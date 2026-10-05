Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

| Tâm sự
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GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời - Ảnh 1.Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời - Ảnh 2.Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

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