Bắt nhóm người bào chế cây lá thành 'thuốc nam gia truyền' rồi rao chữa khối u trên Facebook

Tối 27/9, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, Công an phường Hà Đông chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện nhiều tài khoản Facebook như “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm mang tên “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện” với nội dung có thể chữa khỏi các bệnh về khối u.

Theo cơ quan công an, các tài khoản này được sử dụng để tiếp cận những người có nhu cầu điều trị bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Đối tượng Dương Thị Quỳnh tại cơ quan công an - (ảnh Công an TP Hà Nội).

Qua xác minh, Công an phường Hà Đông xác định Nguyễn Văn Tú (SN 1998, thường trú tại TDP Đạm Phú, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên.

Quá trình điều tra xác định, Tú liên hệ, thỏa thuận với Dương Thị Quỳnh (SN 1993, thường trú tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, TP Hà Nội), chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh, để bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành những mảnh nhỏ hoặc dạng bột, cao.

Sau đó, Tú cùng các đối tượng liên quan sản xuất, buôn bán những sản phẩm tự xưng là “thuốc nam gia truyền” chữa bệnh khối u, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an - (ảnh Công an TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh cùng các đối tượng Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999, trú tại Lạc Hoài Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Đinh Mạnh Đức (SN 2001, trú tại LK11-15 KĐT phía Tây thôn La Văn Cầu, xã Nam Sách, TP Hải Phòng); Hoàng Quốc Đạt (SN 2001, trú tại thôn Quán Lào 5, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Lê Hồng Quân (SN 1998, trú tại thôn Thanh Vân, xã Chiến Thắng, TP Hà Nội); Vương Mạnh Điệt (SN 2002, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Thạch Thất, TP Hà Nội) và Triệu Thị Thảo (SN 2003, trú tại TDP 1, phường Kiến Hưng, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 9/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Triệu Thị Thảo, Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh Công an TP Hà Nội).

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua các sản phẩm liên quan. Tổng số tiền giao dịch được xác định bước đầu có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội nhận định, vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những quảng cáo có nội dung cam kết chữa khỏi bệnh, đặc biệt đối với các bệnh lý phức tạp như khối u nhưng không có căn cứ khoa học và pháp lý rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

