã trải qua những gì.

Phía bên kia thành phố - Tập 25: Mẹ Khuê thay đổi quyết định, Cương thoát án?- Ảnh 1.

Tuyết Lan đã biết được sự thật về cái chết của anh trai. Ảnh VTV

Quá ân hận vì điều mình đã gây ra, Tuyết Lan muốn gặp Cương (Võ Hoài Vũ). Giờ đây cô nhận ra Cương không hề xấu và không vô cớ làm điều tệ hại với anh trai mình. Nhưng mẹ của Tuyết Lan thì chưa hiểu điều đó và lập tức tỏ thái độ khi thấy cô tìm cách liên lạc với Cương.

Trong khi đó, bà Xuân (Huyền Sâm) bất ngờ tìm tới nhà bà Phúc (Khánh Linh) khiến ai cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra, với sự tác động của Khuê (Thái Vũ), bà Xuân đã viết đơn xin cho Cương giúp cậu giảm nhẹ tội và chỉ phải nhận 1 năm án tù treo.

Phía bên kia thành phố - Tập 25: Mẹ Khuê thay đổi quyết định, Cương thoát án?- Ảnh 2.

Bà Xuân tới nhà bà Phúc để nói về chuyện đã viết đơn xin giảm án cho Cương. Ảnh VTV

Cương vui mừng báo tin với Tiến rằng mình vẫn được đi học trở lại và được gặp tất cả mọi người. Bà Phúc xúc động nói lời cảm ơn bà Xuân vì đã có quyết định kịp thời để Cương tránh cảnh tù tội. Nhưng sau mọi chuyện, hai cặp mẹ con vẫn chưa thể cư xử thân mật với nhau như trước mà vẫn rất khách sáo sau khi rời toà.

Phía bên kia thành phố - Tập 25: Mẹ Khuê thay đổi quyết định, Cương thoát án?- Ảnh 3.

Cương vui mừng vì sắp được trở lại trường học. Ảnh VTV

 Tập 25 "Phía bên kia thành phố" lên sóng 21h ngày 2/7 trên VTV1.

Phía bên kia thành phố - Tập 25: Mẹ Khuê thay đổi quyết định, Cương thoát án? - Ảnh 4.Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

GĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiên mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.

Phía bên kia thành phố - Tập 25: Mẹ Khuê thay đổi quyết định, Cương thoát án? - Ảnh 5.Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

GĐXH - Cuối cùng thì Sinh đã bắt được Hoàng nhưng lại cho hắn ta cơ hội sửa lỗi vì không muốn em gái sinh con mà cha đứa bé lại là kẻ tù tội.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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