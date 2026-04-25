'Ngọc nữ màn ảnh' thế hệ Z nổi bật với chiều cao 1,75m, đóng liên tiếp ba phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng

Thứ bảy, 06:38 25/04/2026 | Đẹp

Đoàn Minh Anh đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá của điện ảnh Việt. Chỉ mới tham gia diễn xuất trong vài năm trở lại đây, cô đã sở hữu đến ba tác phẩm có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Đoàn Minh Anh (sinh năm 2008) đã đóng quảng cáo từ năm 7 - 8 tuổi. Nhưng vì gia đình ưu tiên việc học nên sau đó Minh Anh ít tham gia nghệ thuật. Cho đến năm 2025, cô gây chú ý khi trở thành "nàng thơ màn ảnh" mới của đạo diễn Victor Vũ trong phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu .

Dự án điện ảnh đầu tiên mà Đoàn Minh Anh tham gia đạt tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng, đưa cô trở thành nữ diễn viên "trăm tỷ". Từ đó, cô nàng gen Z này trở thành tên tuổi mới được các đạo diễn tin tưởng gửi gắm các vai diễn ấn tượng.

Hiện đang theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP. HCM, Đoàn Minh Anh vẫn nỗ lực cân bằng lịch học và lịch đóng phim. Trong năm 2026, cô trở thành nữ chính trong phim Tết của đạo diễn Trường Giang - Nhà ba tôi một phòng .

Được giao vai lớn trong tác phẩm đầu tay của Trường Giang là một áp lực khổng nhỏ với cô gái tuổi đôi mươi này. Bộ phim này cán mốc doanh thu 110 tỷ đồng ngoài phòng vé, góp phần làm dày thêm bảng thành tích diễn xuất của Đoàn Minh Anh.

Đến gần mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, Đoàn Minh Anh tiếp tục có thêm vai diễn trong tác phẩm Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Phim nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6,5 ngày với hơn 1,2 triệu vé bán ra, đồng thời ghi nhận thành tích phim kinh dị có tốc độ đạt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất tại Việt Nam.

Sự thành công của bộ phim kinh dị này đã giúp Đoàn Minh Anh lập cú hat-trick khi sở hữu ba vai diễn trong ba phim điện ảnh đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng. Đây là một thành tích hiếm hoi đối với một nữ diễn viên trẻ tuổi như cô.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng không chỉ ghi dấu bằng thành tích phòng vé ấn tượng mà còn cho thấy nỗ lực sáng tạo trong cách tiếp cận thể loại kinh dị, từ bối cảnh thực địa, thiết kế mỹ thuật đến ngôn ngữ hình ảnh. Vai diễn trong phim cũng thể hiện sự hóa thân đa dạng của Đoàn Minh Anh, hứa hẹn sẽ là "viên ngọc sáng" của điện ảnh Việt trong tương lai.

