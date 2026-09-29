Nhóm thanh niên Hải Phòng quay gần 800 clip quảng cáo ‘cờ bạc bịp’ để bán hàng gian lận
GĐXH - Sau khi bàn bạc, nhóm đối tượng phân vai cho nhau, quay video đánh bạc và lồng ghép thông tin liên lạc để bán hàng gian lận.
Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đăng tải video cổ xúy bạo lực, “xã hội đen”, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng thuộc nhóm của Phạm Huy Tuyền về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Danh sách 8 đối tượng bị tạm giữ đều trú tại TP Hải Phòng, gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987, cầm đầu); Phạm Huy Tiến (SN 1989); Vũ Văn Hiếu (SN 1997); Phạm Văn Đồng (SN 1997); Hoàng Công Tiệp (SN 1998); Phạm Duy Hải (SN 1999); Lương Văn Tuỳnh (SN 1991); Phạm Huy Tú (SN 1997).
Theo cơ quan công an, các đối tượng dùng thủ đoạn dàn dựng clip cờ bạc, trong đó Tuyền cùng đồng bọn bàn bạc, phân vai, quay video đánh xóc đĩa, bài lá. Sau đó, đối tượng lồng ghép thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận mua trên mạng (kính áp tròng, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp...).
Quá trình điều tra, cơ quan quan công an xác định, nhóm đối tượng đã đăng tải gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng vụ án.
Công an TP Hải Phòng khuyến cáo: người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, đặc biệt khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.
Tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ; thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền…
Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
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