Người đàn ông ở Thái Nguyên mặc 'áo giáp' tự chế, dùng dao làm 2 công an bị thương

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GĐXH - Sau nhiều giờ cố thủ trong phòng, mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô, dùng dao tấn công khiến 2 cán bộ Công an xã Tân Kỳ bị thương, Hoàng Hữu Lai đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên khống chế.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, tối 26/9/2026, tại xã Tân Kỳ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Tân Kỳ vận động, khống chế một đối tượng sử dụng hung khí chống người thi hành công vụ.

Khoảng 19h15 ngày 26/9/2026, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của anh Hoàng Phúc Hợi (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ) về việc ông Hoàng Hữu Lai (SN 1971, trú cùng thôn) đến nhà xin ở nhờ vài ngày. Gia đình anh Hợi đã nhiều lần yêu cầu ông Lai trở về nhà nhưng người này không chịu rời đi. Sau đó, ông Lai vào phòng ngủ của con trai anh Hợi, khóa trái cửa và cố thủ bên trong.

Người đàn ông ở Thái Nguyên mặc 'áo giáp' tự chế, dùng dao làm 2 công an bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai phương án bắt đối tượng Lai - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường xác minh, vận động ông Lai hợp tác. Tuy nhiên, ông Lai không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong phòng.

Khi cán bộ Công an xã mở cửa để tiếp cận, ông Lai bất ngờ sử dụng một con dao chọc liên tiếp qua khe cửa, làm 2 cán bộ Công an xã Tân Kỳ bị thương ở tay. Sau đó, đối tượng tiếp tục đóng, khóa cửa và cố thủ bên trong. Trong quá trình chống đối, ông Lai mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô, sử dụng dao làm hung khí.

Người đàn ông ở Thái Nguyên mặc 'áo giáp' tự chế, dùng dao làm 2 công an bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ đối tượng Hoàng Hữu Lai - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng huy động 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Kỳ triển khai phương án xử lý. Lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 1h ngày 27/9/2026, lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế được đối tượng Hoàng Hữu Lai. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Tân Kỳ bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, giải quyết theo quy định.

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