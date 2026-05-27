Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêng

Thứ tư, 08:34 27/05/2026 | Chuyện vợ chồng

Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng.

Tôi quyết định kết hôn với người đàn ông đã từng đổ vỡ và có một con riêng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình yêu quý con anh, thì thằng bé cũng sẽ coi tôi như người nhà. 

Thế nhưng mọi việc không dễ như vậy. Tôi đã cố gắng học nấu những món con thích, kiên nhẫn ngồi cùng con làm bài tập, hay mua những món quà nhỏ chỉ để đổi lấy một nụ cười. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ hoặc những phản kháng quyết liệt. 

Có lần, con cố tình hất đổ bát canh tôi vừa nấu rồi gào lên nói tôi không phải mẹ. Lúc ấy cảm giác tim tôi thắt lại, đau đớn mà không thể thốt nên lời.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi có sự hiện diện của mẹ chồng. Bà chưa bao giờ coi tôi là con dâu đúng nghĩa. Trong mắt bà, tôi luôn là người ngoài đang xen vào cuộc sống của con trai và cháu nội bà. 

Mỗi khi Bin hỗn láo hay nghịch ngợm, thay vì dạy bảo cháu, bà lại quay sang mỉa mai tôi: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mẹ ghẻ thì làm sao mà thương con chồng cho thật lòng được". 

Những câu nói như xát muối vào lòng, khiến tôi thấy mình trở nên lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi làm tốt mười việc thì là lẽ đương nhiên, nhưng chỉ cần một lần nghiêm khắc dạy dỗ con, tôi lập tức trở thành kẻ độc ác trong mắt cả gia đình và hàng xóm. Về phía chồng, người đàn ông tôi từng coi là chỗ dựa duy nhất lại thường chọn cách im lặng hoặc thở dài.

Kết hôn 2 năm, chúng tôi chưa có con chung, nhưng tôi đang dần kiệt sức trong cuộc hôn nhân này. Hóa ra, bước chân vào cuộc hôn nhân với người có con riêng là chấp nhận một cuộc chiến mà dù nỗ lực đến đâu, tôi vẫn luôn là người thua cuộc.

Mới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhauMới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhau

Ngay sau giỗ đầu chồng, chúng bàn bán nhà và khuyên tôi nên về quê nương nhờ họ hàng.

Vy Vy/VOV.VN
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội

Khi khó khăn ập đến, đây là những cung hoàng đạo luôn ở lại bên bạn

Khi khó khăn ập đến, đây là những cung hoàng đạo luôn ở lại bên bạn

12 thói quen giúp người bình thường thay đổi cuộc đời theo cách không ngờ

12 thói quen giúp người bình thường thay đổi cuộc đời theo cách không ngờ

Sinh ra đã mang khí chất của người vợ hoàn hảo: 4 con giáp cưới về là gia đình hưng thịnh

Sinh ra đã mang khí chất của người vợ hoàn hảo: 4 con giáp cưới về là gia đình hưng thịnh

Cùng chuyên mục

Con gái khi rung động thật lòng thường có 5 dấu hiệu này nhưng nhiều chàng trai lại không nhận ra

Con gái khi rung động thật lòng thường có 5 dấu hiệu này nhưng nhiều chàng trai lại không nhận ra

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái khi rung động thường không nói ra quá rõ ràng, nhưng cảm xúc lại vô thức lộ ra qua ánh mắt, cách quan tâm và những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra một cô gái thật lòng thích mình thường có những biểu hiện rất khác với người bình thường.

5 kiểu người 'phúc lớn mạng lớn': Càng tiếp xúc lâu càng thấy đáng quý, ai ở cạnh cũng gặp may

5 kiểu người 'phúc lớn mạng lớn': Càng tiếp xúc lâu càng thấy đáng quý, ai ở cạnh cũng gặp may

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người càng tiếp xúc lâu càng thấy dễ chịu, đi đến đâu cũng được yêu mến và thường gặp nhiều may mắn. Theo quan niệm dân gian, người “phúc lớn mạng lớn” thường sở hữu những đặc điểm rất đặc biệt trong cách sống và đối nhân xử thế, ai kết giao được cũng là một loại may mắn.

