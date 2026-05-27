Người có phúc thường sở hữu 3 mối quan hệ 'đắt giá' hơn cả vàng bạc

Thứ tư, 19:00 27/05/2026 | Gia đình
GĐXH - Trong cuộc sống, có những kiểu người giống như "quý nhân", âm thầm tạo nên bước ngoặt lớn cho tương lai của bạn.

Họ không nhất thiết phải giàu có hay quyền lực, nhưng lại có khả năng giúp bạn nhìn thấy giá trị của bản thân, trưởng thành hơn và tiến xa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nếu xung quanh bạn có đủ 3 kiểu người dưới đây, đó thực sự là điều đáng trân trọng.

Trong thực tế, rất nhiều người thành công đều từng gặp một "người dẫn đường". Ảnh minh họa

Kiểu người nhìn thấy tiềm năng của bạn

Trên hành trình phát triển của mỗi người, điều quý giá nhất đôi khi không phải cơ hội, mà là một người đủ tinh tế để nhận ra năng lực tiềm ẩn bên trong bạn.

Nhà văn Trung Quốc Lý Châu từng chia sẻ rằng thời điểm mới bước chân vào con đường văn chương, cô đã may mắn gặp được biên tập viên Hà Tân Văn. 

Chính người này đã nhìn thấy nét khác biệt trong văn phong của cô, nhiệt tình động viên và tạo cơ hội để tác phẩm đầu tay được xuất hiện trên báo địa phương.

Sự công nhận ấy giống như một cú hích lớn giúp Lý Châu tự tin hơn vào năng lực của mình. Từ đó, cô tiếp tục sáng tác và dần tạo được tiếng vang trong giới văn học.

Trong thực tế, rất nhiều người thành công đều từng gặp một "người dẫn đường" như vậy. Đó có thể là thầy cô giáo, cấp trên, đồng nghiệp hoặc một người cố vấn luôn sẵn sàng khuyến khích bạn tiến về phía trước.

Một diễn giả nổi tiếng của Trung Quốc cũng từng nhắc về giáo viên chủ nhiệm tiểu học của mình với lòng biết ơn sâu sắc. 

Chính cô giáo là người đầu tiên phát hiện khả năng hùng biện của ông, liên tục tạo cơ hội để ông tham gia các cuộc thi diễn thuyết và kết nối với những người có kinh nghiệm hướng dẫn thêm.

Điều đáng nói là quý nhân thường không xuất hiện ngẫu nhiên. Những người nhận được sự giúp đỡ lâu dài thường có điểm chung là chủ động, chân thành và luôn thể hiện tinh thần cầu tiến. 

Khi thấy bạn thực sự nghiêm túc với tương lai của mình, người khác mới sẵn sàng trao cơ hội và đồng hành cùng bạn.

Đối thủ cạnh tranh xứng tầm

Không phải mọi quý nhân đều dịu dàng nâng đỡ bạn. Có những người xuất hiện để tạo áp lực, khiến bạn buộc phải mạnh mẽ và tiến bộ hơn từng ngày.

Hai doanh nhân công nghệ nổi tiếng là Bill Gates và Steve Jobs đều từng cho rằng cách tốt nhất để phát triển là học hỏi từ chính đối thủ cạnh tranh của mình. 

Một đối thủ giỏi sẽ giúp bạn nhìn rõ điểm yếu, buộc bạn không ngừng cải thiện bản thân.

Doanh nhân Nhật Bản Kazuo Inamori cũng từng chia sẻ rằng con người không chỉ nên biết ơn những người giúp đỡ mình, mà còn cần biết ơn cả những đối thủ từng khiến mình thất bại. 

Theo ông, sự cạnh tranh chính là môi trường tôi luyện bản lĩnh, ý chí và khả năng thích nghi.

Người có năng lực thật sự thường không xem đối thủ là kẻ thù. Họ coi đó là động lực để tiến lên, là tấm gương phản chiếu giúp bản thân nhìn ra thiếu sót và hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Đôi khi, chính những lần bị vượt mặt, bị cạnh tranh hay bị áp lực mới khiến một người bứt phá mạnh mẽ hơn cả sự động viên thông thường.

