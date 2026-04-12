Nguyên bản truyện Nàng tiên cá của Andersen: Thật ra không hề lãng mạn mà còn đen tối thế này

Chủ nhật, 20:26 12/04/2026 | Chuyện đó đây

Bản gốc của câu chuyện cổ tích quen thuộc này như thế nào?

Ít ai biết được rằng, nguyên bản câu chuyện "Nàng tiên cá" của tác giả huyền thoại Andersen lại đen tối và có cái kết đáng buồn. Những câu chuyện cổ tích và hoạt hình luôn là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi người. Chúng ta đã quá quen thuộc với những nàng công chúa Disney và câu chuyện phiêu lưu cũng như tìm thấy chàng hoàng tử trong mơ của họ.

Trong đó, phiên bản hoạt hình "Nàng tiên cá" năm 1989 của Disney là bộ phim gây được tiếng vang lớn với nhân vật chính là nàng công chúa Ariel trẻ tuổi, có mơ ước được khám phá cuộc sống trên đất liền. Sau khi vượt qua nhiều gian nan, cuối cùng Ariel cũng chiến thắng cái ác và cùng hoàng tử Eric sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tuy nhiên, trong câu chuyện gốc về "Nàng tiên cá" được sáng tác vào năm 1837 của nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen, Ariel và hoàng tử lại có cái kết hoàn toàn trái ngược với hoạt hình, tạo nên một câu chuyện tình yêu đơn phương đầy bi thương và nghiệt ngã.

Câu chuyện cũng mở đầu bằng việc sinh vật được gọi là người cá tên Ariel ra tay cứu mạng chàng hoàng tử Eric sau một tai nạn rồi đem lòng yêu chàng. Để có thể bên cạnh người mình yêu, nàng tìm đến vị phù thủy biển cả Ursula để giao kèo đổi giọng nói lấy đôi chân. Điều kiện để Ariel có thể mãi mãi được làm người là nàng phải giành được nụ hôn tình yêu đích thực cùng trái tim của hoàng tử trước khi được người này cưới làm vợ. Nếu như thất bại, Ariel sẽ không bao giờ được phép quay lại biển cả để làm người cá mà nàng phải chấp nhận trả giá bằng tính mạng của chính mình.

Sau khi có được đôi chân người, Ariel dù có thể đi bộ trên mặt đất nhưng mỗi bước đi của cô ấy giống như bị những con dao sắc nhọn đâm vào và cũng chẳng thể nói với ai về thân phận của mình. Về phía hoàng tử, mặc cho người cứu sống anh là Ariel nhưng anh ta lại đem lòng yêu và quyết định kết hôn với cô gái mà anh lầm tưởng là ân nhân cứu sống mình rồi bỏ mặc Ariel.

Trong bản hoạt hình quen thuộc, hoàng tử nhận ra nhầm lẫn của mình

Do quá đau khổ, Ariel lại nhận thêm một giao kèo khác với phù thủy là phải giết chết hoàng tử nếu như muốn trở lại làm người cá và về với biển cả. Tuy nhiên, vì không thể giết chết người mình yêu, nàng tiên cá đành chọn cách gieo mình xuống đại dương và cơ thể nàng dần biến thành bọt biển.

Trong bản nguyên tác, nàng tiên cá phải chịu tủi thân và ấm ức mãi mãi

Câu chuyện của nhà văn Andersen cũng đề cập đến việc sau khi vỡ tan thành bọt biển, nàng tiên cá được nhận làm con gái của khí thần, cô bước chân vào địa ngục và chăm chỉ làm việc tốt suốt 300 năm trước khi có được tâm hồn như loài người mà cô đã từng mơ ước. Do sự đen tối và cái kết buồn của câu truyện, các nhà làm phim tại Disney đã thay đổi gần như toàn bộ nửa cuối câu chuyện và biến nó thành một bộ phim hoạt hình về cái thiện chiến thắng cái ác, đem lại niềm vui, tiếng cười và thông điệp lạc quan đến cho những khán giả nhí.

Nguồn: En Vols

Chi Chi
Trung Quốc xuất hiện spa “tắm bão tố” gây sốt: Sấm chớp, mưa lớn và sốc điện trong bể tắm

Một xu hướng spa mới đang khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi tái hiện cả một cơn giông bão ngay trong bể tắm. Với sấm chớp, mưa lớn và hiệu ứng sốc điện nhẹ, trải nghiệm “Storm Bath Spa” đang trở thành điểm đến giải tỏa căng thẳng mới của giới trẻ thành thị.

Vợ và "tiểu tam" đánh ghen ngay trong tang lễ của người chồng, nắp quan tài cũng bị lật mở

Vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Mexico khi một lễ tang bất ngờ biến thành “hiện trường đánh ghen” khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng.

Cậu bé nhớ chính xác tên tuổi và địa chỉ nhà của mình từ kiếp trước khiến các nhà khoa học sửng sốt

Ngay khi vừa biết nói, Cameron đã liên tục nhắc về một cuộc đời khác tại hòn đảo Barra, cách nhà hiện tại hàng trăm cây số, dù cậu chưa từng đặt chân đến đây hay nghe người thân kể lại.

Hán Thư, Kinh Xuân Thu Trung Quốc hé lộ bằng chứng Trái Đất quay chậm lại

Một sự kiện xảy ra vào ngày 17-7-709 trước Công nguyên đã giúp các nhà khoa học xác định chuẩn xác sự thay đổi tốc độ quay của Trái Đất.

Bí ẩn di truyền khiến loài la gần như vô sinh: Vì sao trong hơn 500 năm chỉ có dưới 100 con la sinh con?

La được con người lai tạo từ ngựa và lừa hàng nghìn năm trước, nổi tiếng bền bỉ và hữu ích. Tuy nhiên, gần như tất cả chúng đều vô sinh. Trong suốt gần 500 năm, chỉ vài chục trường hợp la sinh con được ghi nhận, đặt ra một trong những bí ẩn di truyền kỳ lạ nhất của thế giới động vật.

Tại sao thời gian chỉ tiến không lùi? Câu trả lời có thể khiến lý thuyết của Einstein lung lay

Theo một lý thuyết mới của các nhà khoa học, thứ chi phối chuyển động của thời gian có thể chính là thứ đang giữ chân con người ở trên mặt đất hiện nay.

Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"

Vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.

Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường

Có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

