Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồng

Hội chợ gia súc được tổ chức ở Solan, Himachal Pradesh, nơi tập trung những chú trâu thông minh và mạnh mẽ từ khắp nơi trên Ấn Độ dường như đã tìm thấy một "Sultan mới".

Sultan là một con trâu Murrah vô cùng nổi tiếng. Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, nó từng được bán với mức giá khủng lên đến 2,5 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng).

Thân hình bóng loáng, làn da đen xám mịn màng và đôi mắt long lanh của Sultan từng thu hút tất cả mọi người. Mỗi năm, riêng tiền bán tinh dịch của nó đã mang về cho chủ nhân hơn 2,6 tỷ đồng vì nhu cầu về tinh dịch của Sultan rất lớn. Tuy nhiên nó đã chết sau một cơn đau tim.

Vì thế, sự xuất hiện của một con trâu giống như Sultan đến từ Fazilka, Punjab tại hội chợ ở Solan, Himachal Pradesh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trâu Modi tại hội chợ.

Con trâu này được người chủ Virendra Singh đặt tên là Modi. Anh ta tuyên bố rằng trâu Modi thậm chí đã đánh bại Sultan trong một trận chiến, do đó nó sẽ có giá đắt hơn cả Sultan, đồng nghĩa với việc nó có giá ít nhất 2,5 triệu USD trở lên.

Con trâu Modi cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Tại hội chợ tại Solan, con trâu Modi trở thành tâm điểm chú ý và được tuyên bố là nhà vô địch vĩnh viễn.

Chủ nhân của nó là Virendra Singh đã rất vui mừng khi con trâu nhận được vinh dự này. Toàn bộ bang Punjab và ngôi làng của họ đều tự hào về chú trâu Modi.

Trâu Murrah được nông dân Ấn Độ quý như vàng. Ảnh: Wikipedia

Trâu Murrah là một giống trâu nước có nguồn gốc Ấn Độ, phân bổ ở huyện Fatehabad, Gurgaon, Jind, Jhajjar, Hisar và Rohtak ở Haryana. Giống trâu này cũng có bang Punjab.

Trâu Murrah đực trưởng thành nặng từ 650–730 kg/con, có thể nặng tới 1.000 kg, chiều cao trung bình là 142cm. Trâu cái nặng từ 350–400 kg/con, có thể tới 900kg, chiều cao trung bình 133cm.

Trâu Murrah được tìm mua nhiều nhờ có sản lượng sữa cao giàu chất béo, khoảng 7 lít/ngày. Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella. Ấn Độ có 57% tổng đàn trâu Murrah toàn thế giới và có 13 giống trâu Murrah.

Với thân hình đen tuyền, bóng bẩy, cặp sừng xoắn cong duyên dáng, cổ và đầu thanh mảnh, trâu Murrah nổi tiếng tới mức nhiều con có một lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên mạng xã hội.

Minh Hoa (t/h)