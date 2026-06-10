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Mặt mộc của Lương Thùy Linh ở tuổi 25

Thứ tư, 14:21 10/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ở tuổi 25, Lương Thùy Linh tự tin khoe mặt mộc trong chuyến du lịch Hội An. Nhan sắc tự nhiên của nàng hậu khiến người hâm mộ trầm trồ.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Lương Thùy Linh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh mới trong chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại Hội An. Kèm theo những khoảnh khắc được đăng tải trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh viết ngắn gọn: “Mùa hè em yêu”.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh, Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi tự tin để mặt mộc, diện váy hai dây ngắn và thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh yên bình của phố cổ Hội An. Không cần trang điểm cầu kỳ hay lựa chọn những bộ trang phục nổi bật, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc căng bóng cùng vóc dáng cân đối.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 3.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh gần gũi của nàng hậu. Nhiều người nhận xét Lương Thùy Linh ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và tự tin hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 4.

Một số ý kiến còn cho rằng vẻ đẹp tự nhiên và thần thái nhẹ nhàng chính là điểm giúp cô luôn giữ được sức hút trong lòng người hâm mộ.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 5.

Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang, Lương Thùy Linh cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nếu như trước đây nàng hậu chủ yếu đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc, sự kiện hay các dự án cộng đồng, thì hiện tại cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, du lịch và các hoạt động cá nhân.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 6.

Sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Không ít khán giả cho rằng việc chia sẻ những câu chuyện gần gũi giúp hình ảnh của Lương Thùy Linh trở nên chân thực và dễ tạo sự kết nối hơn với người hâm mộ.

Lương thùy Linh khoe mặt mộc xinh đẹp tại Hội An năm 2026 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, nàng hậu vẫn giữ được sự cân bằng nhất định khi chỉ tiết lộ những khía cạnh phù hợp của cuộc sống, đồng thời duy trì sự riêng tư cần thiết.

 

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