Liên tiếp 2 người bị nhồi máu cơ tim, 1 người thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

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Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
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GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi bị nhồi máu cơ tim cho biết bị đau ngực kéo dài suốt 3 ngày nhưng không đến bệnh viện mà tự gọi người đến truyền dịch tại nhà.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cho biết vừa liên tiếp cấp cứu, can thiệp thành công cho 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch. Đáng chú ý, một người đau ngực suốt 3 ngày nhưng không đến bệnh viện mà tự truyền dịch tại nhà, đến khi ngất xỉu, nhịp tim chỉ còn 31 lần/phút mới được đưa đi cấp cứu.

2 người bị nhồi máu cơ tim thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Đ.Đ.C., 62 tuổi, ở phường Hà Giang 1, Tuyên Quang. Người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội, khó thở, nhịp tim chậm 48 lần/phút.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp tim. Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp tim mạch tiến hành chụp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả ghi nhận động mạch vành phải bị tắc toàn bộ đoạn II. Chỉ sau 21 phút can thiệp, các bác sĩ đã đặt stent tái thông hoàn toàn dòng chảy, khôi phục kịp thời nguồn máu nuôi tim, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Toàn bộ quá trình từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi được tiến hành can thiệp chỉ khoảng 30 phút, giúp hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương cơ tim do thiếu máu kéo dài.

Nhồi máu cơ tim sau 3 ngày truyền dịch tại nhà

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.A., 68 tuổi, ở phường Hà Giang 2, Tuyên Quang. Người bệnh xuất hiện đau ngực kéo dài suốt 3 ngày nhưng không đến bệnh viện mà tự gọi người đến truyền dịch tại nhà.

Đến khi cơn đau trở nên dữ dội, kèm choáng và ngất, gia đình mới đưa người bệnh đến bệnh viện. Khi nhập viện, nhịp tim của bệnh nhân chỉ còn 31 lần/phút, trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy đoạn III động mạch vành phải bị tắc do cục máu đông, gây nhồi máu cơ tim cấp kèm blốc nhĩ thất độ cao, khiến nhịp tim tụt nghiêm trọng.

Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, đồng thời tiến hành can thiệp hút huyết khối và đặt stent tái thông mạch vành. Sau can thiệp, dòng máu qua động mạch vành được khôi phục, nhịp tim của bệnh nhân trở lại bình thường.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhồi máu cơ tim cần được khám sớm

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi người bệnh phải được chẩn đoán và tái thông mạch vành càng sớm càng tốt. Việc tự điều trị tại nhà, đặc biệt tự truyền dịch khi chưa xác định nguyên nhân đau ngực, có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim và các biến chứng nguy hiểm.

Người cao tuổi, người mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim.

Khi xuất hiện đau thắt ngực kéo dài, đặc biệt sau gắng sức; đau lan lên vai, cổ hoặc cánh tay; khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Không nên tự mua thuốc, tự truyền dịch hoặc chờ triệu chứng tự hết khi xuất hiện cơn đau ngực bất thường. Với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ tim bị tổn thương thêm và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống còn của người bệnh.

2 người bị nhồi máu cơ tim thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.Người phụ nữ 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người phụ nữ 27 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nghẹn ngực kèm khó thở. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

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