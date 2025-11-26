Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới
Các chuyên gia và cảnh sát cảnh báo, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.
Sáng 30/9, đồn cảnh sát Tấn Giang thuộc Cục Công an Dư Giang (Tp. Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) nhận được tin báo từ ông Bành, một người dân địa phương, về việc bị mất trộm 380.000 NDT (1,4 tỷ đồng).
Ông Bành cho biết, để tổ chức đám cưới cho con trai, vợ chồng ông đã rút một khoản tiền mặt về chi tiêu.
Sau đám cưới, toàn bộ tiền mặt còn lại, cùng tiền mừng của bạn bè, họ hàng, hồi môn của con dâu, ông cất chung trong chiếc hộp mừng cưới. Không ngờ tất cả số tiền này bất ngờ "không cánh mà bay".
"Tôi không biết có phải người quen biết chuyện rồi nảy lòng tham hay không nữa", ông Bành nói với cảnh sát.
Nhận tin báo, các cán bộ hình sự thuộc đồn cảnh sát Tấn Giang lập tức vào cuộc điều tra.
Qua rà soát hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực, cảnh sát phát hiện vào khoảng 4h ngày 30/9, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà ông Bành và khi rời đi, trên tay xách theo một chiếc vali nhỏ.
Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được danh tính cũng như nơi ở của nghi phạm.
Đến ngày 2/10, cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm tại nhà riêng đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền cùng tang vật liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm họ Peng, quê ở Quế Tây, hiện sinh sống tại khu Nguyệt Hồ, thành phố Ưng Đàm. Peng từng có tiền án trộm cắp và nghiện cờ bạc, thông tin từ Baidu .
Peng thú nhận rằng anh ta thấy các video như "Đám cưới của nhà Bành Thiết Sơn" trên một nền tảng video ngắn và đã sử dụng bản đồ để xác định vị trí, đêm khuya lẻn đến trộm tiền.
Qua điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện, ban đầu nghi phạm sử dụng video trực tuyến để xác định địa điểm và quan sát xem tài sản có được bảo vệ hay không để ra tay.
Sau vài lần thành công, hắn ngày càng táo bạo. Tên này thừa nhận rằng nhiều nạn nhân xấu hổ vì cách mình trở thành nạn nhân của đạo chích nên không trình báo sự việc với cảnh sát; và chính điều đó càng khuyến khích hành vi phạm tội.
Các chuyên gia và cảnh sát lưu ý, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.
Thống kê của cơ quan an ninh công cộng cho thấy các vụ trộm cắp nhắm vào tiệc cưới tương tự vụ việc trên gia tăng trong những năm gần đây (năm 2023 tăng khoảng 27% so với năm trước đó), chủ yếu ở khu vực huyện và thị trấn. Có những tên tội phạm giả danh nhân viên phục vụ tại đám cưới để trộm tiền mặt.
Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng khi tiết lộ thông tin về tài sản có giá trị và phong bao lì xì trên mạng, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội tăng cường cảnh báo rủi ro.
Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, VTC News)
Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tạiTiêu điểm - 15 giờ trước
Một thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy sự sống trên Sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.
Vật thể làm khoa học bối rối nửa thế kỷ tiếp tục có "hành vi" lạTiêu điểm - 2 ngày trước
Vật thể Chiron đã gây hoang mang nhiều năm vì vừa giống hành tinh vi hình, vừa hoạt động như sao chổi. Giờ đây, nó lại tiếp tục "cải trang" Sao Thổ.
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài nàyTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.
Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?Tiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.
Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cưTiêu điểm - 4 ngày trước
Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.
Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái ĐấtTiêu điểm - 6 ngày trước
Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.
'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000mTiêu điểm - 1 tuần trước
Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị vật thể bí ẩn va phải khi đang bay, một số người nghi ngờ đó có thể là mảnh vỡ từ không gian.
Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái LanTiêu điểm - 1 tuần trước
Cathy Warren, 29 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh cho biết cuộc đời cô “thay đổi mãi mãi” sau khi bị đột quỵ trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại thành phố Fethiye, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/9/2024.
Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?Tiêu điểm - 1 tuần trước
Trái Đất đang ở trong một giai đoạn biến động dữ dội chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.
Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thíchTiêu điểm - 1 tuần trước
Ba đài quan sát quốc tế gồm hàng chục kính thiên văn đã phát hiện một khối bóng tối kỳ lạ lơ lửng ở vùng không gian cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng.
Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?Tiêu điểm
GĐXH - Một nghiên cứu cho thấy có tới 30% khả năng con người là nền văn minh duy nhất có trí tuệ và công nghệ tiên tiến trong vũ trụ.