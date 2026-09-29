Bắc Ninh: Bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Thông tin từ Công an TP Bắc NInh cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Kinh Bắc, đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xác minh, truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã người nước ngoài.

2 đối tượng truy nã bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Theo đó, các đối tượng gồm Huang Gensheng, sinh ngày 02/01/1967, quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han, sinh ngày 18/4/1983, quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng Trung Quốc, Huang Gensheng từng giữ chức quản lý kho của một công ty tại tỉnh Chiết Giang. Lợi dụng vị trí công tác, đối tượng đã chiếm đoạt 5.117 sản phẩm của công ty, trị giá 434.365 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,68 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, đối tượng đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc ra lệnh truy nã.

Đối với Li Fang Han, theo hồ sơ truy nã của Công an thành phố Long Cảng, tỉnh Chiết Giang, trong năm 2024, đối tượng có hành vi môi giới, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giả cho nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc, nhằm trục lợi tiền hoàn thuế xuất khẩu hàng hóa. Ngày 26/4/2024, cơ quan chức năng Trung Quốc đã ra lệnh tạm giam và truy nã đối với Li Fang Han về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã Huang Gensheng và Li Fang Han, cho Cơ quan chức năng Trung Quốc. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Sau khi có thông tin các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã chủ động phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tổ chức giám sát và truy bắt. Đến ngày 26/9/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Chiều ngày 29/9/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tiến hành các thủ tục bàn giao Huang Gensheng và Li Fang Han cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.

Việc bắt giữ, bàn giao thành công 2 đối tượng truy nã quốc tế, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.