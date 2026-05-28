Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngay

5 dấu hiệu cho thấy hôn nhân đang dần rạn nứt mà nhiều người bỏ qua

Hôn nhân không đổ vỡ chỉ sau một đêm mà thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc và cách giao tiếp hằng ngày. Nhiều cặp vợ chồng vẫn sống cùng nhau nhưng lại ngày càng lạnh nhạt, không còn muốn trò chuyện hay chia sẻ với đối phương. Theo các chuyên gia tâm lý, đây chính là những dấu hiệu cảnh báo một cuộc hôn nhân đang dần rạn nứt mà nhiều người thường bỏ qua.

Bài viết chỉ ra 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy hôn nhân đang gặp khủng hoảng như mất kết nối cảm xúc, thường xuyên lạnh nhạt, cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh nhau, không còn tôn trọng cảm xúc của đối phương hoặc bắt đầu tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Đây đều là những biểu hiện âm thầm nhưng có thể khiến tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách nếu kéo dài trong thời gian dài.

Các chuyên gia cho rằng điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là những cuộc cãi vã lớn mà là khi cả hai không còn muốn lắng nghe và cố gắng vì nhau nữa. Một cuộc hôn nhân muốn bền vững cần sự thấu hiểu, chia sẻ và vun đắp từ cả hai phía để tránh những rạn nứt âm thầm theo thời gian.