Mặt mộc của Lương Thùy Linh ở tuổi 25

Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang, Lương Thùy Linh cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nếu như trước đây nàng hậu chủ yếu đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc, sự kiện hay các dự án cộng đồng, thì hiện tại cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, du lịch và các hoạt động cá nhân.