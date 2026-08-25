Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, đề nghị truy tố H.V.L (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2025, H.V.L ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Hợp tác xã Vận tải Taxi HG và được giao quản lý, sử dụng 1 xe ô tô VinFast VF5 để phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo thỏa thuận, L không được tự ý cho thuê, cho mượn hoặc giao xe cho người khác sử dụng khi chưa được Hợp tác xã chấp thuận. Tuy nhiên, do vay nợ nhiều, không có khả năng thanh toán, ngày 7/4/2026, L đã tự ý mang chiếc xe được giao quản lý đến nhà anh N.H.Đ tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên để cầm cố, vay 150 triệu đồng và dùng 75 triệu đồng để trả nợ.

Cũng trong ngày 7/4/2026, L sử dụng điện thoại để truy cập các ứng dụng, website đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, L đã chuyển tiền để nạp vào tài khoản đánh bạc trên ứng dụng “Go88” với tổng số 40 triệu đồng. Sau đó, L tiếp tục sử dụng hơn 34 triệu đồng để tham gia đánh bạc trên website “Jun885.bet” thông qua các trò chơi trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, đề nghị truy tố H.V.L về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” - (ảnh CATN).

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong ngày 7/4/2026, L đã sử dụng tổng cộng 74,189 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, H.V.L nhận thức rõ chiếc xe ô tô được giao cho mình quản lý thuộc quyền sở hữu của Hợp tác xã Vận tải Taxi HG và không được phép tự ý chuyển giao cho người khác. Tuy nhiên, do nợ nần, L vẫn cố ý mang xe đi cầm cố để lấy tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Căn cứ kết quả điều tra, hành vi của H.V.L có đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc”, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với N.H.Đ, người nhận cầm cố chiếc xe và cho L vay tiền, cơ quan công an xác định hành vi nhận cầm cố tài sản và nhận tiền lãi có dấu hiệu vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến đơn vị có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.