Người đàn ông 36 tuổi ở Thái Bình 2 lần cận kề cửa tử may mắn được cứu sống

Bệnh nhân nam (36 tuổi, Thái Bình), tiền sử thủng dạ dày, chấn thương gan, cắt ½ tuỵ do tai nạn cách đây 15 năm. Lần này, bệnh nhân vào viện trong tình trạng nôn ra máu, đại tiện phân đen. Tại tuyến dưới, bệnh nhân nội soi không thuận lợi, chưa kiểm soát được điểm chảy máu.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh nhỏ khó bắt, da xanh, niêm mạc nhợt, được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 khẩn trương truyền máu tối cấp và tiến hành nội soi can thiệp cầm máu.

Quan sát qua nội soi, trong lòng thực quản dạ dày bệnh nhân ngập máu đỏ tươi, đồng thời phát hiện nhiều điểm mạch chảy máu phun thành tia. Nhiều clip kẹp cầm máu cấp cứu đã được tiến hành. Điều đáng nói, "trong lúc can thiệp cầm máu, bệnh nhân có tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp nhiều lần tụt sâu 60/40, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào", bác sĩ Phạm Xuân Thắng - Trung tâm Cấp cứu A9, người trực tiếp điều trị bệnh nhân chia sẻ.

Bác ĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, tình trạng sốc của bệnh nhân không cải thiện, các bác sĩ nghi ngờ điểm chảy máu vẫn hoạt động và không ngoại trừ có hoại tử ruột gây chảy máu ồ ạt. Hơn thế, sonde dạ dày của bệnh nhân cho ra toàn dịch đen nên chắc chắn tốc độ chảy máu rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình hình cấp thiết của bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa ngay tại giường với sự tham gia của Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hoá, Trung tâm Gây mê Hồi sức, Trung tâm Tiêu hoá Gan mật. Sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng đi phẫu thuật cấp cứu với sự chuẩn bị nhanh chóng, khẩn trương của Trung tâm Gây mê Hồi sức và kíp trực.

Theo BSCKII. Trần Mạnh Cường, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa: Khi mổ kiểm tra các vị trí can thiệp lần đầu, tình trạng cầm máu tốt, song bệnh nhân chưa cải thiện là do ruột non có đoạn bị hoại tử. Đây cũng chính là nguyên nhân gây chảy máu ồ ạt.

Trên nền thể trạng chung không tốt, sốc nặng và huyết áp liên tục thấp, các bác sĩ quyết định cắt 1,5m ruột hoại tử. "Khi đoạn ruột hoại tử này được loại bỏ, tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc sẽ thoái lưu và tính mạng của người bệnh sẽ ở lại", hội đồng hội chẩn nhận định.

Ca phẫu thuật thành công, nam bệnh nhân được chuyển lại Trung tâm Cấp cứu A9 để điều trị hồi sức sau mổ do tổn thương đa tạng phức tạp. Lúc này, các bác sĩ và nhân viên y tế lại phải đối mặt với tình trạng biến chứng hậu phẫu của người bệnh.

Tình trạng tổn thương phổi hai bên tiến triển nặng nên phải thở máy xâm nhập, suy thận cấp vô niệu và nhiễm trùng nặng, phải dùng quả lọc hấp phụ để loại bỏ các chất trung gian gây viêm. Bên cạnh đó, bụng người bệnh trướng căng, liệt ruột nên không hấp thụ qua đường nuôi dưỡng sonde dạ dày cũng là một thách thức lớn trong chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân sau mổ. Nếu không giải quyết được vấn đề này, các tạng trong ổ bụng sẽ tiếp tục thiếu máu và miệng nối ruột sẽ tiếp tục hoại tử.

Các bác sĩ, điều dưỡng liên tục phải theo dõi, hội chẩn dinh dưỡng thường kỳ tại giường và có những thống nhất chặt chẽ trong phác đồ điều trị, chăm sóc cho người bệnh. TS.BS Nguyễn Hữu Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 khẳng định, đây là một ca bệnh rất khó về nuôi dưỡng sau mổ và là một bài toán "đấu trí" đối với đội ngũ y bác sĩ điều trị bệnh nhân.

Sau 3 ngày mổ, điều trị tích cực hậu phẫu, bệnh nhân được tập ăn nhỏ giọt liên tục qua sonde và ghi nhận dấu hiệu của sự hấp thụ dịch nuôi dưỡng. Liều vận mạch giảm dần, phổi cải thiện. Đến ngày thứ 5 bệnh nhân được cai thở máy và rút ống nội khí quản.

"Rút ống nội khí quản, nam bệnh nhân vẫn còn tình trạng loạn thần cộng với tình trạng các cơ suy yếu, vết mổ chưa lành nên khi vận động quá mạnh hay hít thở sâu cũng khiến bệnh nhân đau nhiều. Ranh giới mong manh, nguy cơ phải đặt ống nội khí quản trở lại rất cao cùng với tình trạng bệnh có thể tiến triển xấu bất cứ lúc nào" BS Thắng chia sẻ về tình trạng bệnh nhân nam lúc đó.

Dưới sự điều trị và chăm sóc tích cực của nhóm bác sĩ và điều dưỡng tại Trung tâm Cấp cứu A9, kiểm soát kỹ lưỡng toàn bộ quá trình dinh dưỡng, chăm sóc hô hấp, nhiễm khuẩn với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian nằm trong đơn vị hồi sức, tình trạng bệnh nhân sau đó đã cải thiện nhanh chóng. Ngày thứ 13 của điều trị, nam bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, thở khí phòng và có thể xuất viện về tuyến dưới để thuận tiện gia đình chăm sóc.

