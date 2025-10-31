Người dân nội thành Huế sau lũ lịch sử: 'Bất lực nhìn tài sản bị nước nhấn chìm'
Sau trận lũ lịch sử, nhiều khu dân cư trong nội thành TP Huế ngổn ngang bùn đất và rác thải. Người dân nơi đây đang tất bật thu dọn, khôi phục lại nhà cửa, tài sản sau nhiều ngày bị nước lũ nhấn chìm.
Ngổn ngang sau lũ
Ngày 31/10, sau khi nước lũ rút, con đường dẫn vào ngôi nhà của ông Hồ Văn Dũng (61 tuổi) và người chị gái là bà Hồ Thị Ty (73 tuổi) ở số 47 đường Đoàn Thị Điểm, phường Phú Xuân (TP Huế ) vẫn ngập đầy bùn đất, rác thải.
Ngôi nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường nên sau nhiều ngày bị nước lũ bủa vây, giờ chỉ còn lại ngổn ngang vật dụng hư hỏng và những vệt nước in hằn trên tường.
Giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, ông Dũng cầm trên tay vòi nước, liên tục xịt rửa để trôi đi những vệt bùn còn bám lại. Gần đó, bà Ty ngồi bên chiếc quạt điện, cẩn thận dùng mảnh vải nhỏ lau khô từng chi tiết bên ngoài, mong có thể cứu lại được chút gì sau những ngày ngâm nước.
Ông Dũng kể, ngày 27/10, khi nước bắt đầu tràn vào, bà Ty chỉ kịp kê cao được vài vật dụng thì nước đã dâng gần nửa tường nhà. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và kịp thời hỗ trợ đưa bà sang nhà bên cạnh để đảm bảo an toàn.
“Lũ lên rất nhanh, chỉ chốc lát là ngập hết đồ đạc. Cả chỗ sàn cao để trú cũng bị nước tràn tới. Giờ đồ điện tử hư hết, sửa được cũng tốn công, tốn tiền. Cực lắm!”, ông Dũng nói.
Căn nhà cũ vốn đã chật, nay càng thêm ngổn ngang bởi đồ đạc hư hỏng và lớp bùn đất phủ dày. Ông Dũng cho biết, tranh thủ lúc trời hửng, hai chị em cùng hàng xóm dọn dẹp từng chút một. “Nước ngập mà chỉ biết đứng nhìn đồ bị ngâm xót lắm, nhưng còn người là may rồi”, ông Dũng chia sẻ.
Gượng dậy giữa bùn đất và rác thải
Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đang tất bật xịt rửa, phơi đồ đạc giữa sân. Ngôi nhà của ông nằm trong vùng thấp trũng, nên gần như mỗi mùa lũ về, nước đều tràn vào, làm hư hỏng nhiều vật dụng.
Theo chia sẻ của ông Tuấn, khi thấy nước lên nhanh, ông vội đưa cả nhà sang ở nhờ nhà người thân tại nơi cao ráo hơn, chỉ để lại hai người túc trực. “Đồ đạc ướt hết, xót nhất là mấy món điện tử. Nước dâng nhanh, ngập sâu lần này gần bằng trận lũ năm 1999”, ông Tuấn nói.
Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Huế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại cơ sở chuyển phát hàng hóa Nhật Tín trên đường Mai Thúc Loan, các nhân viên đang tất bật dọn bùn, lau rửa máy móc, bàn ghế.
Nước lũ ngập sâu hơn 1m khiến toàn bộ thiết bị điện tử như máy tính, quạt, ổ cắm đều bị hư hỏng. “Nước lên nhanh quá, mọi thứ chìm trong bùn, thiệt hại nhiều lắm”, một nhân viên chia sẻ.
Nhân viên cơ sở chuyển phát nhanh dọn dẹp đồ đạc sau khi nước rút.
