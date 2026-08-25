Nhà chồng xem thường bạn, hãy nhìn lại 2 điều này ở cuộc hôn nhân

Trong hôn nhân, nhiều phụ nữ gặp khó khăn khi nhà chồng không tôn trọng, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Có người càng nhẫn nhịn, mối quan hệ càng trở nên căng thẳng. Những chuyện ban đầu tưởng nhỏ dần tích tụ, khiến họ thường xuyên cảm thấy mình bị xem nhẹ, không được lắng nghe hoặc không có tiếng nói trong gia đình.

Nhìn từ góc độ tâm lý và cách ứng xử trong hôn nhân, sự thiếu tôn trọng kéo dài thường không chỉ xuất phát từ khác biệt tính cách hay quan điểm sống. Cách người chồng đứng giữa vợ và gia đình mình, cũng như cách hai vợ chồng thiết lập ranh giới với người thân, đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ.

Nếu thường xuyên có cảm giác mình không được tôn trọng, thay vì chỉ tự trách bản thân hoặc cố gắng chịu đựng để đổi lấy sự yên ổn, có thể nhìn lại 2 điều sau.

2 điều cần nhìn lại cuộc hôn nhân khi bị nhà chồng xem thường

1. Người chồng không đứng về phía vợ khi xảy ra mâu thuẫn

Trong đời sống hôn nhân, cách người chồng xử lý những bất đồng giữa vợ và gia đình mình có ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác an toàn của người vợ.

Nếu mỗi khi xảy ra chuyện, người chồng luôn chọn cách im lặng, né tránh hoặc chỉ khuyên vợ nhường nhịn, lâu dần người vợ có thể cảm thấy mình phải tự đối mặt với mọi vấn đề trong gia đình chồng.

Sự bất lực của người chồng khi đứng giữa mẹ và vợ có thể khiến mâu thuẫn gia đình thêm trầm trọng. Ảnh minh họa: iStock



Điều đáng nói là sự im lặng của người chồng đôi khi không khiến mâu thuẫn biến mất. Ngược lại, nếu những hành vi thiếu tôn trọng lặp đi lặp lại mà không được nhìn nhận, các thành viên trong gia đình có thể hình thành tâm lý rằng cách cư xử ấy là có thể chấp nhận.

Chẳng hạn, khi vợ bị nói nặng lời, bị can thiệp quá sâu vào chuyện riêng hoặc thường xuyên bị đem ra so sánh, người chồng nếu chỉ nói “thôi em nhịn một chút” có thể vô tình khiến vợ cảm thấy mình không được bảo vệ.

Tuy nhiên, đứng về phía vợ không có nghĩa là bênh vực cô ấy trong mọi tình huống hay đối đầu với cha mẹ.

Điều quan trọng hơn là người chồng biết nhìn nhận đúng sai, bảo vệ sự tôn trọng dành cho vợ và cùng vợ tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong những chuyện liên quan đến đời sống riêng của hai vợ chồng, người chồng cần cùng vợ thống nhất những giới hạn phù hợp với gia đình hai bên. Khi có bất đồng, thay vì đẩy vợ vào thế phải tự giải quyết, cả hai nên cùng trao đổi để tìm cách ứng xử vừa giữ được tình cảm gia đình, vừa bảo vệ được cuộc sống riêng.

Một cuộc hôn nhân lành mạnh không đòi hỏi người chồng phải lựa chọn giữa vợ và cha mẹ. Điều cần thiết là biết đặt đúng ranh giới và không để người bạn đời của mình phải một mình chịu đựng những điều khiến họ tổn thương.

2. Bản thân quá dễ nhường nhịn nhưng không nói rõ giới hạn

Bao dung là một phẩm chất tốt trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, nhường nhịn không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi cách đối xử.

Có những phụ nữ sau khi kết hôn luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Khi bị góp ý quá mức, họ im lặng. Khi bị can thiệp vào chuyện riêng, họ cố chịu đựng. Khi cảm thấy tổn thương, họ lại tự nhủ: “Thôi, vì gia đình”.

Một vài lần nhường nhịn có thể giúp tránh tranh cãi. Nhưng nếu đó trở thành cách ứng xử duy nhất, người khác có thể không hiểu rằng bạn đang chịu đựng mà chỉ nghĩ đó là điều bạn chấp nhận.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thường bắt nguồn từ những bất đồng trong quan điểm và cách sống. Ảnh minh họa: iStock

Đó cũng là lý do ranh giới trong gia đình cần được nói ra thay vì chỉ âm thầm mong người khác tự hiểu.

