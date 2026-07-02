Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

Trong tập 21 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, Bằng nhìn thấy Sinh và Diệu đưa Vân về khu tập thể liền chạy ra hỏi thăm. Tuy nhiên, thái độ buồn bã không thèm chấp lời trêu chọc như ngày thường của Vân khiến Bằng bất ngờ. Anh ta liên tục hỏi dò Sinh và Diệu về chuyện của Vân. Thế nhưng hai người đều tìm cách né tránh.

Diệu né tránh những câu hỏi về Vân. Ảnh VTV

Vân không giấu nổi sự xúc động và ân hận khi phải quay về nhà sống cùng bố và anh trai. Tuy mọi người đều tỏ ý chào đón, cô vẫn mang trong lòng tâm trạng rối bời. Vân không chỉ sợ bố buồn vì mang tiếng con gái không chồng mà chửa. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ.

Ông Lương thấy con gái đột ngột trở về thì vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn tâm trạng không vui vẻ của Vân, không nghi ngờ cô đang vướng phải sai lầm mà vẫn tìm cách che giấu mình.

Ông Lương nghi ngờ khi thấy con gái tâm trạng không vui. Ảnh VTV

Sinh tâm sự với Diệu về những lo lắng trong lòng của mình về chuyện của Vân. Anh cho rằng một em bé xuất hiện trên đời là đáng được chào đón. Tuy nhiên, Vân bồng bột nên làm mẹ đơn thân là điều rất khó khăn. Vì đã từng là bố đơn thân, anh hiểu được những vất vả khi phải lo lắng cho con.

Sinh động viên, chia sẻ với Diệu khi cô cho biết mình sắp lấy được căn nhà chung với Dương.

Trong khi đó, Sinh nhờ Tài và Bằng tìm cách liên hệ để dụ dỗ Hoàng xuất hiện. Hai người bạn nhiệt tình giúp đỡ Sinh. Ba người giăng lưới bắt được Hoàng. Sinh chỉ yêu cầu Hoàng trả lại vàng chứ không có ý định giao nộp cho công an. Sinh còn tiết lộ sự thật Vân đã có bầu. Điều này khiến mọi người đều sốc. Trong đó khó chịu nhất là Bằng.

Sinh bắt được Hoàng nhưng chỉ yêu cầu trả lại vàng và thông báo Vân đang mang thai. Ảnh VTV

Sinh nói cho Vân biết chuyện mình đã tìm được Hoàng nhưng lại không nỡ tống anh ta vào tù. Vân xin anh trai cho người yêu cũ một con đường sống, không muốn con sinh ra có bố từng vướng tiền án tiền sự. Sinh hiểu tính cách em gái nên rất buồn.

Vân nhắn tin cho Hoàng để mong anh ta hối lỗi. Tuy nhiên, Hoàng lại tìm cách đi trốn một thời gian. Trước khi đi, anh giao chìa khóa tủ ở phòng trọ cho một cô gái đang hẹn hò với mình. Hoàng nhờ cô gái cất hộ 15 chỉ vàng, hẹn ngày anh ta quay lại sẽ cùng nhau về quê lấy số vàng đó làm vốn lập nghiệp.

Hoàng đưa 15 chỉ vàng nhờ bạn gái mới cất giấu hộ. Ảnh VTV

Trở về nhà, Diệu phát hiện ông Đăng đang ngồi buồn bã phía sau nhà. Cô vội vã đến bên bố an ủi. Ông Đăng bất ngờ òa khóc vì thương con. Ông đau xót khi 5 năm hôn nhân của Diệu đổi lấy 2 lần bị sảy thai và bây giờ chồng còn phụ bạc. Nghe bố nói, Diệu cũng không kìm được nước mắt và ôm lấy ông.

Nhận được tin nhắn của Dương đã dọn ra khỏi căn nhà chung, Diệu trở về để thu dọn đồ đạc. Cô buồn bã nhìn nơi đã từng là tổ ấm của mình. Sau đó Diệu vực lại tinh thần và đăng thông tin bán nhà lên mạng. Lúc bấy giờ Dương đứng ở dưới đường, lặng lẽ nhìn lên căn nhà sáng đèn. Anh biết Diệu đã về và còn đọc được thông tin rao bán nhà của Diệu trong nhóm cư dân trên mạng.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Diệu nói với Sinh sắp bán được căn nhà từng sống chung với Dương để lấy tiền trả nợ. Cảm giác của cô lúc này đã thoải mái hơn trước. Diệu cho biết khi ký giấy ly hôn, dòng chữ "không có con chung" gợi nhiều cảm xúc, nửa buồn bã nửa vui mừng. Diệu không biết mình may mắn hay bất hạnh trong tình cảnh này.



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