Dọc các tuyến Mai Thúc Loan, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trãi... nhiều hộ dân mở toang cửa, phơi từng tấm nệm, bàn ghế. Những chiếc chổi, xô nước, vòi rửa trở thành vật quen tay trong suốt những ngày sau lũ. Người dân vừa dọn, vừa kể lại khoảnh khắc nước dâng nhanh khiến họ không kịp trở tay.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề. Bùn đất vẫn phủ dày, rác thải và mùi ẩm mốc còn vương lại khắp nơi, nhưng họ vẫn gắng gượng đứng lên. Huế sau lũ không chỉ là bức tranh ngổn ngang, phơi bày sự khốc liệt của thiên tai , mà còn là hình ảnh của ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của con người nơi đây.
Tính đến 16h ngày 31/10, ảnh hưởng của mưa lũ tại TP Huế đã làm 12 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Hiện trên địa bàn vẫn còn 24/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,5–0,8m, có nơi ngập sâu hơn.
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, toàn tỉnh còn hơn 11.573 ngôi nhà bị ngập, độ sâu từ 0,3–0,7m. Chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo từ tối 31/10 đến tối 2/11, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi từ 200–400mm, có nơi trên 500mm.
Mực nước trên các sông dự báo sẽ lên trở lại trên mức báo động 2, song không đạt đỉnh cao như đợt lũ vừa qua.
Vụ việc Công ty TNHH Ngọc Linh vi phạm đất rừng ở Thái Nguyên: Xã Bằng Thành nói 'diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp'Đời sống - 3 phút trước
GĐXH - UBND xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công ty TNHH Ngọc Linh có dấu hiệu vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp.
Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sửĐời sống - 47 phút trước
Nước lũ rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng). Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố.
Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họaĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 5 con giáp dưới đây được cảnh báo cần đặc biệt cẩn trọng trong giao tiếp, bởi "cái miệng" có thể khiến họ vướng vào rắc rối không đáng có.
Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đôngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) mang một vẻ đẹp đặc trưng, vẻ đẹp ấy càng trở nên quyến rũ hơn trong những ngày giao mùa cuối thu, đầu đông này.
Cảnh báo lừa đảo online: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều nạn nhân dính bẫyĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, các bưu cục lớn trên toàn quốc như Vietnam Post liên tục nhận được phản ánh về một kịch bản lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, trong đó kẻ gian giả danh nhân viên bưu điện để dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy chuyển tiền". Chiêu thức này tuy không quá mới, nhưng được làm tinh vi hơn, đánh vào tâm lý lo sợ mất mát của người dân, khiến nhiều người trở thành nạn nhân và bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tàiĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào ba khung giờ Âm lịch vàng dưới đây thường sở hữu trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên định và khả năng kiếm tiền "nhanh như chớp".
Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháyĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Tối 30/10, tại Chung cư 15B Đông Quan (phường Quan Hoa, TP Hà Nội), đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy.
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp từ 10/2025Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 2/10/2025, Thông tư 90/2025/TT-BQP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp. Mức đóng được quy định thế nào?
5 ngày mắc kẹt giữa cung đèo sạt lở: 'Đêm nghe tiếng đá rơi, tim tôi muốn rớt ra ngoài'Đời sống - 13 giờ trước
Mưa lớn và sạt lở khiến hàng chục ô tô cùng nhiều người bị cô lập trên đèo Lò Xo. Trong cái lạnh, cơn đói và nỗi lo bị vùi lấp, từng gói mì, chai nước của lực lượng cứu hộ đã sưởi ấm trái tim họ giữa rừng mưa khắc nghiệt
5 con giáp làm việc gì cũng cực kỳ lý trí, kể cả khi yêuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp lại nổi tiếng vì giữ được sự tỉnh táo trong mọi tình huống. Dù đối diện với cảm xúc mãnh liệt đến đâu, họ vẫn biết đâu là giới hạn và đâu là điều quan trọng nhất với mình.
5 con giáp làm việc gì cũng cực kỳ lý trí, kể cả khi yêuĐời sống
GĐXH - Có những con giáp lại nổi tiếng vì giữ được sự tỉnh táo trong mọi tình huống. Dù đối diện với cảm xúc mãnh liệt đến đâu, họ vẫn biết đâu là giới hạn và đâu là điều quan trọng nhất với mình.