Ranh giới không nhất thiết phải được thiết lập bằng những lời nói gay gắt. Đôi khi chỉ cần nói rõ điều gì mình có thể tiếp nhận, điều gì mình không đồng ý và mong muốn mọi người trao đổi với mình như thế nào.

Chẳng hạn, chuyện tài chính, cách nuôi dạy con, công việc của hai vợ chồng hay cách sắp xếp cuộc sống riêng nên được vợ chồng bàn bạc trước. Khi người thân góp ý, có thể lắng nghe và cân nhắc, nhưng không nhất thiết phải làm theo tất cả.

Nếu cảm thấy bị can thiệp quá sâu, thay vì phản ứng gay gắt, có thể bình tĩnh nói: “Vợ chồng con sẽ bàn thêm rồi quyết định”, hoặc “Con hiểu mọi người lo cho chúng con, nhưng chuyện này để hai vợ chồng tự thống nhất”.

Biết nói “không” đúng lúc không khiến một người trở nên ích kỷ. Ngược lại, một ranh giới rõ ràng có thể giúp các mối quan hệ lâu dài bớt hiểu lầm và bớt tổn thương.

Tôn trọng không đến từ việc cố làm vừa lòng tất cả

Trong quan hệ với gia đình chồng, nhiều phụ nữ thường mắc kẹt giữa hai lựa chọn: hoặc nhẫn nhịn để giữ hòa khí, hoặc phản ứng mạnh để bảo vệ mình.

Nhưng thực tế vẫn còn một cách khác: giữ thái độ bình tĩnh, cư xử tử tế nhưng có giới hạn.

Không cần phải tranh hơn thua với người thân của chồng. Cũng không cần cố gắng làm mọi người hài lòng bằng cách liên tục bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của chính mình.

Thay vì né tránh, hãy chủ động đối thoại và tìm kiếm giải pháp chung để xây dựng một gia đình hòa thuận. Ảnh minh họa: iStock

Người chồng cũng cần hiểu rằng hòa giải không đồng nghĩa với việc yêu cầu vợ luôn phải nhường. Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống vợ chồng, hai người nên thống nhất cách xử lý trước khi trao đổi với gia đình.

Còn với người vợ, điều cần giữ không phải là sự hơn thua với nhà chồng mà là lòng tự trọng và những giới hạn cần thiết.

Một gia đình hòa thuận không phải là nơi không bao giờ có bất đồng. Đó là nơi mọi người có thể khác nhau nhưng vẫn biết tôn trọng nhau, biết lắng nghe và hiểu đâu là chuyện nên góp ý, đâu là khoảng riêng cần được giữ.

Hôn nhân không phải cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn

Nếu thường xuyên cảm thấy mình bị nhà chồng xem nhẹ, đừng vội kết luận rằng bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ khéo léo hay chưa đủ nhẫn nhịn.

Hãy nhìn lại cả hai phía: người bạn đời đang ứng xử thế nào trước những vấn đề giữa vợ và gia đình, đồng thời bản thân đã thiết lập những giới hạn cần thiết hay chưa.

Nếu người chồng biết lắng nghe, hai vợ chồng có thể cùng nhau thống nhất cách ứng xử phù hợp với gia đình hai bên. Nếu bản thân người vợ cũng biết nói rõ nhu cầu và giới hạn, nhiều mâu thuẫn có thể được ngăn chặn trước khi trở thành những tổn thương kéo dài.

Bạn không cần phải trở nên gay gắt để được tôn trọng, cũng không cần đánh đổi lòng tự trọng chỉ để giữ một vẻ ngoài “gia đình hòa thuận”.

Biết nói điều cần nói, giữ giới hạn cần giữ và cùng người bạn đời thống nhất cách ứng xử với hai bên gia đình mới là nền tảng để một cuộc hôn nhân duy trì được sự tôn trọng và bình yên lâu dài.

Và đôi khi, điều một người phụ nữ cần thay đổi không phải là cố gắng làm vừa lòng thêm một chút, mà là học cách đối xử tử tế với người khác mà vẫn giữ được sự tử tế với chính mình.

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