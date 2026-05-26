12 thói quen giúp người bình thường thay đổi cuộc đời theo cách không ngờ

Những người ưu tú không nhất thiết phải tài năng vượt trội ngay từ đầu. Điều giúp họ ngày càng tiến xa chính là khả năng duy trì các thói quen tốt trong thời gian dài.

Khi một người biết quản lý bản thân, chăm sóc sức khỏe, giữ thái độ sống tích cực và không ngừng học hỏi, cuộc sống của họ cũng dần trở nên chất lượng hơn.

Chuẩn bị trước để ngày mới luôn chủ động

Một trong những thói quen ưu tú đầu tiên là chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước.

Việc sắp sẵn quần áo, giấy tờ hay đồ dùng cần mang theo cho ngày hôm sau giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh tâm trạng vội vàng vào buổi sáng.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại tạo ra cảm giác chủ động và ngăn nắp.

Những người sống có kế hoạch thường ít căng thẳng hơn vì họ không phải liên tục xử lý các tình huống phát sinh vào phút cuối.

Luôn giữ điện thoại đầy pin để tạo cảm giác an toàn

Nhiều người hiện nay xem điện thoại như "vật bất ly thân". Vì vậy, việc mang theo sạc điện thoại hoặc pin dự phòng trước khi ra ngoài là một thói quen rất cần thiết.

Một chiếc điện thoại đầy pin không chỉ giúp duy trì liên lạc mà còn mang lại cảm giác yên tâm trong công việc, học tập hay khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Duy trì thói quen đọc sách và cập nhật kiến thức

Người có cuộc sống chất lượng thường không ngừng học hỏi. Chỉ cần duy trì việc đọc một cuốn sách trong khoảng hai tuần, bạn đã có thể tích lũy thêm rất nhiều kiến thức và góc nhìn mới.

Đọc sách không chỉ giúp mở rộng vốn từ mà còn cải thiện khả năng tư duy, viết lách và đánh giá vấn đề.

Ngoài sách, việc cập nhật tin tức mỗi ngày cũng giúp bạn hiểu hơn về xã hội và bắt kịp nhịp sống hiện đại.

Ăn uống điều độ và chăm sóc sức khỏe đúng cách

Dù bận rộn đến đâu cũng không nên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Nhiều người vì muốn giảm cân mà ép cơ thể nhịn ăn, lâu dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

Thay vì nhịn ăn cực đoan, hãy điều chỉnh lượng calo phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Đồng thời hạn chế đồ ngọt để tránh tăng cân, nổi mụn và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để tận hưởng cuộc sống và theo đuổi mục tiêu lâu dài.

Học cách nhìn lại bản thân trước khi trách người khác

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là nguyên tắc sống mà nhiều người trưởng thành luôn ghi nhớ. Khi gặp vấn đề, thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy học cách nhìn nhận lại bản thân trước tiên.

Thói quen này giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tránh mâu thuẫn không cần thiết và duy trì các mối quan hệ bền vững.

Người biết tự soi xét bản thân thường cũng là người dễ tiến bộ hơn trong cuộc sống.

Đừng tiếc lời cảm ơn với mọi người xung quanh

Một lời "cảm ơn" tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự tử tế và tôn trọng người khác.

Đặc biệt với những người làm nghề dịch vụ như shipper, thu ngân hay nhân viên phục vụ, sự ghi nhận nhỏ bé ấy có thể khiến họ cảm thấy được trân trọng hơn.

Người có thói quen biết ơn thường dễ tạo thiện cảm và lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh.

Sòng phẳng trong chuyện tiền bạc

Dù chỉ là khoản tiền nhỏ hay một món đồ ăn được mua giúp, bạn cũng nên chủ động hoàn trả sớm hoặc hẹn thời gian cụ thể nếu chưa thể trả ngay.

Việc rõ ràng trong tiền bạc thể hiện bạn là người có trách nhiệm và biết tôn trọng công sức của người khác. Đây cũng là cách giữ gìn các mối quan hệ lâu dài mà không gây mất lòng.

Giữ tinh thần học hỏi suốt đời

Thế giới luôn thay đổi từng ngày, vì vậy người ưu tú cũng không bao giờ ngừng học hỏi. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng cần liên tục trau dồi kỹ năng và kiến thức để hoàn thiện bản thân.

Việc học không đơn thuần chỉ để kiếm tiền mà còn giúp con người tạo ra giá trị, nâng cao tư duy và sống ý nghĩa hơn.

Học cách quản lý tài chính cá nhân

Một cuộc sống chất lượng không thể thiếu khả năng kiểm soát tài chính. Hãy tập thói quen ghi chép chi tiêu để biết mình đang tiêu tiền vào đâu và có phù hợp với khả năng kinh tế hay không.

Khi hiểu rõ nhu cầu thực sự của bản thân, bạn sẽ tránh được việc mua sắm cảm tính và biết cách tiết kiệm cho những mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai.

Dành thời gian vận động mỗi ngày

Không cần phải tập luyện quá nặng, chỉ cần duy trì vận động đều đặn mỗi ngày cũng đã rất tốt cho cơ thể.

Bạn có thể đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang thay vì dùng thang máy, đứng dậy vận động sau khi ăn hoặc dành vài phút nhảy dây, chạy bộ tại nhà. Những thay đổi nhỏ này sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai và giảm nguy cơ bệnh tật.

Sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất của mỗi người.

Học cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực

Khi tâm trạng không tốt, đừng giữ mọi áp lực trong lòng quá lâu. Hãy tìm cách chia sẻ, giải quyết vấn đề hoặc hướng bản thân tới những suy nghĩ tích cực hơn.

Năng lượng tiêu cực kéo dài không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn làm cơ thể mệt mỏi, mất động lực sống. Một người biết quản lý cảm xúc sẽ dễ cân bằng và hạnh phúc hơn.

Thường xuyên nhìn lại bản thân để phát triển

Mỗi người nên dành thời gian tự hỏi bản thân rằng mình có đang vui vẻ, hài lòng với hiện tại hay không, đã làm được gì và cần thay đổi điều gì.

Khi cảm thấy bế tắc, hãy cho bản thân vài phút tĩnh lặng để suy nghĩ và điều chỉnh lại cảm xúc.

Chính những khoảng lặng ấy sẽ giúp bạn bình tâm hơn, kiên nhẫn hơn và nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thói quen ưu tú tạo nên cuộc sống chất lượng

Không có thành công hay hạnh phúc nào đến từ may mắn nhất thời. Một cuộc sống chất lượng được xây dựng từ chính những thói quen nhỏ mỗi ngày.

Khi biết chăm sóc sức khỏe, quản lý cảm xúc, học hỏi không ngừng và sống có trách nhiệm hơn với bản thân lẫn người khác, bạn sẽ dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Theo Zhihu