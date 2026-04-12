Nguyên bản truyện Nàng tiên cá của Andersen: Thật ra không hề lãng mạn mà còn đen tối thế này

Ít ai biết được rằng, nguyên bản câu chuyện "Nàng tiên cá" của tác giả huyền thoại Andersen lại đen tối và có cái kết đáng buồn. Những câu chuyện cổ tích và hoạt hình luôn là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi người. Chúng ta đã quá quen thuộc với những nàng công chúa Disney và câu chuyện phiêu lưu cũng như tìm thấy chàng hoàng tử trong mơ của họ.

Trong đó, phiên bản hoạt hình "Nàng tiên cá" năm 1989 của Disney là bộ phim gây được tiếng vang lớn với nhân vật chính là nàng công chúa Ariel trẻ tuổi, có mơ ước được khám phá cuộc sống trên đất liền. Sau khi vượt qua nhiều gian nan, cuối cùng Ariel cũng chiến thắng cái ác và cùng hoàng tử Eric sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tuy nhiên, trong câu chuyện gốc về "Nàng tiên cá" được sáng tác vào năm 1837 của nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen, Ariel và hoàng tử lại có cái kết hoàn toàn trái ngược với hoạt hình, tạo nên một câu chuyện tình yêu đơn phương đầy bi thương và nghiệt ngã.

Câu chuyện cũng mở đầu bằng việc sinh vật được gọi là người cá tên Ariel ra tay cứu mạng chàng hoàng tử Eric sau một tai nạn rồi đem lòng yêu chàng. Để có thể bên cạnh người mình yêu, nàng tìm đến vị phù thủy biển cả Ursula để giao kèo đổi giọng nói lấy đôi chân. Điều kiện để Ariel có thể mãi mãi được làm người là nàng phải giành được nụ hôn tình yêu đích thực cùng trái tim của hoàng tử trước khi được người này cưới làm vợ. Nếu như thất bại, Ariel sẽ không bao giờ được phép quay lại biển cả để làm người cá mà nàng phải chấp nhận trả giá bằng tính mạng của chính mình.

Sau khi có được đôi chân người, Ariel dù có thể đi bộ trên mặt đất nhưng mỗi bước đi của cô ấy giống như bị những con dao sắc nhọn đâm vào và cũng chẳng thể nói với ai về thân phận của mình. Về phía hoàng tử, mặc cho người cứu sống anh là Ariel nhưng anh ta lại đem lòng yêu và quyết định kết hôn với cô gái mà anh lầm tưởng là ân nhân cứu sống mình rồi bỏ mặc Ariel.

Trong bản hoạt hình quen thuộc, hoàng tử nhận ra nhầm lẫn của mình

Do quá đau khổ, Ariel lại nhận thêm một giao kèo khác với phù thủy là phải giết chết hoàng tử nếu như muốn trở lại làm người cá và về với biển cả. Tuy nhiên, vì không thể giết chết người mình yêu, nàng tiên cá đành chọn cách gieo mình xuống đại dương và cơ thể nàng dần biến thành bọt biển.

Trong bản nguyên tác, nàng tiên cá phải chịu tủi thân và ấm ức mãi mãi

Câu chuyện của nhà văn Andersen cũng đề cập đến việc sau khi vỡ tan thành bọt biển, nàng tiên cá được nhận làm con gái của khí thần, cô bước chân vào địa ngục và chăm chỉ làm việc tốt suốt 300 năm trước khi có được tâm hồn như loài người mà cô đã từng mơ ước. Do sự đen tối và cái kết buồn của câu truyện, các nhà làm phim tại Disney đã thay đổi gần như toàn bộ nửa cuối câu chuyện và biến nó thành một bộ phim hoạt hình về cái thiện chiến thắng cái ác, đem lại niềm vui, tiếng cười và thông điệp lạc quan đến cho những khán giả nhí.

