Phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã lẩn trốn tại Phú Thọ

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, qua mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện 4 người Trung Quốc đang bị Công an Trung Quốc truy nã.

Trong số các đối tượng trên, Weng RongShu đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục và trao trả cho Công an Trung Quốc ngày 19/6/2026 theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp bàn giao đối tượng Weng RongShu (áo tím) cho Công an Trung Quốc. Ảnh: CACC

Tiếp đó, ngày 27/9/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao 3 đối tượng còn lại gồm Li Hie Jie, Zhou Lei và Han Wei cho Công an Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ thông tin, nhân thân của các đối tượng và xác định đây là những công dân Trung Quốc đang bị cơ quan chức năng nước này truy nã.

Công an tỉnh Phú Thọ bàn giao các đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc. Ảnh: CACC

Trên cơ sở kết quả xác minh và thông tin trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết, tổ chức bàn giao các đối tượng cho phía Trung Quốc bảo đảm đúng quy định.

Việc kịp thời phát hiện, xác minh và bàn giao các đối tượng truy nã cho thấy hiệu quả công tác rà soát, quản lý các trường hợp có yếu tố nước ngoài trong quá trình điều tra, xử lý vụ án; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xác minh và xử lý đối tượng phạm tội.