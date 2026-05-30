Người có EQ cao thường không làm 3 việc này khi tức giận: Điều cuối cùng rất nhiều người mắc phải

Ai cũng có lúc tức giận, nhưng người có EQ cao hiểu rằng cảm xúc nhất thời có thể dẫn đến những lời nói và hành động khiến bản thân phải hối hận. Vì vậy, thay vì phản ứng bốc đồng, họ luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Bài viết chỉ ra 3 điều người có EQ cao thường tránh làm khi nóng giận: nói lời tổn thương người khác, đưa ra quyết định quan trọng trong lúc mất bình tĩnh và trút cảm xúc tiêu cực lên những người không liên quan. Đây đều là những hành động có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến các mối quan hệ và cuộc sống.

Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra EQ cao không phải là không tức giận, mà là biết làm chủ cảm xúc trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát bản thân chính là dấu hiệu của một người khôn ngoan và có trí tuệ cảm xúc cao.