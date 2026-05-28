2 kiểu nuôi dạy đang âm thầm 'phá hỏng' con trẻ: Nhiều cha mẹ làm mỗi ngày mà không biết

Hàng ngày, chúng ta có thể thấy không thiếu những bậc phụ huynh luôn muốn dành cho con điều tốt nhất. Họ cố gắng kiếm tiền để con có cuộc sống đủ đầy hơn, tìm mọi cách cho con học ở môi trường tốt hơn, thậm chí đứng ra bảo vệ con trong mọi tình huống vì sợ con tổn thương.

Nhưng có một thực tế ít người muốn thừa nhận: đôi khi chính sự bao bọc quá mức ấy lại âm thầm khiến trẻ yếu đuối hơn.

Có những kiểu “yêu thương” nhìn bề ngoài rất dịu dàng, nhưng lâu dần lại làm mất đi ở trẻ khả năng chịu trách nhiệm, tính tự lập và sức bật khi bước vào đời.

Đặc biệt, nhiều gia đình đang vô tình mắc phải 2 kiểu nuông chiều dưới đây mỗi ngày.

Có 2 kiểu “thương con” tưởng tốt nhưng lại dễ khiến trẻ lớn lên thiếu trách nhiệm

Luôn tìm lý do bao biện cho con

Một đứa trẻ làm bài kém, nhiều cha mẹ lập tức đổ cho đề khó, giáo viên dạy nhanh hay môi trường học áp lực.

Con quên làm bài tập thì trách bạn bè làm phiền. Con đi học muộn thì tại đồng hồ báo thức hỏng. Thậm chí quên mang sách cũng là vì “mẹ chưa nhắc”. Lâu dần, đứa trẻ gần như không còn thói quen tự nhìn lại bản thân.

Điều nguy hiểm nhất của kiểu nuôi dạy này là trẻ sẽ hình thành tâm lý: mọi sai lầm đều do hoàn cảnh hoặc người khác gây ra.

Trong tâm lý học, đây được xem là một kiểu “né tránh trách nhiệm” rất phổ biến ở trẻ được bao bọc quá mức. Trong khi đó, khả năng chịu trách nhiệm lại là nền tảng quan trọng để trẻ trưởng thành.

Một đứa trẻ biết nhận lỗi, biết sửa sai thường có nội tâm mạnh mẽ hơn, dễ thích nghi hơn và cũng được người khác tin tưởng hơn khi lớn lên.

Điểm số có thể cải thiện theo thời gian, nhưng nếu thiếu trách nhiệm và bản lĩnh, trẻ rất khó đứng vững trước áp lực cuộc sống sau này.

Buông lỏng hoàn toàn việc dùng điện thoại và mạng xã hội

Trong nhiều buổi tụ họp gia đình hiện nay, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là trẻ ngồi cạnh nhau nhưng không trò chuyện. Mỗi em cầm một chiếc điện thoại, chăm chú xem video hoặc chơi game. Căn phòng rất đông người nhưng lại yên lặng đến lạ.

Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng là không ít trẻ ngày càng khó tập trung, thiếu kiên nhẫn và nhanh chán với những hoạt động cần sự nỗ lực lâu dài như học tập, đọc sách hay luyện kỹ năng.

Nguyên nhân một phần đến từ việc não bộ quen với cảm giác “thỏa mãn tức thì” mà video ngắn hay trò chơi điện tử mang lại. Khi liên tục tiếp xúc với các kích thích nhanh và mạnh, trẻ dễ mất hứng thú với những việc đòi hỏi sự kiên trì.

Đó cũng là lý do nhiều trẻ hay than vãn: “Học chán quá”, “làm bài tập mệt quá”. Khi chúng kêu những câu đó, không hẳn vì việc học vô nghĩa, mà vì điện thoại mang lại cảm giác kích thích cho chúng nhanh hơn rất nhiều.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc sử dụng thiết bị điện tử quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, sáng tạo và điều tiết cảm xúc của trẻ.

Tuy nhiên, điều cha mẹ cần làm không phải là cấm đoán cực đoan mà là giới hạn rõ ràng. Trong thời đại hiện nay, việc cấm hoàn toàn trẻ dùng điện thoại gần như không khả thi, nhưng buông lỏng hoàn toàn lại càng nguy hiểm.

Điều quan trọng là cha mẹ cần giúp trẻ hình thành giới hạn và khả năng tự kiểm soát.

Ví dụ như quy định rõ thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày; Không dùng điện thoại trong giờ học hoặc bữa ăn; Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, thể thao, đọc sách hoặc giao tiếp thực tế nhiều hơn.

Khi cuộc sống của trẻ đủ phong phú và có nhiều niềm vui ngoài màn hình, sức hút từ điện thoại cũng sẽ giảm dần.

Nuôi dạy con: Tình yêu thật sự luôn đi kèm nguyên tắc

Nhiều cha mẹ nói họ chỉ không muốn con buồn nhưng thực tế, tình yêu không đồng nghĩa với việc đáp ứng mọi thứ hay đứng ra giải quyết thay con tất cả khó khăn.

Đôi khi, yêu con là dám để con chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình; Là đủ kiên định để giữ nguyên tắc khi con muốn phá vỡ giới hạn; Là nhẹ nhàng nhưng không nuông chiều.

Người xưa có câu: “Cây non không uốn sẽ khó thành hình”. Một đứa trẻ được bảo vệ quá mức hôm nay có thể sẽ gặp khó khăn khi bước ra xã hội ngày mai.

Ngược lại, trẻ biết chịu trách nhiệm, biết kiểm soát bản thân và hiểu giới hạn sẽ có nền tảng vững vàng hơn để trưởng thành.

Nuôi dạy con chư