Người có năng lực thật sự thường không xem đối thủ là kẻ thù. Họ coi đó là động lực để tiến lên, là tấm gương phản chiếu giúp bản thân nhìn ra thiếu sót và hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Kiểu người giúp bạn mở rộng tầm nhìn và hiểu biết

Có một câu nói rất nổi tiếng: "Bạn khó có thể kiếm được số tiền vượt quá nhận thức của mình". Điều này cũng đúng với thành công nói chung. Một người chỉ có thể đi xa khi tư duy và hiểu biết của họ đủ rộng.

Vì thế, trong cuộc sống, những người giúp bạn mở rộng góc nhìn chính là kiểu quý nhân vô cùng đáng giá.

Họ có thể không trực tiếp cho bạn tiền bạc hay cơ hội, nhưng lại giúp bạn thay đổi tư duy, nhìn thấy nhiều khả năng mới và hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. 

Chỉ một cuộc trò chuyện với người có trải nghiệm sâu sắc đôi khi cũng đủ thay đổi hướng đi của cả cuộc đời.

Nhà đầu tư nổi tiếng Trương Lôi từng có tuổi thơ nghèo khó và thậm chí suýt trượt cấp 2 vì không thích học. Nhưng sau đó, ông đã nỗ lực vươn lên và có cơ hội theo học tại Đại học Yale. Chính tại đây, ông gặp nhà đầu tư huyền thoại David Swensen.

David Swensen không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp Trương Lôi mở rộng tư duy đầu tư, kết nối các mối quan hệ quan trọng và định hình con đường sự nghiệp sau này. 

Những ảnh hưởng ấy đã góp phần giúp ông trở thành một trong những nhà đầu tư thành công hàng đầu Trung Quốc.

Thực tế cho thấy, đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng cũng quan trọng không kém đầu tư vào tri thức. Khi ở cạnh những người có hiểu biết, bạn sẽ học được cách suy nghĩ sâu hơn, nhìn xa hơn và trưởng thành nhanh hơn.

Cuộc đời mỗi người đều cần quý nhân, nhưng để gặp được họ, bản thân cũng phải không ngừng hoàn thiện. Khi bạn đủ nghiêm túc với tương lai của mình, những người tốt và những cơ hội tốt mới có lý do để xuất hiện.

3 kiểu người đừng dại dột tiếp tục giữ liên lạc sau tuổi trung niên3 kiểu người đừng dại dột tiếp tục giữ liên lạc sau tuổi trung niên

GĐXH - Tuổi trung niên là giai đoạn nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh và nhận ra không phải kiểu người nào xuất hiện trong cuộc đời cũng xứng đáng để giữ lại.

GĐXH - Giận chồng, người vợ quyết định xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, điều cô nhìn thấy ngay khi vừa tới nơi lại khiến mọi bực tức nhanh chóng tan biến.

GĐXH - Trong chuyện tình cảm, có những con giáp nữ không sở hữu nhan sắc quá nổi bật nhưng lại luôn khiến người khác muốn gắn bó lâu dài.

GĐXH - Trẻ thông minh thường không "ngoan" theo cách người lớn mong muốn. Nếu con có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên mừng vì bé đang sở hữu tiềm năng phát triển nổi bật.

GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.

GĐXH - Có những người đi đến đâu cũng được yêu quý, gặp khó khăn thường có người sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người nghĩ đó là may mắn, nhưng thực tế, quý nhân thường bị thu hút bởi những người sống tử tế, tích cực và biết đối nhân xử thế. Đôi khi, cách bạn sống mới chính là điều quyết định ai sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

GĐXH - Không chỉ ga lăng hay lãng mạn, những cung hoàng đạo nam dưới đây còn nổi tiếng bởi sự tinh tế, biết quan tâm cảm xúc và luôn khiến nửa kia cảm thấy được yêu thương.

Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng.

GĐXH - Về già, nhiều người mới nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở chỗ lòng mình còn nhẹ nhõm được bao nhiêu.

GĐXH - Họp gia đình để phân chia tài sản, 3 người con trai liên tục tranh cãi vì đất đai, còn cô con gái út chỉ lặng lẽ nhận một chiếc áo cũ làm kỷ niệm.

GĐXH - Con gái khi rung động thường không nói ra quá rõ ràng, nhưng cảm xúc lại vô thức lộ ra qua ánh mắt, cách quan tâm và những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra một cô gái thật lòng thích mình thường có những biểu hiện rất khác với người bình thường.

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

