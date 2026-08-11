Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Bố chồng sắp qua đời, chồng thú nhận bí mật giấu tôi suốt 30 năm GĐXH – Tôi biết, chắc chắn sự thật sẽ được nói ra trước lúc bố chồng tôi qua đời. Và mẹ con tôi phải chuẩn bị để đón nhận điều đó dù biết nó vô cùng nghiệt ngã.

Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn GĐXH – Ở cái tuổi mà nhiều người chỉ mong vợ chồng còn khỏe mạnh để an hưởng tuổi già thì tôi lại đang đứng trước một chuyện mà không biết phải chia sẻ cùng ai.