Bắt giữ thanh niên tàng trữ gần 1 tấn pháo và nguyên liệu chế tạo pháo nổ

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Lực lượng Công an thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi.

Ngày 28/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) về hành vi sản xuất hàng cấm.

Trước đó, qua nắm tình hình và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện Phi có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép.

Xác định vụ việc có số lượng lớn nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất pháo, Công an phường Trường Vinh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Khoảng 10h30 ngày 24/9, lực lượng Công an thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi.

Khám xét nơi ở của Phi, công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4 và 4 thùng chứa ngòi pháo, tổng trọng lượng gần 50kg, cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tang vật pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo bị công an thu giữ.



Theo Công an phường Trường Vinh, tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn.

Tại cơ quan Công an, Phi khai đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định nên lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời.

Phi làm quen với một tài khoản có tên T. (chưa xác định được lai lịch), được giới thiệu bán nguyên liệu sản xuất pháo. Ngày 10/1/2026, Phi đặt mua số nguyên liệu trị giá 200 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam nhận hàng. Sau đó, Phi thuê xe vận chuyển nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu và tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo này ra tiêu thụ, Phi bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.