Tranh chấp tài sản trước giường bệnh của bố, 3 con trai mất trắng vì quá tham

Khối tài sản đáng mơ ước và cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ

Ông Vương (ở Trung Quốc) và vợ từng được nhiều người trong vùng xem là hình mẫu hạnh phúc. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, vợ chồng ông có trong tay khối tài sản đáng mơ ước nhờ việc kinh doanh thuận lợi. Họ sinh được 4 người con gồm 3 trai và 1 gái.

Dù nuôi con đông đúc nhưng ông bà chưa từng để con thiếu thốn. Các con đều được ăn học tử tế, trưởng thành rồi lên thành phố làm việc, lập gia đình riêng và có cuộc sống ổn định.

Nhiều người nghĩ tuổi già của ông Vương chắc chắn sẽ viên mãn khi con cái đều thành đạt. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác.

Vợ mất, sống cô quạnh trong căn nhà cũ

Biến cố xảy ra khi vợ ông Vương qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Kể từ đó, ông sống một mình trong căn nhà cũ giữa quê nhà.

Cô con gái út lấy chồng xa nên hiếm khi có thể về thăm bố thường xuyên. Tuy nhiên, cô vẫn đều đặn gọi điện hỏi han, gửi thuốc men và luôn lo lắng cho sức khỏe của cha.

Ngược lại, 3 người con trai dù chỉ sống cách nhà khoảng nửa giờ lái xe nhưng gần như không mấy khi trở về. Ngoài dịp Tết ghé qua chốc lát, họ hiếm khi dành thời gian ở bên cha già.

Điều ông Vương mong mỏi nhất không phải tiền bạc hay sự phụng dưỡng vật chất.

Ông chỉ hy vọng những ngày lễ, ngày cuối tuần, các con có thể trở về quây quần để căn nhà có tiếng cười như trước.

Cha nhập viện nhưng các con trai đều từ chối đến chăm sóc

Năm 2022, sau một buổi làm vườn, ông Vương bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Cơn đau kéo dài nhiều giờ không thuyên giảm khiến ông phải tự gọi cấp cứu vào viện.

Sau khi sức khỏe tạm ổn định, ông lần lượt gọi điện báo tin cho các con. Nhưng phản ứng của các con trai khiến ông hoàn toàn thất vọng.

Người con cả vừa nghe điện thoại đã vội vàng nói mình đang bận công việc, không thể tới ngay. Hai người còn lại cũng lấy lý do tương tự để từ chối.

Chỉ đến khi gọi cho cô con gái út, ông mới nhận được sự quan tâm thật lòng. Ngay sáng hôm sau, cô đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cha.

Nhìn con gái tất bật chạy ngược xuôi vì mình, ông Vương vừa xúc động vừa day dứt. Ông hiểu rằng từ nhỏ, con gái út là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong nhà, nhưng lại là người sống tình cảm và hiếu thảo nhất.

Cuộc họp phân chia tài sản khiến tình thân rạn nứt

Biết sức khỏe không còn nhiều thời gian, ông Vương quyết định gọi các con tới để nói chuyện phân chia tài sản.

Ông thông báo căn nhà hiện tại cùng mảnh đất bên cạnh sẽ không chia cho bất kỳ ai. Ông muốn giữ nơi này làm nhà thờ tổ tiên, để con cháu sau này còn có chỗ tụ họp mỗi dịp lễ Tết.

Ngoài ra, ông chỉ để lại cho các con vài bộ quần áo cũ làm kỷ niệm.

Nghe tới đây, cả 3 người con trai lập tức phản đối quyết định phân chia tài sản của cha.

Người con cả cho rằng mình phải được nhận nhà đất vì sau này còn lo việc thờ cúng. Hai người em còn lại thì yêu cầu chia đều tài sản.

Cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Chỉ duy nhất cô con gái út im lặng đứng ngoài, chấp nhận mọi quyết định của cha mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Không đạt được mục đích, 3 người con trai tức giận bỏ về giữa lúc cha đang bệnh nặng.

Chứng kiến cảnh con cái chỉ chăm chăm vào chuyện phân chia tài sản, ông Vương đau lòng đến lặng người.

Bí mật bên trong chiếc áo khiến con gái út bật khóc

Chưa đầy một tháng sau cuộc họp phân chia tài sản, ông Vương qua đời.

Sau tang lễ, 3 người con trai nhanh chóng trở lại thành phố. Chỉ có cô con gái út nhớ lời cha dặn nên quay lại căn phòng cũ để lấy chiếc áo làm kỷ niệm.

Trong lúc kiểm tra túi áo xem còn sót giấy tờ gì không, cô bất ngờ thấy một phong bao đỏ rơi xuống.

Bên trong là 4 cuốn sổ tiết kiệm mang tên các con. Điều khiến cô sững sờ là cuốn sổ đứng tên mình có giá trị lớn nhất, lên tới 300.000 NDT, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.

Đến lúc ấy, cô mới hiểu cha mình chưa từng để bất kỳ người con nào phải thiệt thòi. Ông biết rõ ai là người thật lòng yêu thương mình và ai chỉ quan tâm đến chuyện phân chia tài sản.

Nhớ lại những lời cuối cùng của cha trước lúc nhắm mắt, người phụ nữ không kìm được nước mắt.

Thứ người cha muốn giữ lại không phải là đất đai

Sau khi phát hiện số sổ tiết kiệm, cô con gái út chủ động gọi điện báo cho các anh tới nhận phần quà cha để lại.

Tuy nhiên, cả 3 người đều từ chối vì cho rằng số tiền đó không đáng kể so với giá trị nhà đất. Điều họ thực sự muốn từ đầu đến cuối vẫn là tài sản bất động sản của cha.

Câu chuyện về cuộc phân chia tài sản của gia đình ông Vương khiến nhiều người suy ngẫm.

Đôi khi, thứ cha mẹ mong chờ ở con cái lúc tuổi già không phải sự tranh giành hay tính toán hơn thua, mà chỉ đơn giản là sự quan tâm và tình cảm chân thành.