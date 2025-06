Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp lúc nửa đêm được cứu sống nhờ làm tốt việc này

Người phụ nữ bị nhồi máu cơ tim sau 1 năm đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua GĐXH - Hồi phục sau khi bị đột quỵ, gần đây bệnh nhân thấy khó thở và đau nhói ngực nặng, các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh lên, cần được can thiệp sớm.

Báo động đỏ liên viện, cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp

Gần 3 giờ sáng, khi nhà nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tại BVĐK Xuyên Á Tây Ninh báo động đỏ liên viện reo lên thông báo một ca cấp cứu nguy kịch đang được chuyển đến. Đó là cụ ông N.V.N (70 tuổi, ngụ Tân Biên – Tây Ninh), đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, thở gấp, do cơn nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang ngủ.

Khi xe cấp cứu đến cổng bệnh viện, cụ ông bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch. Chỉ trong tích tắc, cơ thể cụ ông tím tái, mất ý thức, nhanh thất, rung thất trên monitor. Ngay lập tức, các bác sĩ Cấp cứu, Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Hồi sức tích cực, Điều dưỡng cấp cứu,… tất cả đồng lòng cùng chạy đua với thời gian để giành lại sự sống quý giá cho người bệnh.

Người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thể nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Ảnh: BVCC

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt thủ thuật được triển khai: Sốc điện tim, truyền vận mạch, hỗ trợ hô hấp… 10 phút trôi qua trong căng thẳng, nhịp tim của người bệnh dần xuất hiện trở lại.

Kết quả điện tâm đồ cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành sau, đây là một thể nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí tức thời. Với biểu hiện chưa đầy 3 giờ kèm biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm, tụt huyết áp,… chỉ định chụp và can thiệp mạch vành khẩn cấp được quyết định ngay lập tức.

Tại phòng Can thiệp mạch (DSA), ê-kíp Can thiệp Tim mạch ghi nhận tổn thương nghiêm trọng ở nhánh mũ (LCx) của động mạch vành, bán tắc LCx I-II. Nếu không tái thông kịp thời, trái tim sẽ tiếp tục hoại tử, đẩy người bệnh vào nguy cơ sốc tim và tử vong.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt stent vào vị trí tổn thương, khơi thông dòng máu nuôi tim. Huyết động cải thiện, nhịp tim dần ổn định trở lại. Người bệnh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi.

Sau 1 tuần, bệnh nhân tỉnh táo, rút được máy thở, huyết áp ổn định và được chuyển về khoa Nội Tim mạch. Sau 8 ngày điều trị tích cực tại khoa, ông đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Người bệnh nhồi máu cơ tim được cứu sống nhờ đến viện sớm

Ảnh: BVCC

BS. Nguyễn Tiến Đạt, Bác sĩ khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, người trực tiếp xử trí và trong ê-kíp can thiệp cho biết: "Ngay khi tiếp nhận, người bệnh nhân đã rơi vào nhanh thất, rung thất, tình trạng ngừng tim, tụt huyết áp nguy kịch. Lúc đó, chúng tôi chỉ có một mục tiêu là: giành lại sự sống. Nhờ kích hoạt báo động đỏ kịp thời, toàn bộ ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng, vừa hồi sức, vừa chuẩn bị can thiệp mạch vành. Khi đặt stent thành công, nhịp tim dần ổn định trở lại, đó là khoảnh khắc không thể quên. May mắn cho người bệnh vì ngay từ đầu người nhà đã nhận biết sớm và đưa đi viện đúng lúc, yếu tố then chốt giúp chúng tôi cứu sống thành công".

Bác sĩ khuyến cáo, nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu đau thắt ngực, vã mồ hôi, khó thở, mệt đột ngột,… kể cả khi đang nghỉ ngơi, hãy nghĩ ngay đến nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh tim mạch.

Người đàn ông 40 tuổi ở Hà Nội bị nhồi máu cơ tim cấp sau khi đi bơi thừa nhận có tiền sử mắc bệnh này GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có biểu hiện sau khi đi bơi về, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi...

Người phụ nữ 65 tuổi ở Hà Nội nguy cơ nhồi máu cơ tim cao chia sẻ có tiền sử mắc bệnh này trong suốt 20 năm GĐXH - Bác sĩ cho biết, nếu không xử lý kịp thời, hẹp tắc tiến triển có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim, biến chứng nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.