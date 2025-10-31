Người dân nội thành Huế sau lũ lịch sử: 'Bất lực nhìn tài sản bị nước nhấn chìm'

Ngổn ngang sau lũ

Ngày 31/10, sau khi nước lũ rút, con đường dẫn vào ngôi nhà của ông Hồ Văn Dũng (61 tuổi) và người chị gái là bà Hồ Thị Ty (73 tuổi) ở số 47 đường Đoàn Thị Điểm, phường Phú Xuân (TP Huế ) vẫn ngập đầy bùn đất, rác thải.

Ngôi nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường nên sau nhiều ngày bị nước lũ bủa vây, giờ chỉ còn lại ngổn ngang vật dụng hư hỏng và những vệt nước in hằn trên tường.

Bà Ty cùng ông Dũng đang dọn dẹp lại nhà cửa sau trận lũ lịch sử.

Giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, ông Dũng cầm trên tay vòi nước, liên tục xịt rửa để trôi đi những vệt bùn còn bám lại. Gần đó, bà Ty ngồi bên chiếc quạt điện, cẩn thận dùng mảnh vải nhỏ lau khô từng chi tiết bên ngoài, mong có thể cứu lại được chút gì sau những ngày ngâm nước.

Ông Dũng kể, ngày 27/10, khi nước bắt đầu tràn vào, bà Ty chỉ kịp kê cao được vài vật dụng thì nước đã dâng gần nửa tường nhà. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và kịp thời hỗ trợ đưa bà sang nhà bên cạnh để đảm bảo an toàn.

“Lũ lên rất nhanh, chỉ chốc lát là ngập hết đồ đạc. Cả chỗ sàn cao để trú cũng bị nước tràn tới. Giờ đồ điện tử hư hết, sửa được cũng tốn công, tốn tiền. Cực lắm!”, ông Dũng nói.

Một người dân hỗ trợ ông Dũng dọn dẹp nhà cửa.

Căn nhà cũ vốn đã chật, nay càng thêm ngổn ngang bởi đồ đạc hư hỏng và lớp bùn đất phủ dày. Ông Dũng cho biết, tranh thủ lúc trời hửng, hai chị em cùng hàng xóm dọn dẹp từng chút một. “Nước ngập mà chỉ biết đứng nhìn đồ bị ngâm xót lắm, nhưng còn người là may rồi”, ông Dũng chia sẻ.

Căn nhà của hộ ông Tuấn trở nên ngổn ngang sau khi nước rút.

Gượng dậy giữa bùn đất và rác thải

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đang tất bật xịt rửa, phơi đồ đạc giữa sân. Ngôi nhà của ông nằm trong vùng thấp trũng, nên gần như mỗi mùa lũ về, nước đều tràn vào, làm hư hỏng nhiều vật dụng.

Ông Tuấn xem lại các giấy tờ sau khi chiếc ví bị ngâm trong nước nhiều ngày.

Theo chia sẻ của ông Tuấn, khi thấy nước lên nhanh, ông vội đưa cả nhà sang ở nhờ nhà người thân tại nơi cao ráo hơn, chỉ để lại hai người túc trực. “Đồ đạc ướt hết, xót nhất là mấy món điện tử. Nước dâng nhanh, ngập sâu lần này gần bằng trận lũ năm 1999”, ông Tuấn nói.

Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Huế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại cơ sở chuyển phát hàng hóa Nhật Tín trên đường Mai Thúc Loan, các nhân viên đang tất bật dọn bùn, lau rửa máy móc, bàn ghế.

Nước lũ ngập sâu hơn 1m khiến toàn bộ thiết bị điện tử như máy tính, quạt, ổ cắm đều bị hư hỏng. “Nước lên nhanh quá, mọi thứ chìm trong bùn, thiệt hại nhiều lắm”, một nhân viên chia sẻ.

Nhân viên cơ sở chuyển phát nhanh dọn dẹp đồ đạc sau khi nước rút.

Dọc các tuyến Mai Thúc Loan, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trãi... nhiều hộ dân mở toang cửa, phơi từng tấm nệm, bàn ghế. Những chiếc chổi, xô nước, vòi rửa trở thành vật quen tay trong suốt những ngày sau lũ. Người dân vừa dọn, vừa kể lại khoảnh khắc nước dâng nhanh khiến họ không kịp trở tay.

Khung cảnh ngổn ngang sau lũ dữ.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề. Bùn đất vẫn phủ dày, rác thải và mùi ẩm mốc còn vương lại khắp nơi, nhưng họ vẫn gắng gượng đứng lên. Huế sau lũ không chỉ là bức tranh ngổn ngang, phơi bày sự khốc liệt của thiên tai , mà còn là hình ảnh của ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của con người nơi đây.