Người đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách này

Công trình được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Sex Research cho thấy một đặc điểm tính cách nổi bật có liên hệ mật thiết đến mức độ hài lòng trong đời sống phòng the của các cặp đôi.

Nghiên cứu nói gì?

Trong tâm lý học, mô hình “Big Five” (5 nhóm tính cách lớn) bao gồm: Hướng ngoại; Dễ chịu; Tận tâm; Ổn định cảm xúc; Cởi mở.

Các nhà khoa học đã khảo sát 964 cặp đôi, yêu cầu họ tự đánh giá tính cách của mình theo mô hình này, đồng thời chấm điểm mức độ hài lòng trong đời sống tình dục.

Kết quả cho thấy: tính cách “tận tâm” (conscientiousness) nổi bật hơn cả, và đặc biệt có ảnh hưởng mạnh từ phía nam giới đến sự hài lòng của bạn đời.

Vì sao đàn ông “tận tâm” thường giỏi trong chuyện phòng the?

1. Biết lắng nghe và chú ý đến chi tiết

Tận tâm là đặc điểm của những người có trách nhiệm, chỉn chu và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc đến nơi đến chốn. Trong đời sống thân mật, điều này thể hiện qua việc: Lắng nghe phản hồi từ bạn đời; Quan tâm đến cảm xúc của đối phương; Không xem nhẹ nhu cầu của “nửa kia”.

Theo kết quả nghiên cứu, phụ nữ có xu hướng hài lòng hơn khi bạn đời của mình thuộc nhóm tính cách này. Sự tinh tế và chú ý đến chi tiết giúp họ tạo ra trải nghiệm hài hòa, thay vì vội vàng hay hời hợt.

2. Không để đời sống gối chăn “nguội lạnh”

Những người đàn ông tận tâm thường chủ động trong việc duy trì mối quan hệ. Họ không để mọi thứ trôi tuột đi theo thói quen.

Nghiên cứu cho thấy nhóm này có xu hướng: Chủ động gắn kết với bạn đời; Duy trì sự quan tâm lâu dài; Cải thiện và điều chỉnh theo thời gian.

Sự chủ động giúp họ tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn cảm xúc và phản ứng của đối phương, từ đó nâng cao chất lượng đời sống tình cảm.

3. Có tính kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân

Tận tâm gắn liền với tính kỷ luật và khả năng tự điều chỉnh hành vi. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong sự gần gũi: Tập trung tốt hơn; Kiên nhẫn hơn; Biết điều chỉnh nhịp độ phù hợp với bạn đời.

Những yếu tố này góp phần tạo nên trải nghiệm ít căng thẳng, nhiều kết nối hơn cho cả hai phía.

4. Tạo cảm giác an toàn – yếu tố then chốt

Ngoài kỹ năng hay sự chủ động, cảm giác an toàn và tin cậy mới là nền tảng quan trọng nhất. Phụ nữ thường dễ thả lỏng và tận hưởng khi cảm thấy mình được tôn trọng và quan tâm.

Người đàn ông tận tâm thường được đánh giá là trưởng thành về cảm xúc, đáng tin cậy và biết bảo vệ mối quan hệ. Sự an tâm này không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày mà còn trong những khoảnh khắc riêng tư.

Khoa học nói gì về tần suất và sự hài lòng?

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đàn ông có tính tận tâm thường có tần suất gần gũi cao hơn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không chỉ là tần suất, mà là chất lượng sự kết nối.

Sự chủ động và tinh thần trách nhiệm giúp họ nhạy cảm hơn với những thay đổi nhỏ từ bạn đời. Theo thời gian, điều này góp phần cải thiện sự hòa hợp và thỏa mãn trong mối quan hệ.

Tính cách quan trọng không kém kỹ năng

Kết quả từ nghiên cứu đăng trên Journal of Sex Research cho thấy, sự tận tâm không chỉ giúp đàn ông thành công trong công việc hay cuộc sống mà còn có liên hệ rõ ràng với sự hài lòng của bạn đời trong đời sống tình cảm.

Điều này cũng nhấn mạnh một thông điệp quan trọng: chất lượng “chuyện ấy” không chỉ nằm ở thể lực hay kinh nghiệm, mà còn bắt đầu từ thái độ, sự quan tâm và trách nhiệm trong mối quan hệ.

Bởi suy cho cùng, sự kết nối bền vững luôn được xây dựng từ tính cách – chứ không chỉ từ kỹ thuật.