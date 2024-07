Nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội giảm

Theo báo cáo của CBRE, trong khi nguồn cung căn hộ chung cư tại Hà Nội trong năm 2024 khá dồi dào, có khoảng 9.000 căn hộ được mở bán nửa cuối năm, và có khoảng 20.000 căn được mở bán trong cả năm 2024 thì nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội lại giảm. Cụ thể, dù đã cải thiện hơn so với quý I, nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong quý II có thêm khoảng 270 căn từ 3 dự án hiện hữu mở bán tiếp quỹ căn mới, nâng tổng số căn bán trong nửa đầu năm 2024 lên gần 300 căn. Số lượng nguồn cung này so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 80%.

Dù nhu cầu tìm mua bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội đang tăng cao, nhưng về thanh khoản, thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội chỉ ghi nhận có khoảng 370 căn được bán, tăng 26% theo quý nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do tại nguồn cung mới hạn chế, trong khi đó một số dự án hiện hữu phải tạm dừng mở bán do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý khiến số căn bán được quý này tiếp tục ở mức thấp.

Về mặt bằng giá, giá bán sơ cấp và thứ cấp bất động sản gắn liền với đất ở Hà Nội duy trì đà tăng theo quý. Tính đến cuối quý II/2024, giá bán sơ cấp trung bình đạt 202 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT, tăng hơn 5% theo quý và 4% theo năm. Quý này ghi nhận một số dự án hiện hữu điều chỉnh tăng giá hoặc mở bán quỹ căn mới có giá bán cao hơn, khiến mặt bằng giá sơ cấp tăng lên. Bên cạnh đó, giá bán thứ cấp tiếp tục tăng lên 162 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng 2% theo quý và 4% theo năm.

Nửa cuối năm 2024, thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ sôi động hơn với sự ra mắt của các dự án khu đô thị quy mô lớn ở phía Tây và phía Bắc của Hà Nội, khiến nguồn cung mở bán mới và mặt bằng giá bán dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với nửa đầu năm.