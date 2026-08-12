Người phụ nữ 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

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Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
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GĐXH - Người phụ nữ 27 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nghẹn ngực kèm khó thở. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu đau ngực, khó thở

Theo BS.CKII Trần Nhân Nghĩa – Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nữ bệnh nhân 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim có tiền sử tăng huyết áp nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Ngày 5/8, khi xuất hiện đau nghẹn ngực nhiều kèm khó thở, người bệnh nhập viện trong tình trạng lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành điện tâm đồ, xét nghiệm men tim và siêu âm tim. Kết quả ban đầu cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, cần chụp động mạch vành và can thiệp cấp cứu.

Kết quả chụp động mạch vành ghi nhận một nhánh động mạch vành chính bị hẹp nặng, làm giảm đáng kể dòng máu nuôi cơ tim. Ê-kíp Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiến hành can thiệp và đặt stent nhằm tái thông mạch vành.

Sau thủ thuật, tình trạng người bệnh ổn định, hết đau ngực, hết khó thở. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch lâu dài. Đến ngày 11/8, sức khỏe người bệnh ổn định và có thể xuất viện.

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Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp và đặt stent tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Vì sao người trẻ vẫn có thể bị nhồi máu cơ tim?

Nhồi máu cơ tim thường được nghĩ đến ở người trung niên và cao tuổi, tuy nhiên bệnh vẫn có thể xảy ra ở người trẻ.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi một vùng cơ tim bị giảm hoặc gián đoạn đột ngột. Nếu không được tái thông kịp thời, vùng cơ tim thiếu máu có thể bị tổn thương và gây ra các biến chứng nặng như suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, sốc tim hoặc tử vong.

Ở người trẻ, ngoài bệnh động mạch vành do xơ vữa, bác sĩ còn có thể xem xét các nguyên nhân khác tùy từng trường hợp như co thắt động mạch vành, bóc tách động mạch vành tự phát, tình trạng tăng đông hoặc bất thường mạch vành.

Với nữ bệnh nhân 27 tuổi này, tiền sử tăng huyết áp nhưng không được theo dõi và điều trị đều đặn là một yếu tố nguy cơ tim mạch đáng lưu ý.

Phòng bệnh nhồi máu cơ tim: Không xem nhẹ xem nhẹ dấu hiệu đau tức ngực

Các bác sĩ khuyến cáo, người trẻ không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau, tức hoặc cảm giác đè nặng ở ngực; đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay; khó thở; vã mồ hôi; buồn nôn; hồi hộp, choáng váng hoặc mệt bất thường.

Đặc biệt, khi cơn đau ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc kèm khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Trong nhồi máu cơ tim cấp, mạch vành được tái thông càng sớm thì khả năng bảo tồn cơ tim càng cao. Ngược lại, nếu tình trạng thiếu máu kéo dài, vùng cơ tim bị tổn thương có thể ngày càng rộng, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến chức năng tim về lâu dài.

Trường hợp nữ bệnh nhân 27 tuổi là lời cảnh báo rằng tuổi trẻ không đồng nghĩa với không có nguy cơ nhồi máu cơ tim. Đau ngực kèm khó thở cần được đánh giá sớm, đặc biệt ở những người đã có tăng huyết áp hoặc các yếu tố nguy cơ tim mạch khác.

Người phụ nữ 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.Nam thanh niên 25 tuổi đau ngực suốt 3 ngày, đến viện mới phát hiện nhồi máu cơ tim nặng

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng nhồi máu cơ tim là căn bệnh của tuổi già. Tuy nhiên, trường hợp nam thanh niên mới 25 tuổi vừa được cấp cứu thành công tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa.

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