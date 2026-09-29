Nhóm thanh niên Hải Phòng quay gần 800 clip quảng cáo ‘cờ bạc bịp’ để bán hàng gian lận

Thứ ba, 10:40 29/09/2026 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi bàn bạc, nhóm đối tượng phân vai cho nhau, quay video đánh bạc và lồng ghép thông tin liên lạc để bán hàng gian lận.

Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đăng tải video cổ xúy bạo lực, “xã hội đen”, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng thuộc nhóm của Phạm Huy Tuyền về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Danh sách 8 đối tượng bị tạm giữ đều trú tại TP Hải Phòng, gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987, cầm đầu); Phạm Huy Tiến (SN 1989); Vũ Văn Hiếu (SN 1997); Phạm Văn Đồng (SN 1997); Hoàng Công Tiệp (SN 1998); Phạm Duy Hải (SN 1999); Lương Văn Tuỳnh (SN 1991); Phạm Huy Tú (SN 1997). 

Quay gần 800 clip quảng cáo ‘cờ bạc bịp’ để bán hàng gian lận - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng quay gần 800 clip quảng cáo ‘cờ bạc bịp’ để bán hàng gian lận. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, các đối tượng dùng thủ đoạn dàn dựng clip cờ bạc, trong đó Tuyền cùng đồng bọn bàn bạc, phân vai, quay video đánh xóc đĩa, bài lá. Sau đó, đối tượng lồng ghép thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận mua trên mạng (kính áp tròng, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp...).

Quá trình điều tra, cơ quan quan công an xác định, nhóm đối tượng đã đăng tải gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo: người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, đặc biệt khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ; thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền…

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhóm thanh niên Hải Phòng quay gần 800 clip quảng cáo ‘cờ bạc bịp’ để bán hàng gian lận - Ảnh 2.Bắt 2 vợ chồng cùng bán dụng cụ cờ bạc bịp

GiadinhNet - Công an phát hiện hơn 2500 bộ bài các loại đã được tẩm hóa chất, quét mã vạch và đánh dấu các hoa văn dùng cho các máy đánh bạc, 40 hộp kính áp tròng, kính đeo mắt nhìn thấu quân bài; 28 bộ bát đĩa, quân vị có gắn chíp điện tử...


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.