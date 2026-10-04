Mẹ đẻ ra thành phố trông cháu nửa năm, chiếc phong bì của bố chồng khiến tôi hụt hẫng

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, hiện đang sinh sống trong một căn hộ trả góp ở Hà Nội. Sau khi sinh con gái đầu lòng, hết 7 tháng nghỉ thai sản, tôi đứng trước sự lựa chọn khó khăn: Hoặc là xin nghỉ việc ở nhà ôm con, hoặc là phải thuê người giúp việc với mức chi phí đắt đỏ để quay lại công việc với áp lực hàng ngày. Giữa lúc đang bế tắc, mẹ đẻ tôi từ quê gọi điện ra bảo: "Vợ chồng bay cứ lo đi làm, ở quê nhà cửa rau cháo có hàng xóm ngó hộ, để mẹ lên trông cháu cho một thời gian".

Ngày đón mẹ bước xuống từ chuyến xe khách với chiếc túi vải, một tay xách bọc trứng gà, tay kia ôm bao gạo nếp dẻo mang từ quê ra, lòng tôi dâng lên một sự nhẹ nhõm. Từ ngày có mẹ phụ giúp, căn nhà nhỏ của chúng tôi ngăn nắp, cơm nước nóng sốt hằng ngày. Mẹ chăm bẵm cháu ngoại chu đáo từ việc thức đêm bế cháu lúc mọc răng, cho đến việc tự tay giặt giũ từng chiếc tã vải vì sợ máy giặt làm hỏng làn da non nớt của trẻ. Sự đỡ đần thầm lặng hằng ngày của mẹ không chỉ giúp tôi yên tâm gánh vác việc cơ quan mà còn khiến tôi thấy mình quá hạnh phúc khi lập gia đình rồi vẫn nhận được tình yêu thương từ đấng sinh thành.

Mẹ đẻ trông cháu: Khi tình yêu thương bị quy đổi thành tiền công

Tuy nhiên, chuyện ứng xử giữa hai bên thông gia thường có những khoảng cách vô hình, rất dễ biến thành sự tổn thương. Cuối tháng trước, tròn nửa năm mẹ tôi ra trông cháu, cũng là lúc bà chuẩn bị thu xếp đồ đạc để quay về quê giải quyết một số việc. Ảnh minh họa Buổi chiều hôm đó, bố mẹ chồng tôi sang chơi để tiễn bà ngoại. Sau khi ăn tối, lúc ngồi uống nước ở phòng khách, bố chồng tôi đặt lên bàn một chiếc phong bì dày. Ông hắng giọng rồi quay sang bảo mẹ tôi: "Suốt nửa năm qua bà ngoại vất vả trông cháu hộ các con, vợ chồng tôi ở bên nhà cũng sốt ruột nhưng bận việc không đỡ đần được gì hằng ngày. Đây là 30 triệu đồng, gồm một phần tiền bỉm sữa của cháu hằng tháng mà bên nội chúng tôi gửi phụ thêm, và một phần là tiền xe cộ, chút tiền công bù đắp vất vả cho bà. Quan điểm của tôi là cái gì cũng phải phân định rõ ràng nghĩa vụ để các con đỡ nặng đầu, không ai phải chịu thiệt thòi cả".

Chiếc phong bì trên bàn và nỗi hụt hẫng của người bà

Mẹ tôi xua tay từ chối, giọng nói có phần nghẹn lại: "Kinh tế các con còn khó khăn, tôi là mẹ, lên chăm cháu ruột của mình chứ có phải người ngoài đi làm thuê đâu mà ông bà phải tính toán tiền công hằng ngày như thế". Đứng ở giữa, nhìn chiếc phong bì được đẩy qua đẩy lại trên mặt bàn, tôi thấy thật khó xử. Tôi không giận bố mẹ chồng, vì xét về lý, sự sòng phẳng của ông bà có thể coi như là cách xử sự mà họ cho là biết điều. Nhưng xét về tình, cách ứng xử cơ học, quy đổi toàn bộ tình bà cháu, những đêm thức trắng bế cháu của mẹ tôi như một giao dịch thuê mướn, tính tiền công theo tháng đã chạm lòng tự trọng của bà. Ông bà nội dùng tiền để thể hiện trách nhiệm nhưng họ vô tình làm tổn thương tình cảm của thông gia. Sáng hôm sau, tôi tiễn mẹ ra bến xe khách, cầm chiếc phong bì 30 triệu đồng bỏ vào túi xách của mẹ. Tôi giải thích "Đây là tiền vợ chồng con biếu mẹ mua thuốc, bồi dưỡng, tuyệt đối không liên quan đến chuyện tiền công trông cháu như ông bà nội nói". Tôi cũng giải thích cho mẹ hiểu cách chia sẻ của bố mẹ chồng. Tôi hiểu họ không phải có thái độ hay coi thường mẹ tôi, chỉ là họ nghĩ đơn giản và chưa đặt mình vào suy nghĩ của thông gia mà thôi. Nhìn theo chiếc xe lăn bánh đưa mẹ rời đi, tôi thấy thương mẹ thật nhiều và cũng mong, ông bà nội ngoại hai bên sẽ có cơ hội khác hiểu nhau hơn, vì con cháu mà xem nhau thật sự là người nhà. Phượng Vỹ



