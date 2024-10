Người phụ nữ Hải Phòng bất ngờ nhận lại gần 70 triệu đồng sau khi làm rơi trên đường

Mới đây, chị Vũ thị Tuyết (trú tại An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) gửi thư tới Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Trưởng Công an quận Ngô Quyền để cảm ơn Công an phường Đằng Giang đã giúp gia đình tìm lại chiếc ví và 63,9 triệu đồng bị đánh rơi.



Theo đó, vào lúc 21h tối ngày 23/10, trong quá trình đi qua ngõ Lê Quang Đạo (phường Đằng Giang), chị Tuyết không may làm rơi 1 chiếc ví bên trong có 63,9 triệu đồng. Vì trong ví không có bất kỳ giấy tờ gì nên chị không biết có ai nhặt được không và người nhặt được cũng không thể biết để trả lại.

Chị Tuyết nhận lại tài sản tại Công an phường Đằng Giang. Ảnh: Cơ quan Công an.

Do đây là số tiền lớn, quan trọng của gia đình, cho nên trong lúc không biết cách nào để tìm lại, chị Tuyết đã đến Công an phường Đằng Giang trình báo sự việc và nhờ tìm giúp.

Ngay khi nhận được tin trình báo, Công an phường Đằng Giang đã tiến hành rà soát tìm kiến trên địa bàn và phát hiện anh N.V.S (51 tuổi, cùng trú tại phường) đã nhặt được chiếc vì của chị Tuyết. Sau khi nhặt được chiếc ví và trong ví không có giấy tờ nên anh N.V.S không biết tài sản là của ai để trả lại.

Khi được cơ quan công an thông báo đang rà soát tìm kiến chiếc ví như trên, anh N.V.S đã tự nguyện mang chiếc ví cùng toàn bộ số tiền nhặt được giao nộp cho Công an phường Đằng Giang. Ngay lập tức, cơ quan công an liên hệ với chị Tuyết đến xác minh và nhận lại chiếc ví cùng số tiền đánh rơi.