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng lao vào những cuộc vui, các mối quan hệ phức tạp hay lối sống thiếu điều độ mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Nhưng càng lớn tuổi, con người càng nhận ra có những nơi nếu xuất hiện quá nhiều sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe, tinh thần và cả tài chính theo thời gian.

Phụ nữ càng trưởng thành càng cuốn hút không phải vì đẹp hơn, mà vì sở hữu điều này

Phụ nữ càng trưởng thành càng cuốn hút không phải vì đẹp hơn, mà vì sở hữu điều này

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Không phải nhan sắc, khí chất và năng lượng tích cực mới là điều khiến một người phụ nữ càng trưởng thành càng trở nên cuốn hút. Sự tự tin, điềm tĩnh và cách họ đối diện với cuộc sống chính là sức hấp dẫn bền lâu nhất.

Không phải tuổi tác, đây mới là thứ khiến nhiều phụ nữ sau 40 xuống sắc và dễ cô đơn khi về già

Không phải tuổi tác, đây mới là thứ khiến nhiều phụ nữ sau 40 xuống sắc và dễ cô đơn khi về già

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ phụ nữ sau 40 xuống sắc là do tuổi tác, nhưng thực tế có những thứ còn khiến nhan sắc và tinh thần hao mòn nhanh hơn rất nhiều. Từ việc giữ quá nhiều muộn phiền, hy sinh quên bản thân đến sống trong hơn thua và áp lực, tất cả đều âm thầm lấy đi khí chất và sự bình yên của một người phụ nữ theo thời gian.

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Hết lòng chăm sóc chồng sau tai nạn nghiêm trọng, người phụ nữ 24 tuổi cay đắng phát hiện anh dùng chính chiếc điện thoại cô dạy sử dụng lại để ngoại tình với nhiều người khác.

Vì sao có người sau 40 càng lúc càng 'được trời ưu ái'? Bí mật nằm ở 4 thói quen này

Vì sao có người sau 40 càng lúc càng 'được trời ưu ái'? Bí mật nằm ở 4 thói quen này

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Không phải phụ nữ nào sau tuổi 40 cũng trải qua cuộc sống giống nhau. Có người mệt mỏi, lo toan, nhưng cũng có người càng sống càng nhẹ nhàng, an yên và như thể luôn được “phúc khí” đồng hành. Sự khác biệt ấy không nằm ở may mắn, mà ở những thói quen và cách họ lựa chọn sống mỗi ngày.

Gia đình càng dễ bất hòa khi một người mang 7 kiểu 'rò rỉ' tâm lực này mỗi ngày

Gia đình càng dễ bất hòa khi một người mang 7 kiểu 'rò rỉ' tâm lực này mỗi ngày

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

GĐXH - Không phải ai thiếu may mắn mới chật vật trong cuộc sống. Có những người càng cố gắng càng mệt mỏi chỉ vì tâm trí luôn bị kéo đi bởi lo lắng, quá khứ, người khác và những điều không thật sự thuộc về mình.

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngoại tình không chỉ khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn để lại những tổn thương rất khó chữa lành. Có những sự thật về ngoại tình tưởng ai cũng hiểu, nhưng chỉ người từng trải qua mới biết chúng đau lòng đến mức nào.

Xem nhiều

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Chuyện vợ chồng
Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất

Chuyện vợ chồng
Vì sao có người sau 40 càng lúc càng 'được trời ưu ái'? Bí mật nằm ở 4 thói quen này

Vì sao có người sau 40 càng lúc càng 'được trời ưu ái'? Bí mật nằm ở 4 thói quen này

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top