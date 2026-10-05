Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.