Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp cổ phục, sự kiện còn cho thấy tình yêu văn hóa truyền thống đang được thế hệ trẻ thể hiện bằng những cách gần gũi, sáng tạo.

Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ 9 thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.

Ngày 22/11, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trở nên rực rỡ bởi những tà áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo tứ thân, khăn xếp… xuất hiện giữa dòng người qua lại. Trong đoàn bộ hành, nhiều bạn trẻ hào hứng chỉnh lại tà áo, chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè trải nghiệm một ngày mặc Việt phục giữa lòng Thủ đô.

Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ IX được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Với nhiều người trẻ, mặc Việt phục không đơn thuần là lựa chọn một bộ trang phục đẹp để chụp ảnh. Đó còn là cơ hội tìm hiểu lịch sử, những nét đặc trưng trong văn hóa mặc của người Việt qua các thời kỳ, từ kiểu dáng, chất liệu tới cách phối trang phục, phụ kiện.

Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và không gian đô thị hiện đại tạo nên những hình ảnh đặc sắc tại phố cổ Hà Nội.

Những trang phục xuất hiện tại Bách Hoa Bộ Hành mang dấu ấn văn hóa của nhiều tầng lớp xã hội trong lịch sử như: áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ truyền thống... Sự đa dạng ấy tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc giữa những tuyến phố vốn quen thuộc với nhịp sống đô thị hiện đại.

Đại diện nhóm dự án Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành", ông Nguyễn Thành Nam cho biết, chương trình năm nay bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người tham gia. Trên hành trình, Ban tổ chức bố trí các điểm đóng dấu kỷ niệm, không gian tương tác và chụp ảnh photobooth. Đặc biệt, người tham gia còn có cơ hội mặc Việt phục trải nghiệm tham quan các không gian văn hóa Hà Nội trên xe buýt hai tầng.

Các bạn trẻ hào hứng ghi lại khoảnh khắc trong trang phục truyền thống tại Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”.

Đoàn bộ hành đi qua các địa điểm, tuyến phố gắn với lịch sử và đời sống văn hóa Hà Nội như: khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng, Mã Mây, Hàng Bè và Hàng Dầu.

Sự xuất hiện của đoàn người mặc Việt phục giữa phố cổ tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, nơi trang phục truyền thống được đặt trong bối cảnh đời sống hiện đại. Di sản không chỉ được giới thiệu qua những hình ảnh, tư liệu hay không gian trưng bày mà còn trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp cho người dân và du khách tiếp cận gần gũi hơn.

Giới trẻ ngày càng quan tâm với Việt phục đang góp phần tạo nên những cách thức mới để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống. Từ việc tìm hiểu lịch sử trang phục, lựa chọn cổ phục để mặc, chụp ảnh, tham gia các hoạt động cộng đồng đến chia sẻ câu chuyện văn hóa trên nền tảng số, nhiều bạn trẻ đang chủ động kết nối với di sản theo cách của mình.

Thông qua Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ IX, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những thành quả từ cộng đồng yêu mến Việt phục, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa sáng tạo của Thủ đô.

Ngày 24/11, cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tiếp tục góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Muôn Sắc Việt Nam" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Cùng ngắm vẻ đẹp những bộ Việt phục mang dấu ấn lịch sử xuất hiện giữa không gian phố cổ Hà Nội qua tình yêu văn hóa của các bạn trẻ:

Nhiều bạn trẻ lựa chọn cổ phục Việt, góp phần lan tỏa tình yêu với trang phục truyền thống.

Không chỉ mặc đẹp, nhiều bạn trẻ còn tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa và giá trị văn hóa của những bộ Việt phục.