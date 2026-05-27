Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'

Giận chồng, người vợ kéo vali về ngoại sau cuộc cãi vã

Cặp vợ chồng sống tại Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã kết hôn nhiều năm. Giống như nhiều gia đình khác, cả hai đôi lúc cũng xảy ra bất đồng vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày.

Trong một lần không kiềm chế được cảm xúc, người vợ vì quá giận chồng nên quyết định thu dọn quần áo, đưa con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm để bình tĩnh lại.

Cô cho rằng việc tạm thời tránh mặt sẽ giúp cả hai có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về mọi chuyện.

Thế nhưng khi vừa bước tới cổng nhà, người vợ lập tức sững sờ trước khung cảnh diễn ra ngay dưới sân.

Nhìn hình ảnh của chồng, người vợ chẳng thể nào giận lâu.

Chồng đi trước một bước khiến vợ không biết nên giận hay bật cười

Khác với suy nghĩ của cô, chồng cô đã nhanh chân về nhà mẹ vợ từ trước. Không những vậy, anh còn ngồi cùng con gái phụ mẹ vợ nhặt lạc vô cùng tự nhiên, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chưa để vợ kịp lên tiếng, người chồng đã nhanh miệng "mách tội" vợ với mẹ bằng giọng điệu hài hước. Anh kể rằng vợ chỉ vì giận chồng chút chuyện đã lập tức đòi bỏ về nhà mẹ đẻ khiến cả nhà không biết phải làm sao.

Điều khiến người vợ bất ngờ hơn cả là phản ứng của mẹ ruột. Thay vì đứng về phía con gái như cô nghĩ, bà lại nhẹ nhàng trách con vì quá nóng nảy.

Theo bà, vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng không nên cứ giận chồng là bỏ về ngoại.

Nghe mẹ nói vậy, người vợ chỉ biết đứng im bất lực. Bao nhiêu tức giận trước đó dường như cũng dịu xuống phần nào.

Màn làm hòa khéo léo của người chồng khiến dân mạng thích thú

Trước cách "chữa cháy" đầy tinh tế của chồng, người vợ cuối cùng cũng xuôi lòng và đồng ý quay về nhà. Dù vẫn còn chút "quê độ" vì chồng quá cao tay, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành của anh.

Trong mắt cô, việc chồng chủ động sang tận nhà mẹ vợ để đón mình cho thấy anh thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này. Anh không muốn để mâu thuẫn kéo dài, càng không muốn khiến mẹ vợ phải lo lắng.

Câu chuyện sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người chồng đã xử lý tình huống rất khéo léo và đáng học hỏi.

Không ít ý kiến nhận xét rằng trong hôn nhân, việc giận chồng hay giận vợ là điều khó tránh khỏi. Quan trọng nhất vẫn là cách cả hai lựa chọn đối diện với mâu thuẫn và tìm cách hàn gắn sau mỗi lần cãi vã.

Nhiều người cũng cho rằng đôi khi chỉ cần một hành động chủ động làm hòa đúng lúc cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn rất nhiều.

5 dấu hiệu người chồng yêu vợ thật lòng

Một người chồng yêu vợ không chỉ nói bằng lời mà còn thể hiện qua hành động mỗi ngày. Nếu người đàn ông của bạn có những dấu hiệu dưới đây, đó là người rất trân trọng gia đình.

Người chồng yêu vợ luôn tự hào về bạn đời của mình.

Luôn quan tâm đến vợ

Người chồng yêu vợ sẽ để ý cảm xúc, sức khỏe và luôn mong vợ được vui vẻ, hạnh phúc. Với anh, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chủ động chia sẻ việc nhà

Từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm con, anh đều sẵn sàng cùng vợ gánh vác. Đây là dấu hiệu của người đàn ông có trách nhiệm và biết yêu thương vợ.

Thường xuyên khen ngợi vợ

Người chồng yêu vợ luôn tự hào về bạn đời của mình. Anh không ngại dành lời khen trước mặt người thân, bạn bè và luôn xem vợ là phần quan trọng trong cuộc sống.

Luôn ủng hộ tinh thần cho vợ

Dù gặp khó khăn gì, anh vẫn ở bên động viên và làm chỗ dựa cho vợ. Người đàn ông yêu vợ thật lòng luôn muốn cùng vợ vượt qua mọi sóng gió.

Cố gắng chăm lo cho gia đình

Người chồng yêu vợ sẽ chăm chỉ làm việc, không ngừng hoàn thiện bản thân để mang đến cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Với anh, hạnh phúc của vợ con chính là điều quan trọng nhất.

Theo 163, Sohu