Người đàn ông 48 tuổi bị suy gan cấp thừa nhận mắc sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Xinhuanet đưa tin, anh Châu, 48 tuổi (Thiên Tân, Trung Quốc) vì muốn tăng cường chức năng thận, cải thiện khả năng chăn gối nên đã uống thuốc bổ, không ngờ kết quả dẫn đến suy gan cấp, hoại tử gan.



Anh Châu cho biết, anh bị yếu sinh lý, đi tiểu thường xuyên vào ban đêm trong 10 năm qua. Trong lần đi du lịch vừa qua, nghe lời quảng cáo anh đã mua một số loại thuốc được cho là giúp bổ thận tráng dương để tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa

Sau thời gian dài dùng thuốc này, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nước tiểu màu vàng đậm bất thường, đi tiểu liên tục, buồn nôn, da vàng toàn thân... nên nhanh đến bệnh viện khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh Châu bị hoại tử gan cấp tính do tích tụ thuốc và dị ứng, xuất hiện triệu chứng suy gan. Do tình trạng nguy kịch nên anh phải nhập viện theo dõi thêm.

Suy gan cấp là gì?

Suy gan cấp (Acute liver failure – ALF) là tình trạng rối loạn chức năng gan nghiêm trọng, xảy ra ở những người không có tiền sử mắc bệnh tại cơ quan này trước đó. Suy gan cấp không thường gặp, nguyên nhân hàng đầu hay gặp là do ngộ độc thuốc như Acetaminophen (paracetamol), một loại thuốc hạ sốt giảm đau hay dùng. Nguyên nhân tiếp theo là do viêm gan virus A, B ngoài ra viêm gan virus C và E cũng có thể gây suy gan cấp.

Tuy nhiên, suy gan cấp tính lại có tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, ngay khi thấy dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên lập tức liên hệ với bác sĩ để được phát hiện và điều trị sớm, hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu cảnh báo bệnh suy gan cấp

- Hội chứng suy tế bào gan: Vàng da, mệt mỏi, chán ăn, sợ thức ăn dầu mỡ, đau bụng vùng gan, buồn nôn và nôn, hơi thở có mùi hôi khai, chảy máu khó cầm. Nếu bệnh nhân có bệnh lý gan mạn tính từ trước có thể xuất hiện cổ trướng, nôn máu, đại tiện phân đen.

- Thay đổi ý thức như: Cảm thấy mệt mỏi (khó chịu), mất phương hướng hoặc lú lẫn, buồn ngủ, mất ngủ, hơi thở có thể có mùi ceton...

Cách phòng ngừa bệnh suy gan cấp

Việc phòng ngừa từ sớm suy gan cấp là thực sự cần thiết và quan trọng. Một số hướng dẫn hữu ích nên biết như:

- Tiêm phòng viêm gan virus B.

- Hạn chế uống rượu bia, nếu có chỉ nên uống ở mức vừa phải.

- Duy trì số cân nặng hợp lý và một lối sống lành mạnh.

- Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng thuốc acetaminophen, đặc biệt lưu ý dùng thuốc này ở người có bệnh gan mạn tính hoặc ở người nghiện bia rượu.

- Người bị viêm gan virus B, C cần được theo dõi quản lý và điều trị.

- Xây dựng chế độ ăn giàu dinh dưỡng bằng các loại thực phẩm tốt cho gan như: cà phê, tỏi, quả mọng…

