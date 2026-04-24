Jisoo (BLACKPINK) gây chú ý

Thứ sáu, 15:44 24/04/2026 | Đẹp
GĐXH - Sự xuất hiện của Jisoo (BLACKPINK) tại thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim truyền hình quốc tế Canneseries 2026 đã được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Jisoo (BlackPink) xuất hiện trên thảm hồng trong ngày khai mạc Liên hoan phim truyền hình Quốc tế Canneseries 2026 tại Pháp, thu hút truyền thông và người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Jisoo còn ghi điểm với thần thái cuốn hút, nụ cười tươi rạng rỡ.

Người đẹp diện thiết kế Haute Couture thuộc bộ sưu tập Xuân-Hè 2026 của Miss Sohee, kết hợp cùng trang sức tinh xảo từ bộ sưu tập Grain de Café của Cartier.

Trong sự kiện, Jisoo tham dự để nhận giải thưởng “Madame Figaro Rising Star Award”, ghi nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của các dự án diễn xuất như "Newtopia" (phát hành trên Coupang Play/Prime Video) và "Boyfriend on Demand" trên Netflix.

Nhận giải thưởng, Jisoo cho hay: "Trên hành trình làm nghề, tôi luôn mong muốn được khám phá nhiều góc cạnh khác nhau của chính mình qua mỗi dự án. Mỗi trải nghiệm đều cho tôi thêm bài học mới, tôi thấy may mắn khi luôn có những người đồng hành, hỗ trợ ở bên".

Ban tổ chức đánh giá Jisoo đang duy trì cân bằng giữa sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất, đồng thời mở rộng phim ảnh với nhiều vai diễn đa dạng.

Dù đứng giữa dàn sao đình đám, Jisoo vẫn nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào. Với sự xuất hiện đặc biệt tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Canneseries 2026, Jisoo một lần nữa khẳng định vị thế trong ngành giải trí.

Sinh năm 1995, Jisoo là chị cả của nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK. Gia nhập YG Entertainment từ năm 2011, Jisoo sớm nổi tiếng nhờ ngoại hình mang đậm khí chất diễn viên.

Trước khi chính thức debut cho BLACKPINK, cô đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo, đáng chú ý là hợp tác cùng Lee Min Ho, tham gia MV của Epik High và Hi Suhyun, đồng thời có vai khách mời trong bộ phim "The Producers"...

(Ảnh: Internet, Getty)

