Tã Moony Dịu Nhẹ: 'Trợ thủ' cùng mẹ chăm sóc da bé, nâng tầm tiêu chuẩn tã siêu cao cấp
Trọn bộ tã Moony Dịu Nhẹ phiên bản mới 2026 được phát triển với những tính năng vượt trội, mang đến trải nghiệm cao cấp và an toàn cho làn da nhạy cảm, non nớt của bé ngay từ những ngày đầu đời.
Tã dán Moony Dịu Nhẹ, cho bé mông xinh sạch mềm
Tã dán Moony Dịu Nhẹ phiên bản cải tiến 2026 là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu cao cấp và thiết kế tinh tế, mang đến trải nghiệm chăm sóc da nhẹ nhàng và an toàn cho bé trong những năm tháng đầu đời. Sản phẩm sở hữu bề mặt sợi Rayon cao cấp chuẩn Nhật, tã không chỉ mềm mại, thân thiện với làn da nhạy cảm mà còn thấm hút nhanh, giúp hạn chế chất lỏng lan rộng, giảm tình trạng bám dính và giữ cho mông bé luôn sạch mềm, khô thoáng. Từ đó, ngăn ngừa tình trạng vi khuẩn tích tụ gây hăm tã.
Thiết kế vị trí đặt mông thông minh giúp mẹ mặc tã dễ dàng hơn, đồng thời hạn chế xê dịch và tràn tã khi bé cử động. Thun chân mềm mại kết hợp dáng ôm vừa vặn giúp giảm ma sát, hạn chế hằn đỏ và tăng hiệu quả chống tràn. Bên cạnh đó, lõi bông cao cấp duy trì độ khô thoáng ổn định suốt thời gian sử dụng. Sản phẩm không chứa hương liệu, cao su, màu tổng hợp. Thiết kế rãnh rốn Oheso ở size NB giúp bảo vệ vùng rốn non nớt của bé.
Tã dán Moony Dịu Nhẹ chăm sóc bé trong những năm tháng đầu đời.
Tã quần Moony Dịu Nhẹ chăm sóc da toàn diện
Tã quần Moony Dịu Nhẹ được thiết kế hướng đến sự thoải mái tối ưu cho bé và tiện lợi cho mẹ trong quá trình chăm sóc hàng ngày. Thành phần dưỡng ẩm tự nhiên Glycerin bao quanh vùng hông, giúp giảm ma sát và hỗ trợ duy trì độ ẩm cần thiết cho da bé.
Bề mặt tã sử dụng bông cao cấp, chứa 3 loại dầu tự nhiên gồm Olive, Jojoba và dầu gạo, mang lại cảm giác mềm mại, thân thiện với làn da nhạy cảm. Khả năng siêu thấm hút đến 12 giờ giúp duy trì trạng thái khô thoáng ổn định. Đặc biệt, với size L, XL có đệm thấm 99% mồ hôi lưng và hỗ trợ giảm nhiệt đến 2°C, cho bé luôn khô ráo và mát dịu. Thiết kế ôm vừa vặn giúp hạn chế tràn lưng và chân, kết hợp vạch báo tã đầy hỗ trợ mẹ nhận biết thời điểm thay tã. Tã quần Moony Dịu Nhẹ là lựa chọn tinh tế giúp các bà mẹ hiện đại an tâm chăm sóc, để bé luôn dễ chịu, tự do khám phá thế giới mỗi ngày.
Tã quần Moony Dịu Nhẹ giải pháp chăm sóc da toàn diện cho bé.
Với sự thấu hiểu làn da nhạy cảm của bé, Moony - thương hiệu tã cao cấp đến từ Nhật Bản, đã và đang trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều gia đình hiện đại. Mỗi sản phẩm là sự chăm chút tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết, giúp bé luôn được nâng niu trong cảm giác êm mềm, khô thoáng và dễ chịu suốt ngày dài. Nhờ đó, mẹ cũng thêm an tâm trong hành trình chăm sóc con yêu mỗi ngày.
Hiện sản phẩm đã được phân phối rộng rãi tại hệ thống cửa hàng mẹ và bé, siêu thị trên toàn quốc. Ba mẹ có thể dễ dàng đặt mua qua các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử để tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
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