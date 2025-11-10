Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồng
Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, con trâu khổng lồ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc.
Hội chợ gia súc được tổ chức ở Solan, Himachal Pradesh, nơi tập trung những chú trâu thông minh và mạnh mẽ từ khắp nơi trên Ấn Độ dường như đã tìm thấy một "Sultan mới".
Sultan là một con trâu Murrah vô cùng nổi tiếng. Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, nó từng được bán với mức giá khủng lên đến 2,5 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng).
Thân hình bóng loáng, làn da đen xám mịn màng và đôi mắt long lanh của Sultan từng thu hút tất cả mọi người. Mỗi năm, riêng tiền bán tinh dịch của nó đã mang về cho chủ nhân hơn 2,6 tỷ đồng vì nhu cầu về tinh dịch của Sultan rất lớn. Tuy nhiên nó đã chết sau một cơn đau tim.
Vì thế, sự xuất hiện của một con trâu giống như Sultan đến từ Fazilka, Punjab tại hội chợ ở Solan, Himachal Pradesh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Con trâu này được người chủ Virendra Singh đặt tên là Modi. Anh ta tuyên bố rằng trâu Modi thậm chí đã đánh bại Sultan trong một trận chiến, do đó nó sẽ có giá đắt hơn cả Sultan, đồng nghĩa với việc nó có giá ít nhất 2,5 triệu USD trở lên.
Con trâu Modi cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Tại hội chợ tại Solan, con trâu Modi trở thành tâm điểm chú ý và được tuyên bố là nhà vô địch vĩnh viễn.
Chủ nhân của nó là Virendra Singh đã rất vui mừng khi con trâu nhận được vinh dự này. Toàn bộ bang Punjab và ngôi làng của họ đều tự hào về chú trâu Modi.
Trâu Murrah là một giống trâu nước có nguồn gốc Ấn Độ, phân bổ ở huyện Fatehabad, Gurgaon, Jind, Jhajjar, Hisar và Rohtak ở Haryana. Giống trâu này cũng có bang Punjab.
Trâu Murrah đực trưởng thành nặng từ 650–730 kg/con, có thể nặng tới 1.000 kg, chiều cao trung bình là 142cm. Trâu cái nặng từ 350–400 kg/con, có thể tới 900kg, chiều cao trung bình 133cm.
Trâu Murrah được tìm mua nhiều nhờ có sản lượng sữa cao giàu chất béo, khoảng 7 lít/ngày. Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella. Ấn Độ có 57% tổng đàn trâu Murrah toàn thế giới và có 13 giống trâu Murrah.
Với thân hình đen tuyền, bóng bẩy, cặp sừng xoắn cong duyên dáng, cổ và đầu thanh mảnh, trâu Murrah nổi tiếng tới mức nhiều con có một lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên mạng xã hội.
Minh Hoa (t/h)
M87* có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần Mặt Trời, là "trái tim quái vật" của thiên hà M87 khổng lồ.
Nghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.
Dưới lớp băng dày hàng nghìn năm, đáy biển Nam Cực bất ngờ xuất hiện hàng chục "lỗ thở" đáng sợ.
Khi chưa đầy 10 con được phát hiện lần đầu, một cụ ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mang chúng về nuôi chúng như vịt, nhưng phải 14 năm sau, ông mới biết đây là loài động vật quý hiếm.
Ngôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.
Ngày càng nhiều người tâm sự với ChatGPT mỗi ngày chứ không phải với người thân hay bạn thân.
Người đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.
Một hành tinh trôi nổi tự do đang hấp thụ khí với tốc độ phá kỷ lục trong thiên hà.
Các nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.
Hài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.
