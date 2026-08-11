Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu - Ảnh 1.Bố chồng sắp qua đời, chồng thú nhận bí mật giấu tôi suốt 30 năm

GĐXH – Tôi biết, chắc chắn sự thật sẽ được nói ra trước lúc bố chồng tôi qua đời. Và mẹ con tôi phải chuẩn bị để đón nhận điều đó dù biết nó vô cùng nghiệt ngã.

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu - Ảnh 2.Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn

GĐXH – Ở cái tuổi mà nhiều người chỉ mong vợ chồng còn khỏe mạnh để an hưởng tuổi già thì tôi lại đang đứng trước một chuyện mà không biết phải chia sẻ cùng ai.

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu - Ảnh 3.40 tuổi, tôi sụp đổ khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của người bố đã nghỉ hưu

GĐXH - Chị từng nghĩ tuổi nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bố mẹ được sống bình yên bên nhau sau hơn 40 năm hôn nhân. Nhưng chỉ một lần giúp bố tìm ảnh trong điện thoại, chị đã phát hiện bí mật khiến hình tượng người cha trong lòng mình sụp đổ.

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