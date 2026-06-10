Mặt mộc của Lương Thùy Linh ở tuổi 25
GĐXH - Ở tuổi 25, Lương Thùy Linh tự tin khoe mặt mộc trong chuyến du lịch Hội An. Nhan sắc tự nhiên của nàng hậu khiến người hâm mộ trầm trồ.
Á hậu Tú Anh xinh như búp bêChăm sóc da - 13 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn tự tay trang điểm và tạo điểm nhấn bằng má hồng kiểu điệu đà, Á hậu Tú Anh xuất hiện xinh đẹp như búp bê và vô cùng "hack tuổi" khi lên hình.
'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi'Thời trang - 21 giờ trước
GĐXH - Thúy Hiền đã ở trung niên nhưng vẫn có gu thời trang trẻ trung, khiến khán giả quên tuổi thật của cô.
Nhan sắc gây trầm trồ ở buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026Đẹp - 23 giờ trước
Sáng 9/6, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Nữ sinh gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, thần thái tự tin và phong cách thanh lịch.
Những thiết kế tôn vẻ đẹp của Mỹ TâmĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong show My Tam Live In USA mới đây, những kiểu váy của Mỹ Tâm từ thiết kế "bánh bèo" quyến rũ đến phong cách cá tính không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn khẳng định đẳng cấp nghệ sĩ.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.
Doãn Hải My chiếm spotlight trên khán đài, diện áo của idol Jungkook càng tôn lên vóc dángĐẹp - 1 ngày trước
Đến sân cổ vũ cho ông xã Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual phát sáng. Đặc biệt, màn "đu trend" diện áo thun của idol toàn cầu Jungkook (BTS) càng giúp người đẹp khoe trọn vẹn sắc vóc.
Siêu mẫu Việt là cháu gái hiệu trưởng, làm dâu hào môn, tuổi 34 'gây sốt' với style mùa hè năng độngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Siêu mẫu Lan Khuê mới đây gây sốt với phong cách mùa hè năng động, tôn lên vóc dáng hoàn hảo dù đã ở tuổi 34 và qua một lần sinh đẻ.
Vẻ đẹp dịu dàng chuẩn người đẹp Hà thành xưa của NSƯT Lê ViĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Lê Vi mới đây đã chia sẻ với Gia đình & Xã hội về cuộc sống bên người chồng là Thị trưởng của một thành phố ở Pháp. Dù nhiều năm sống ở nước ngoài nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phụ nữ Hà thành xưa.
Sắc vóc gây thương nhớ của nàng hậu genZ trên đường phố Hội AnĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Tiểu Vy trở về Hội An, khoe sắc vóc quyến rũ trong bộ ảnh mới. Với phong cách thanh lịch, nàng hậu GenZ khiến người hâm mộ mê mẩn.
Ngọc Trinh khoe trọn lưng trần 'cực phẩm'Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh lại gây sốt với loạt hình ảnh khoe bờ vai thon, tấm lưng nuột nà cùng vóc dáng săn chắc.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.